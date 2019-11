Zagueiro da seleção croata é punido pela Fifa com dez jogos de suspensão e está fora da Copa do Mundo

A Croácia terá mais um problema para a disputa da Copa do Mundo 2014. Além do atacante Mandzukic, do Bayern de Munique (ALE), estar suspenso e não jogar na estreia do Mundial contra o Brasil, o zagueiro Josip Simunic não poderá jogar toda a competição por ter sido suspenso pela Fifa nesta segunda-feira (16).

Os dez jogos de "gancho" para o jogador se referem aos gritos de apologia ao nazismo que o atleta deu após a classificação de sua seleção diante da Islândia na repescagem das Eliminatórias Europeias, em 19 de novembro, quando os croatas venceram por 2 a 0, em Zagreb. Além da suspensão, Simunic terá que pagar uma multa de 30 mil francos suíços, aproximadamente R$ 70 mil.

O zagueiro entoou cânticos nazistas, proferidos pelos Ustachas, grupo de extrema direita que comandou o país durante a Segunda Guerra Mundial. O Comitê Disciplinar da Fifa considerou os gritos ofensivos e que ferem a harmonia entre raças, religiões e origens. Na época, Simunic bradou os gritos "pelo nosso país", e parte da torcida respondeu com "prontos" (veja no vídeo abaixo).

Seria a terceira participação do jogador de 35 anos em Copas do Mundo, já que o atleta jogou em 2002 e 2006. Simunic atua no Dínamo de Zagreb (CRO) e tem 103 jogos com a seleção croata. A Croácia estreia no Mundial dia 12 de junho, contra o Brasil, na Arena Corinthians.