Napoli tropeça e fica longe da liderança da Serie A

O jogo era longe do San Paolo, mas o Napoli buscava mais uma vitória para se aproximar da líder Juventus. No entanto, a equipe não passou de um empate contra o Cagliari, e voltou da Sardenha com apenas um ponto na bagagem, pela 17ª rodada da Serie A.

A partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Nenê para o Cagliari e do artilheiro Higuaín, de pênalti, para o Napoli. Agora, os azzurri se mantém na terceira posição, com 36 pontos, e a distância para a liderança pode chegar a dez pontos amanhã.

Jogando no Sant'Elia, o Cagliari começou atacando o Napoli, e acuou o time de Rafa Benítez. Logo aos nove minutos, os rossoblù abriram o placar: após bom passe do zagueiro Davide Astori, o brasileiro Nenê finalizou de perna esquerda, vencendo o arqueiro Pepe Reina.

O Cagliari até ensaiou uma pressão, mas, em desvantagem no placar, o Napoli viu que precisava sair para o jogo. E foi o que fez a partir dos 15 minutos: aos 19, Pandev entrou na área e sofreu pênalti. Coube ao argentino Gonzalo Higuaín converter e marcar seu oitavo tento na Serie A.

Animado no jogo, o Napoli continuou indo para cima, mas esbarrava na competente defesa rossoblù. As melhores chances foram já no fim da primeira etapa, em duas finalizações de fora da área de Dzemaili.

Na volta do segundo tempo, a partida teve um maior equilíbrio. Insigne teve boa chance aos 52 minutos, mas a forte finalização saiu para fora. Como resposta, Dossena arriscou de longe, mas a bola foi por cima do gol de Reina.

As defesas levavam vantagem sobre os ataques, e, na metade da segunda etapa, o jogo já parecia caminhar para um empate. Nainggolan, pelo Cagliari, e Mertens, pelo Napoli, também tentaram tirar a igualdade do placar, mas a partida terminou em 1 a 1.

Com o resultado, o Napoli chega ao quarto jogo de invencibilidade, mas o frustrante empate deixa a equipe há sete pontos da Juventus, que amanhã recebe a Atalanta. A Fiorentina, que visita o Sassuolo, está seis pontos abaixo.

Já o Cagliari subiu provisoriamente para o décimo lugar, ao chegar aos 20 pontos. Na próxima rodada, o clube da Sardenha vai à Verona encarar o Chievo, enquanto o Napoli recebe a Sampdoria no San Paolo.