Visando recuperação, Inter e Milan fazem Derby neste domingo

A cidade de Milão já vive há uma semana o clima que normalmente só acontece duas vezes por ano. Nesse domingo, o Giuseppe Meazza recebe o clássico entre Internazionale e Milan, na 280ª edição do Derby della Madonnina, válido pela 17ª rodada da Serie A.

Em baixa, os rivais da Lombardia buscam a recuperação no campeonato. Os nerazzurri não vencem há quatro partidas, e vem de uma pesada derrota para o Napoli no San Paolo, por 4 a 2. Atualmente, ocupam a quinta posição na tabela, e já são ameaçados de sair da zona das ligas europeias pela surpresa Hellas Verona.

Já o Milan está em situação mais crítica. Os rossoneri ocupam a 11ª colocação, e só venceram um jogo nos últimos oito encontros pela Serie A. A equipe já sofreu 25 gols no campeonato, sendo uma das cinco piores defesas da competição.

A partida deste domingo serve como reabilitação na Serie A. Uma vitória, seja do lado azul ou do vermelho, motiva o time vencedor para os fim do primeiro turno -- e vencer o Derby della Madonnina sempre surge como título paralelo.

Mesmo com ambos os clubes em má fase, o Derby de Milão é sempre um atrativo a parte. O confronto, um dos maiores clássicos da história do futebol, sempre foi recheado de brilhantes duelos e incríveis histórias.

Internazionale

Na Inter, o maior desfalque é o de Diego Milito. Nos últimos sete jogos contra o Milan pela Serie A, desde que estreou pelos nerazzurri, o atacante argentino marcou seis gols -- é o principal artilheiro da história recente do Derby.

Com um esquema mais conservador, o técnico Walter Mazzarri deve manter o 3-5-1-1 das últimas partidas. Sem o meia Ricky Álvarez, suspenso, Guarín deve ser avançado como principal meio-campista da equipe, abastecendo o artilheiro Palacio.

Com isso, o jovem Taider é o favorito a formar o meio-campo com Cambiasso e Zanetti. A defesa deve ser composta por Juan, Campagnaro e Rolando, com Samuel correndo por fora na briga por uma das posições.

Milan

No lado rubronegro, o lateral Emanuelson deve estar fora do confronto. Destaque nos últimos jogos atuando pela esquerda, o holandês saiu machucado no último confronto, após choque com o próprio goleiro do clube -- no caso, Gabriel. Por mais que tenha tido uma rápida recuperação e esteja entre os convocados para a partida, a tendência é que Constant ganhe a vaga na esquerda.

Para o Derby, Abbiati volta à meta, e será acompanhado na defesa por De Sciglio, Bonera e Zapata. O tradicional 4-3-1-2 de Massimiliano Allegri será completo com a presença de Poli no meio-campo, na vaga do capitão Riccardo Montolivo, expulso na partida contra a Roma.

Sem El Shaarawy, autor do último gol rossonero em clássicos, o italiano Matri, que marcou apenas um gol pelo Milan, deve ser o companheiro de Balotelli e Kaká no ataque.