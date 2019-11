Conheça Ross Barkley, jovem revelação do Everton na Premier League

No surpreendente Everton que vem figurando nas primeiras colocações da Premier League, um jogador em especial vem chamando as atenções pela sua rápida evolução com a camisa dos Toffees. Trata-se do jovem Ross Barkley, inglês de apenas 19 anos.

Fruto das categorias de base, Barkley passou por clubes como Sheffield Wednesday e Leeds United por empréstimo, até que retornou ao Everton esperando sua oportunidade. E com o novo técnico Roberto Martinez, não demorou para aparecer. Desde o início da temporada, o treinador lançou Barkley como titular e o meia vem superando todas as expectativas. Já são três gols em 16 partidas (Contra o Norwich, Newcastle e Swansea).

O jogador que já vai comparados a craques como Ballack e Gerrard, pra muitos é o futuro da seleção inglesa. E esse ótimo início já rendeu convocações a Barkley para a Inglaterra. Em uma partida contra a Moldávia, em Wembley pelas Eliminatórias, teve seus primeiros minutos como jogador do English Team. Ser titular ainda é dificil para o atleta de 19 anos, já que atua na mesma posição de Rooney, mas a chance de Barkley vir ao Brasil em 2014 é grande.

A última que o jogador aprontou foi na partida contra o Swansea, pela 17º rodada da Premier League. Mesmo depois de boa atuação, o Everton empatava com os galeses até os minutos finais da partida, até que Barkley mostrou também ser um bom cobrador de faltas. Com extrema felicidade, o meia inglês colocou a bola no canto esquerdo do goleiro adversário selando mais uma vitória.

Apesar dos poucos gols, Barkley é peça chave na boa campanha do Everton na Premier League. Fazendo um trio de armação de jogadas com Mirallas e Pienaar (às vezes Deulofeu), os Toffees tem velocidade e força física na medida certa para surpreender os adversários. Com a bola nos pés, Ross mostra ter algo a mais. Bastante habilidade, condução de bola refinada, além de excelente qualidade de passe e finalização.

