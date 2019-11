Nuremberg: mais do que nunca, vencer é obrigação

Vencer. Esta é a palavra que faltou ao Der Club neste começo de temporada. A equipe da Francônia ainda não conseguiu vencer em jogos oficiais, na temporada 13/14. Até o final do ano de 2013, foram 18 jogos, com 12 empates e seis derrotas, amargando uma eliminação vergonhosa na primeira fase da Copa da Alemanha, nos pênaltis, para o Sandhausen, 9º colocado da 2. Bundesliga, equivalente segunda divisão na Alemanha.

Mais um recorde negativo para história do clube

Na Bundesliga, a campanha é ainda mais assustadora. Depois de cinco empates e três derrotas, o treinador Michael Weisinger, na 8º rodada, deu lugar a Gertjan Verbeek, mas até o momento não adiantou muito. Virando o ano na 17º posição, penúltimo lugar, a equipe não venceu nenhum jogo em casa ou fora.

Seu retrospecto como mandante foi de oito jogos, com cinco empates e três derrotas. Fora dos seus domínios, a campanha é idêntica: nove jogos, seis empates e três derrotas, é a única equipe em 51 anos da competição a nunca vencer um jogo sequer nas primeiras 17 rodadas, significa um turno inteiro sem vencer uma partida, um recorde negativo e inédito, para o clube e para o futebol alemão.



Mas o que está faltando para o Der Club vencer e sair da zona da degola? Fazer gols, ser mais agressivo nos jogos como mandante. Em 8 partidas em casa fez apenas cinco gols, comparando com os 12 gols que feitos fora de casa. Precisa ser mais imponente. O último jogo do ano, contra o Schalke, reflete a síndrome que o clube vive.

Com 60% posse de bola, a equipe rematou 15 vezes ao gol, com apenas quatro indo na direção dele. Josip Drmić, melhor jogador e artilheiro do clube com seis gols, livremente de novo errou o gol que poderia ser o da vitória. Tomáš Peckhart, contratado como esperança de gols em 2011, ainda não marcou na temporada, e Daniel Ginczek, outra esperança, marcou apenas dois gols, enquanto o desacreditado Adam Hlousek, com três gols, está empatado na vice-artilharia do clube no ano com o zagueiro Per Nilsson, o que demonstra a incapacidade do ataque em fazer gols.





Dmric comemorando um de seus poucos gols na temporada (Foto: Bundesliga)

O treinador Gertjan Verbeek terá mais de um mês para preparar a equipe até o primeiro jogo do ano, contra o Hoffenheim, em casa, dia 25 de janeiro. O técnico ainda não poderá contar com seis jogadores lesionados: Marcos Antonio, Niklas Stark, Sebastian Gardener, Markus Mendler, Muhammed Ildiz e Timo Gebhart, esse último com previsão de volta em janeiro. Mais do que um reforço para um ataque medíocre, é esperar Verbeek preparar esse time para um novo ano.