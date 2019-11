FC Twente: um ano de mudanças e surpresas

Metamorfose. Esta é a palavra que mais se aproxima da definição do Footbal Club Twente Enschede neste meio de temporada, pois um time que começou o Campeonato Holandês desacreditado transformou-se numa das gratas surpresas da Eredivisie neste ano, deixando para trás uma equipe formada por jogadores de peso dentro da Holanda, para formar um outro agregando muitos bons jovens valores. Nesta retrospectiva, a VAVEL Brasil conta como ocorreram tais mudanças no time de Enschede.

Desconfiança

A temporada de 2013/14 começou de maneira nada agradável para o FC Twente, pois o clube não havia se classificado para nenhuma competição europeia, graças ao pífio 6º lugar no campeonato e a uma derrota e um empate com o RKC Waalwijk logo na primeira ronda dos play-offs. Além da saída de jogadores importantes para a equipe como o zagueiro brasileiro Douglas, que foi para o Dínamo Moscow (RUS), o winger belga Nacer Chadli, que transferiu-se para o Tottenham Hotspur (ING), e o goleiro Nikolay Mihaylov, comprado pelo Hellas Verona (ITA). Somada a lesão do volante e capitão Wout Brama, que machucou-se seriamente no joelho e segue afastado do time.

Coube então para o técnico Michael Jansen (que já assumira o cargo interinamente depois da demissão de Steve McClaren) formar uma equipe competitiva sem muitas estrelas no elenco e com um número grande de jogadores que vieram das categorias inferiores do clube. Porém pouco antes do começo do campeonato, os Tukkers trouxeram dois reforços que inicialmente não soaram muito bem, foram eles o lateral-esquerdo Dico Koppers (emprestado pelo Ajax) e o lateral-direiro e zagueiro Cuco Martina, vindo do RKC Waalwijk, time que seria o adversário logo na primeira rodada.

Foi aí então que veio o primeiro teste para a equipe de Michael Jansen, o primeiro jogo da Eredivisie contra aquele RKC que havia desclassificado o Twente nos play-offs. O fantasma voltava ao Grolsch Veste e parecia assombrar o time mais um vez, que não conseguiu sair do 0 a 0 . Foi o bastante para choverem críticas ao time, que precisava urgentemente de reforços.

Vitórias elásticas marcaram o começo de temporada

Ao contrário do que muitos pensavam, a equipe do Twente não encontrou dificuldades para marcar gols. O time teve o segundo melhor ataque deste meio de temporada com 41 gols marcados. Além de ter tido a segunda melhor defesa, com apenas 18 gols sofridos, tendo assim o segundo melhor saldo de gols de toda a Liga, com 23 gols a favor.

Dentre as goleadas, uma destas foi totalmente improvável. Aconteceu logo na segunda rodada contra o Feyenoord em Rotterdam. O FC Twente venceu aquele jogo de virada pelo placar de 4 a 1, com direito a dois gols de Dusan Tadic de pênalti. As outras vítimas do jovem e poderoso ataque dos Tukkers foram o FC Utrecht, que tomou inapeláveis 6 a 0, com dois gols e uma assistência do talentoso Quincy Promes. O FC Groningen, que sofreu indiscutíveis 5 a 0, com um golaço de cobertura do estreante mexicano Jesús Corona e por fim o NAC Breda que tomou de 5 a 2, em mais uma partida destacada do jovem Promes.

Dusan Tadic, principal destaque da temporada. O meia é o homem da bola parada (Foto: Reprodução/Goal.com)

Erros pela falta de experiência

A juventude do elenco do Twente, que por um lado é muito boa, por outro também é ruim. A falta de experiência dos jogadores atrapalhou um pouco o rendimento da equipe que se não tivesse perdido alguns pontos bobos poderia quem sabe ter terminado esta primeira metade de temporada da no topo da tabela de classificação.

Embora tenha um ataque que impressione pelo número de gols marcados, esse mesmo ataque também impressiona pelo número de gols perdidos. Principalmente pelo atacante e artilheiro do time Luc Castaignos com dez gols na temporada, que se fizesse 20% dos gols que perde, provavelmente estaria numa briga direta com o artilheiro da Eredivisie, Alfred Finnbogason.

A falta de tranquilidade na hora de finalizar em gol é um dos grandes problemas e costuma aparecer sempre que a equipe não tem um placar favorável. Exemplos disso foram a derrota por 1 a 0 para o Vitesse e o empate por 1 a 1 com o Heerenveen, partidas nas quais o time não jogou mal, porém desperdiçou caminhões de gols, alguns quase inacreditáveis.

Revelando jovens talentos

Com a equipe toda renovada para a temporada, muitos jogadores subiram das categorias inferiores para o profissinal, além de outros que também eram da base, mas que estavam emprestados a clubes menores, que chegaram agregando muitos bons valores ao time com muita disposição e qualidade.

Os principais nomes dos jovens que estão levando o FC Twente para frente neste campeonato são os de Quincy Promes, Kyle Ebecílio, Shadrac Eghan, Nick Marsman e Dario Tanda.

Promes e Eghan são os principais destaques entre os jovens (Foto: Reprodução/Goal.com)

Melhor jogo: FC Twente 6 - 0 FC Utrecht, 3ª rodada da Eredivisie

A melhor partida da temporada até agora ocorreu na terceira rodada da Eredivisie, onde a equipe vinha embalada da inesperada goleada aplicada ao Feyenoord em pleno Estádio De Kuip. E pegou um adversário frágil, do qual não teve a menor dificuldade para fazer um placar bastante elástico. Se destacaram neste jogo Dusan Tadic e Quincy Promes, que definitivamente desequilibraram demais aquela partida a favor do FC Twente.

Pior jogo: ADO Den Haag 3 - 2 FC Twente, 11ª rodada da Eredivisie

O pior jogo da equipe se deu contra o ADO Den Haag. A partida em si foi horrorosa, muito fraca tecnicamente, principalmente no primeiro tempo onde o jogo foi muito preso e amarrado no meio campo, quase sem chances de gols. Mas que no segundo tempo melhorou bastante, a partida ficou bastante aberta e gols enfim saíram.

O ADO Den Haag conseguiu logo no começo da segunda etapa 2 a 0 e poderia ter sido mais, já que a defesa do Twente que estava mais perdida do cego em tiroteio, e o ataque não se encontrava de maneira nenhuma. Mas mesmo com o ataque num dia ruim, em lampejos o time de Enschede conseguiu o empate com gols de Castaignos e Rosales. Após o empate, o Twente teve a chance da virada com Djordjevic, que perdeu um gol inacreditável. Foi aí que aquele velho ditado "Quem não faz, leva" entrou em cena, aos 42 minutos do segundo tempo, o atacante Mike van Duinen em jogada individual marcou um golaço, selando assim a vitória do time da casa.

Os melhores de 2013/14

O melhor! Dusan Tadic foi o principal jogador do FC Twente na temporada. O meia foi o grande maestro do time, com passes e assistências decisivas, além de se totalmente imprescindível na bola parada, anotando todos os gols de pênaltis que os Tukkers tiveram marcados a seu favor. Dono de uma técnica e uma calma impressionante com a bola nos pés, o jogador tem sido "a voz da experiência" com apenas 25 anos num elenco rechegado de jogadores novos. Tadic tem 7 gols marcados (6 deles da marca da cal) e 2 assistências.

Revelação. Quincy Promes é a principal revelação do FC Twente na temporada. O jogador esteve emprestado na temporada passada ao Go Ahead Eagles, ajudando o time a subir para a Eredivisie, sendo um dos grandes nomes do time de lá também. Neste ano, Promes tem sido decisivo com seus oito gols, sendo o vice-artilheiro da equipe e um estilo de jogo ousado, que parte para cima do adversário com dribles rápidos, eficientes e objetivos.

Artilheiro. Luc Castaignos é o goleador máximo do Twente no ano com dez gols marcados e mesmo não sendo um "atacante as mil maravilhas", vem sendo importante no esquema de Michael Jansen, não só pelos gols, mas pelo papel tático que ele exerce de chamar a marcação para si muitas vezes afim de dar espaço para Tadic e Promes jogarem.

Os piores de 2013

Tim Breukres, veio para o FC Twente no final da temporada 2011/12 do Heracles Almelo como vice-campeão da Copa KNVB e até agora não disse o que veio fazer no clube. Nesta temporada jogou apenas duas partidas e não convenceu, mostrando ser um lateral incapaz de ser reserva de Rosales. Deve sair em janeiro.

O jovem Luka Dordevic veio por empréstimo até o fim da temporada do Zenit (RUS), herdou a camisa 9 do antigo ídolo Blaise N'kufo (maior artilheiro do clube de todos os tempos), porém apesar de usar a 9, o atacante russo ainda não fez um jogo de encher os olhos, sequer marcou um gol nas onze partidas que fez pelo FC Twente.

Nick Marsman é cria das categorias inferiores do clube e que na última temporada esteve emprestado ao Go Ahead Eagles, onde esquentou banco por algum tempo. Em seu retorno ao Twente, herdou a vaga de titular no gol, graças a saída de Nikolay Mihaylov e a lesão do experiente e ídolo Sander Boschker. O jovem goleiro de apenas 23 anos ainda não passa total segurança pela sua inexperiência. Costuma jogar adiantado demais e é sempre surpreendido por bolas de cobertura, além de assustar a torcida sempre que resolve jogar com os pés. Porém o goleiro fez algumas grandes defesas na temporada e merece o posto de titular.

Pensando em 2014

Se na primeira metade da temporada 2013/14, o FC Twente com um time de jovens valores foi tão bem, a expectativa para segunda metade é de que o clube consiga lugares mais altos na tabela de classificação e consiga uma vaga para as competições europeias. A equipe encerrou esta parte da temporada com um empate em 1 a 1 contra o RKC, que foi ruim para as pretensões do time no decorrer do campeonato, deixando assim a equipe na 3ª colocação, podendo encerrar a primeira parte da Eredivisie dividindo a liderança com o Vitesse.

Para o decorrer da temporada, jogadores devem chegar ao time no mês de janeiro. Porém um reforço para o time já foi contratado. Trata-se do atacante Torgeir Børven, de 22 anos de idade que veio do Valerenga (NOR), chega para fazer concorrência a Castaignos e Dordevic

Além de outros possíveis reforços, algumas saídas de jogadores são dadas quase como certas, como a do zagueiro Peter Wisgerhof. O jogador foi o capitão do time durante a conquista do título holandês em 2009/10, porém desde o fim da última temporada não vem sendo utilizado e, aos 34 anos, pode voltar ao NEC Nijmegen. Outro que tem saída quase certa é o lateral-direito Tim Breukers, pelos motivos já citados acima no texto, deve ir para o NEC junto com Wisgerhof.

A expectativa para a continuação da temporada é boa para o FC Twente, já que os garotos estão dando conta do recado e com a possível chegada de reforços a tendência é de que o rendimento da equipe só aumente. Os Tukkers voltam a campo no dia 17 de janeiro, no clássico contra o Heracles Almelo. No primeiro turno o FC Twente ganhou o derby por 3 a 0, jogando fora de casa no Polman Stadion.

