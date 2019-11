Mapas das próximas edições da UCL e da UEL começam a se desenhar

Estamos no final de 2013, porém, por mais incrível que isso possa parecer, existem equipes que já estão pensando nas próximas edições das competições europeias, as quais só se iniciam no 2º semestre de 2014. Tal fato ocorre porque não são todos os membros da UEFA que aderem ao tradicional calendário do futebol do Velho Continente, com um campeonato iniciando-se no 2º semestre de um ano e encerrando-se no 1º semestre do ano seguinte.

Conheça os clubes que já estão garantidos na UEFA Champions League 2014-2015 e os que já estão na UEFA Europa League 2014-2015.

Bielorrússia

A Bielorrússia jamais fez campanhas expressivas com a seleção nacional de futebol. Porém, no âmbito dos clubes em competições europeias, destaca-se no país o BATE Borisov, que tem sido figura carimbada nas fases de grupos das últimas edições de Champions League.

Na temporada passada, o BATE ficou em 3º lugar num grupo cujos adversários eram Bayern München (Alemanha), Valencia (Espanha) e Lille (França). Surpreendeu o mundo ao sair vitorioso nas duas rodadas iniciais - venceu o Lille em pleno Lille Métropole e o Bayern, que viria a ser o campeão da competição, em Minsk (o City Stadium, em Borisov, não tem capacidade para receber jogos desse porte), ambos por 3 a 1 -, mas perdeu o fôlego nas jornadas seguintes.

E, mais uma vez, a equipe de Borisov será o representante bielorrusso na UCL. Conquistou a Premier League pela 8ª vez consecutiva (!) e vem se consolidando como maior campeão do país (já tem 10 títulos contra 7 do Dinamo Minsk).

Jogadores e torcedores celembram mais um título nacional do BATE Borisov. (Foto: Pressball)

Com a vaga na UEL 2014-2015 ficaram o Shakhtyor Salihorsk (vice-campeão) e o Dinamo Minsk (3º lugar). Ambos entram na 2ª fase eliminatória. Uma vaga, a do campeão da Copa da Bielorrússia, que também entra na 2ª preliminar, ainda será preenchida. O vencedor será conhecido no próximo ano.

Cazaquistão

Integrante da antiga União Soviética, o Cazaquistão só é membro da UEFA porque uma porção do seu território fica a oeste dos Montes Urais, que separam as porções de terra dos continentes europeu e asiático.

A temporada atual foi histórica para o futebol do país, que nunca disputou uma Copa do Mundo e uma Eurocopa, pois, pela primeira vez, o Cazaquistão teve um representante na fase de grupos de um torneio continental: o Shakhter Karagandy eliminou o BATE Borisov (Bielorrússia) e o Skënderbeu Korçë (Albânia) nas fases eliminatórias da Champions League e, mesmo sucumbindo diante do Celtic (Escócia) nos playoffs, teve lugar garantido na fase de grupos da Europa League.

Caiu no Grupo L, junto com AZ Alkmaar (Holanda), PAOK (Grécia) e Maccabi Haifa (Israel). Ficou na última colocação - fez apenas 2 pontos -, mas pode se dar por satisfeito e dizer aos rivais que chegou num lugar onde eles jamais estiveram.

Mesmo com a grande performance nas competições europeias, o Shakhter não obteve o mesmo sucesso no campeonato cazaque. Ficou apenas na 5ª colocação e viu o FC Aktobe, um dos seus principais concorrentes no país, ficar com a taça. Os alvirrubros, que chegaram ao seu 5º título e agora dividem com o Irtysh Pavlodar o posto de maior campeão nacional, serão os representantes do Cazaquistão na próxima UCL e entrarão na 2ª fase preliminar.

Jogadores do FC Aktobe comemoram o título do campeonato cazaque. (Foto: Natalya Panchenko)

O Aktobe foi outra equipe que contribuiu bastante para o coeficiente cazaque na UEFA, pois, para os moldes de sua nação, também chegou longe numa competição europeia: foi eliminado pelo Dynamo Kiev (Ucrânia) nos playoffs da atual edição da Europa League, após despachar Gandzasar (Armênia), Hødd (Noruega), e Breiðablik (Islândia) nas fases anteriores.

Na próxima UEL, entrarão como representantes do Cazaquistão o Astana (vice-campeão), o Kairat (3º colocado) e o já conhecido Shakhter Karagandy (campeão da copa nacional ao bater o Tanaz na final). Todos entram na 1ª fase preliminar.

Estônia

O futebol estoniano tem apresentado certa evolução nos últimos anos. O país quase disputou a Eurocopa de 2012 - foi eliminado pela Irlanda na repescagem - e, mesmo não fazendo boa campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 - foi vice-lanterna do Grupo D, à frente apenas de Andorra -, conseguiu tirar pontos da Holanda (2 a 2 em Tallinn), líder do grupo com bastante folga.

Enquanto a seleção nacional parece começar a alçar voos maiores, os clubes continuam na mesma. Jamais alcançaram a fase de grupos das principais competições europeias. Já são conhecidos os que, através da Meistriliiga, representarão o país nas próximas edições da UCL e da UEL.

O Levadia Tallinn desbancou o atual campeão Nõmme Kalju e ficou com o caneco. Além de encostar no rival Flora Tallinn em número de títulos do certame (9 a 8 para o Flora), garantiu vaga na 1ª fase preliminar da UEFA Champions League.

O Levadia Tallinn foi o campeão da Meistriliiga em 2013. (Foto: Irina Mägi)

Nõmme Kalju e Sillamäe Kalev, respectivamente vice-campeão e 3º colocado, representarão o país na 1ª fase eliminatória da UEFA Europa League. Ainda resta uma vaga, a do campeão da Copa da Estônia, a ser decidida somente no ano que vem.

Finlândia

A Finlândia conseguiu um resultado bastante expressivo para o seu futebol este ano: empatou com a Espanha, atual campeã mundial e europeia, em Gijón (1 a 1). A seleção, porém, está longe de ter dias melhores. Jamais disputou uma Copa do Mundo e nem mesmo uma Eurocopa.

No campeonato nacional, a Veikkausliiga, o cenário não foi nada diferente: o HJK, o "manda-chuva" do país, conquistou o certame pela 5ª vez consecutiva e chegou ao 26º título da liga, se isolando ainda mais no topo da lista dos campeões (os que vêm em 2º são o FC Haka e o HPS, ambos com 9 títulos; o 1º encontra-se atualmente na 2ª divisão, enquanto o 2º está no 3º escalão), e carimbando o passaporte para a UCL 2014-15, na qual entrará na 2ª preliminar.

HJK soberano na Finlândia. (Foto: Divulgação / HJK)

O HJK, clube que tem sede na capital Helsinque, é a única equipe finlandesa a alcançar a fase de grupos de uma competição europeia. Na temporada 1998-1999, os azuis eliminaram o FC Yerevan (Armênia) na 1ª fase preliminar e o tradicionalíssimo Metz (França) nos playoffs da Champions League.

Caiu no Grupo F com Kaiserslautern (Alemanha), Benfica (Portugal) e PSV Eindhoven (Holanda). Ficou na última colocação, mas obteve resultados surpreendentes, ao tirar pontos de Benfica (venceu por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Helsinque e arrancou um empate em 2 a 2 no Estádio da Luz) e Kaiserslautern (empate sem gols em Helsinque).

Em terras finlandesas, as vagas na próxima UEL ficaram com o FC Honka (vice-campeão), o VPS (3º colocado) e o RoPS (campeão da copa nacional ao bater o KuPS na final). As três equipes começam a jogar na 1ª eliminatória.

Ilhas Faroe

As Ilhas Faroe, mesmo sendo um protetorado do governo dinamarquês, têm sua própria seleção, a qual disputa as competições da UEFA e da FIFA normalmente. É uma das seleções mais fracas e seu campeonato é o 4º pior do coeficiente da UEFA, ficando apenas na frente de San Marino, Andorra e Gibraltar, sendo esta reconhecida como integrante da UEFA há pouquíssimo tempo.

Na Premier League feroesa, o HB Tórshavn ficou com a taça, fato que não ocorria desde 2010, e chegou ao 22º título do campeonato. O time da capital é o maior campeão local e entrará na 1ª fase preliminar da UCL 2014-2015 devido à baixa pontuação do campeonato feroês no coeficiente da UEFA.

Klæmint Matras, capitão do HB, levanta a taça de campeão ferôes. (Foto: Heðin Weihe)

ÍF Fuglafjørður e B36 Tórshavn ficaram na 2ª e 3ª colocações, respectivamente, e entrarão na 1ª preliminar da UEL. Quem também entra nesta fase da segunda competição mais importante da Europa é o Víkingur Gøta, campeão da Copa das Ilhas Faroe. Este ano, o Víkingur surpreendeu ao eliminar o Inter Turku (Finlândia) na 1ª fase eliminatória, com direito a pênalti perdido pelo adversário no final do jogo da volta. Na fase seguinte, foi despachado pelo Petrolul Ploiești (Romênia).

O EB/Streymur, campeão da edição passada da Premier League, ficará fora das competições europeias desta vez, pois foi 5º colocado no campeonato nacional e ficou com o vice da copa.

Irlanda

A última vez que a tradicional seleção irlandesa esteve numa Copa do Mundo foi em 2002, quando foi eliminada pela Espanha nas oitavas-de-final, após a disputa de pênaltis. Esteve perto de ir em 2010, mas parou na mão de Henry, da França, na repescagem. Disputou a Eurocopa de 2012 após eliminar a surpreendente Estônia na repescagem. Caiu no Grupo C com Espanha, Itália e Croácia, perdendo todos os jogos e ficando na lanterna.

Apesar do desempenho regular da seleção nacional, os clubes irlandeses estão longe de ser potências na Europa. Jamais alcançaram os grupos da Champions League. Na Europa League, apenas o Shamrock Rovers, maior campeão do país com 17 títulos, chegou à fase de grupos.

Em 2011-2012, eliminou o Flora Tallinn (Estônia) na 2ª fase preliminar e sucumbiu diante do Copenhague (Dinamarca) no round seguinte, fato que lhe permitiu jogar os playoffs da UEL. Nele, fez história ao eliminar o Partizán Belgrado (Sérvia) na prorrogação. Caiu no Grupo A com PAOK (Grécia), Rubin Kazan (Rússia) e Tottenham (Inglaterra) e foi derrotado em todas as partidas, fazendo a pior campanha da fase de grupos.

A Liga da Irlanda já foi disputada nos moldes da maioria dos campeonatos europeus, mas segue o calendário atual desde o ano de 2003. Em 2013, quem ficou com a taça foi o St. Patrick's Athletic, que quebrou um longo jejum de 14 anos sem conquistar a liga e disputará a UCL pela primeira vez desde o ano 2000, quando foi despachado pelo Zimbru Chișinău (Moldávia).

O St. Patrick's Athletic quebrou um longo jejum na República da Irlanda. (Foto: Divulgação / St. Patrick's Athletic FC)

No campeonato nacional, conquistaram a vaga na 1ª fase preliminar da UEL o Dundalk (vice-campeão) e o Sligo Rovers (3º colocado). Como o Sligo também conquistou a FAI Cup, ao vencer o Drogheda United na decisão, mais uma vaga foi aberta na Liga da Irlanda. Ela foi destinada ao 4º colocado, o Derry City.

O Derry, inclusive, constitui um caso curioso no futebol irlandês: o clube localiza-se na cidade homônima, que fica na Irlanda do Norte. Porém, como a cidade está localizada na fronteira com a República da Irlanda e a maioria de sua população é de norte-irlandeses católicos - a Irlanda do Norte é um país de maioria protestante -, a equipe decidiu abandonar a Irish Football League (atual NIFL Premiership) e foi aceita nas competições organizadas pela Federação Irlandesa de Futebol.

Islândia

A seleção islandesa nunca participou de uma Eurocopa e muito menos de uma Copa do Mundo, mas o futebol é o esporte que mais vem crescendo no gelado país. Uma prova disso foi a ótima campanha que a Islândia fez nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Ficou em 2º lugar no Grupo E e teve o direito de disputar a repescagem. Nela, foi eliminada pela Croácia e teve o seu sonho adiado.

Apesar da franca evolução de sua seleção, o campeonato nacional da Islândia ainda precisa evoluir muito. Seus clubes nunca disputaram uma fase de grupos de UCL ou UEL. Na temporada atual, o FH Hafnarfjarðar chegou perto após eliminar o Ekranas (Lituânia) na 2ª preliminar da UCL e ser eliminado pelo Áustria Viena (Áustria) na 3ª eliminatória, tendo o direito de jogar os playoffs da UEL, mas sucumbiu diante do Genk (Bélgica).

Na próxima edição, o próprio FH, o KR Reykjavík, o Stjarnan e o Fram Reykjavík terão a missão de tentar fazer os clubes islandeses alçarem voos maiores. O KR, maior campeão do país, conquistou sua 26ª taça da Úrvalsdeild e entrará na 2ª fase preliminar da Champions League.

KR, o clube mais vitorioso da Islândia. (Foto: Divulgação / KR Reykjavík)

FH (vice-campeão), Stjarnan (3º lugar) e Fram (campeão da Copa da Islândia após derrotar o Stjarnan, time que ficou mundialmente conhecido pelas suas irreverentes comemorações após os gols, nos pênaltis) começam a jogar a Europa League na 1ª fase eliminatória.

Letônia

Conhecida pela sua enorme retranca na Eurocopa de 2004, na única vez em que esteve nos holofotes do futebol europeu (àquela época, classificou-se à Euro após despachar a Turquia, 3ª colocada da Copa do Mundo de 2002, na repescagem), a Letônia está longe de viver bons dias no futebol.

Com os clubes, a situação não é diferente. A única vez que um time letão esteve na fase de grupos de uma competição europeia foi em 2009-2010, quando o surpreendente FK Ventspils eliminou F91 Dudelange (Luxemburgo) e BATE Borisov (Bielorrússia) nos rounds preliminares da UCL e caiu diante do FC Zürich (Suíça) nos playoffs, tendo vaga garantida nos grupos da UEL.

Ficou no Grupo D, juntamente com Sporting Lisboa (Portugal), Hertha Berlin (Alemanha) e Heerenveen (Holanda). Pôde dizer que jogou duro com os concorrentes e fez história, pois segurou empates contra os outros 3 integrantes da chave (0 a 0 com o Heerenveen em Ventspils, 1 a 1 com o Sporting em Lisboa e 1 a 1 com o Hertha em Berlim) e terminou o certame com 3 pontos, na última colocação do grupo.

E o próprio Ventspils será o representante da Letônia na próxima Champions League, na qual entrará na 2ª preliminar. A equipe conquistou o 5º título da Virslīga ao vencer a edição de 2013, desbancando o Skonto Riga, maior campeão do país báltico.

O Ventspils gritou "É campeão!" na Letônia. (Foto: Roman Koksharov)

Além de ser o time com mais taças na ex-república soviética, o Skonto também detém o recorde mundial de títulos conquistados de forma consecutiva: 14 (!), entre 1991 e 2004. De lá para cá, apenas um caneco da liga foi conquistado, em 2010. A equipe entrará no 1º round eliminatório da UEL juntamente com o Daugava Daugavpils, campeão da 1ª divisão no ano passado e 3º colocado neste ano, e o campeão da Copa da Letônia. Este só será conhecido em 2014.

Lituânia

O esporte mais popular da Lituânia é o basquete, fato que faz com que o futebol não tenha muitos adeptos. Nada que impeça a bola de rolar nos gramados do país báltico. A seleção nacional nunca obteve grandes resultados, mesma coisa com os clubes.

No entanto, pode-se dizer que o Žalgiris Vilnius revolucionou o futebol lituano este ano, pois esteve próximo de participar da fase de grupos da atual edição da UEL. Eliminou St. Patrick's Athletic (Irlanda), Pyunik Yerevan (Armênia) e Lech Poznań (Polônia) nas fases preliminares e parou nos playoffs, diante do Red Bull Salzburg (Áustria), equipe que terminou a fase de grupos da copa com 100% de aproveitamento.

O grande ano do Žalgiris também se refletiu dentro das fronteiras lituanas. A equipe conquistou o campeonato nacional pela 4ª vez em sua história e agora se prepara para alçar voos maiores, na disputa da UEFA Champions League 2014-2015, na qual entrará a partir da 2ª preliminar.

2013 será inesquecível para o Žalgiris Vilnius. (Foto: Valdas Knyzelis)

O vice-campeão FK Atlantas e o 3º colocado Ekranas Panevėžys estarão na 1ª fase eliminatória da próxima Europa League. Ainda resta uma vaga e esta será preenchida pelo campeão da Copa da Lituânia. Caso o Žalgiris, que segue vivo na disputa, seja o campeão, o 4º colocado d'A Lyga, o Sūduva Marijampolė, herdará a vaga na competição continental.

Noruega

Fora de uma Copa do Mundo desde a edição de 1998 e de uma Eurocopa desde o ano 2000, na sua única participação, a Noruega, conhecida por ser a única seleção do mundo que nunca foi derrotada pelo Brasil (2 triunfos e 2 empates em 4 jogos), atualmente está longe das boas fases que já teve no futebol. Todavia, a campanha do país na Eurocopa Sub-21 de 2013, na qual foi semifinalista (eliminado pela campeã Espanha), reacendeu a esperança dos noruegueses em relação ao futuro.

Volta e meia, as equipes norueguesas participam da fase de grupos das competições continentais. Na UCL, apenas os rivais Rosenborg (11 vezes) e Molde (uma vez) alcançaram este feito, com o RBK chegando ao mata-mata em duas oportunidades: 1996-1997 e 1999-2000.

Na primeira, os Troillongan eliminaram o Panathinaikos (Grécia) nos playoffs e foram vice-líderes do Grupo D, que também tinha Porto (Portugal), Milan (Itália) e Göteborg (Suécia). Nas quartas, foram eliminados pela Juventus (Itália).

Na segunda, entraram diretamente na 1ª fase de grupos, na qual foram líderes do Grupo C, desbancando Feyenoord (Holanda), Borussia Dortmund (Alemanha) e Boavista (Portugal). Na 2ª fase de grupos, foram o lanterna do Grupo C, com os adversários sendo o Bayern (Alemanha), o Real Madrid (Espanha) e o Dynamo Kiev (Ucrânia).

Destas épocas ficam as lembranças de vitórias épicas como as sobre o Panathinaikos no Lerkendal Stadion (3 a 0, com 2 gols na prorrogação), o Milan no San Siro (2 a 1) e o Dortmund no Westfalenstadion (3 a 0).

A última vez que a Noruega teve um representante nos grupos da UCL foi em 2007-2008, quando o próprio Rosenborg ficou em 3º no Grupo B, que também tinha Chelsea (Inglaterra), Schalke 04 (Alemanha) e Valencia (Espanha).

Na UEL, a dupla Rosenborg e Molde aparece novamente na lista de participações na fase de grupos, com o Tromsø lhes fazendo companhia.

Na Tippeligaen 2013, o Strømsgodset ficou com o caneco, conquistando seu 2º título na 1ª divisão do país e saindo da fila de 43 anos sem gritar "É campeão" no campeonato. Na única vez que participou da competição mais importante da Europa, o Godset enfrentou o Arsenal (Inglaterra) na 1ª fase de mata-mata e deu seu adeus precoce à copa.

O Godset saiu da fila de mais de 4 décadas sem títulos no campeonato nacional. (Foto: Divulgação / Strømsgodset)

O Rosenborg, maior campeão do país com 22 títulos, sendo 13 (!) deles de forma consecutiva, teve que se contentar com o vice-campeonato e disputará a 1ª preliminar da UEL junto com o surpreendente Haugesund, que terminou a Tippeligaen em 3º. A outra vaga do país ficou com o Molde, que derrotou o RBK na final da NM Cupen e entrará na Europa League a partir da 2ª fase eliminatória.

Suécia

Fora da Copa do Mundo desde 2006 - esteve perto de voltar na edição de 2014, mas sucumbiu diante de Portugal na repescagem - e eliminada na 1ª fase da Eurocopa de 2012 - ficou no último posto do Grupo D, que também tinha Inglaterra, França e Ucrânia -, a seleção da Suécia, vice-campeã mundial em 1958, quando foi derrotada pelo Brasil em Estocolmo, não tem mais a mesma eficiência que já teve.

Nas competições europeias envolvendo os clubes, os suecos não disputam a fase de grupos da UCL desde a edição de 2000-2001, quando o Helsingborgs ficou em último no Grupo F, com Bayern München (Alemanha), PSG (França) e Rosenborg (Noruega) sendo seus concorrentes.

No atual formato, o único que já chegou ao mata-mata foi o Göteborg, que liderou o Grupo A, cujos outros integrantes eram Barcelona (Espanha), Manchester United (Inglaterra) e Galatasaray (Turquia), em 1994-1995, e foi despachado pelo Bayern (Alemanha) nas quartas-de-final. O Göteborg teve outras 3 oportunidades (1992-1993, 1996-1997 e 1997-1998) para igualar (ou superar) esse recorde, mas caiu na fase de grupos em todas.

Outro time que já alcançou a fase de grupos da UCL foi o AIK Solna, lanterna do Grupo B da temporada 1999-2000, que também tinha Barcelona (Espanha), Fiorentina (Itália) e Arsenal (Inglaterra).

Apesar de todas essas performances, o time sueco que mais chegou longe na principal competição do continente europeu foi o Malmö. Conhecidos por revelarem o atacante Ibrahimovic, maior craque da atual geração do país, os Himmelsblått foram finalistas em 1978-1979, sendo derrotados pelo lendário Nottingham Forest (Inglaterra) na decisão, jogada no antigo Estádio Olímpico de Munique.

A equipe da cidade homônima será a representante da nação escandinava na próxima UCL. Conseguiu este direito após conquistar a Allsvenskan pela 20ª vez - é o maior campeão do país - e entrará no 2º round preliminar do certame europeu.

Muita festa após a confirmação do título do Malmö. (Foto: Divulgação / Comunidade Malmö FF)

Na UEL, o AIK Solna, vice-campeão nacional, está garantido na 2ª fase preliminar, e o Göteborg, 3º colocado, carimbou seu passaporte para a 1ª. No entanto, mudanças podem ocorrer: se o Malmö ou o próprio Göteborg conquistar a Svenska Cupen, cujo campeão só saberemos ano que vem, os Änglarna irão para a 2ª preliminar e quem ficará com a vaga na 1ª eliminatória será o Kalmar, 4º colocado da Allsvenskan.

No atual formato, quatro equipes conseguiram chegar à fase de grupos da Europa League: Malmö, Helsingborgs, AIK e Elfsborg, o campeão da Allsvenskan do ano passado. Outros fatos que comprovam por que a Suécia é o país da Escandinávia com melhor desempenho na história das competições europeias envolvendo clubes são os 2 títulos da antiga Copa da UEFA conquistados pelo Göteborg em 1981-1982 e 1986-1987, quando bateu, respectivamente, o Hamburgo, da Alemanha, e o Dundee United, da Escócia, nas decisões.

Com 11 representantes da próxima Champions League e 28 representantes da próxima Europa League já definidos, as vagas restantes serão preenchidas somente em 2014. Até lá, muita bola irá rolar e balançar as redes nos gramados europeus.