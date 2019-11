AFC Ajax: o trabalho tem que continuar

Atual tricampeão holandês, o Ajax terminará o ano de 2013 na liderança da Eredivisie, mas qualquer desatenção pode tirar os Godenzonen do topo da tabela, tamanho é o equilíbrio do campeonato em pleno início de 2º turno. Os alvirrubros têm os mesmos 37 pontos do surpreendente Vitesse, mas levam vantagem no saldo de gols: 24 a 18. Logo atrás vêm Twente e Feyenoord, com 34 e 33 pontos, respectivamente. A VAVEL Brasil faz um breve balanço da primeira metade da temporada do clube holandês nas competições as quais disputou: UEFA Champions League, Eredivisie e KNVB Beker.

Sensação de que poderia ter sido melhor na UCL

Na UEFA Champions League, o Ajax, que já conquistou tal copa quatro vezes, caiu no Grupo H e fez companhia a Barcelona (Espanha), Milan (Itália) e Celtic (Escócia). Aparentemente, brigaria com os italianos pela segunda vaga no mata-mata, visto que o Barça possuía o elenco mais qualificado do grupo e os alviverdes de Glasgow detinham o mais limitado. E foi justamente isso que aconteceu.

Na primeira rodada, os holandeses tomaram uma sonora goleada do Barcelona no Camp Nou: 4 a 0, com hat-trick de Messi e Piqué fechando a conta. Estrearam "com o pé esquerdo".

Na estreia em casa, o que mais chamou a atenção foi a arbitragem polêmica. Depois de a equipe abrir o placar com Denswil aos 45 minutos da 2ª etapa, o sueco Jonas Eriksson, ainda nos acréscimos, assinalou um pênalti discutível a favor do time italiano e Balotelli converteu. Duro golpe.

Na última rodada dos jogos de ida da fase de grupos, o limitado Celtic, que vinha de duas derrotas nas duas primeiras rodadas, bateu os Ajacieden por 2 a 1 no Celtic Park. Forrest e Kayal marcaram os gols da vitória escocesa e Schøne descontou no apagar das luzes. O Ajax terminava o "1º turno" dos grupos da UCL em último com apenas 1 ponto e a classificação parecia um sonho distante.

Na volta, as duas partidas seguidas na Amsterdam Arena eram questão de vida ou morte para o Ajax. Na primeira, enfim, o time conquistou sua primeira vitória na competição. Venceu o mesmo Celtic pelo placar mínimo, com Schøne marcando o gol do triunfo.

Na segunda, se aproveitou do grande desfalque do Barça - Messi estava (e ainda está) contundido - e venceu os culés com autoridade: 2 a 1. Serero e Hoesen balançaram as redes para os mandantes e Xavi, cobrando pênalti, fez o gol de honra do clube catalão. A nota triste foi um acidente ocorrido durante a comemoração do 2º gol: um torcedor do Ajax caiu da arquibancada e foi levado para um hospital de Amsterdã, onde ainda está internado em estado grave.

Torcedor recebe atendimento médico após cair da arquibancada. (Foto: Agência EFE)

Na última jornada, os Amsterdammers foram ao San Siro duelar com o Milan numa partida que tinha ares de final de campeonato. Apenas a vitória lhes daria a classificação. Os rossoneri, que tiveram Montolivo expulso aos 22 minutos de jogo, se seguraram e conseguiram carimbar o passaporte à próxima fase após um empate sem gols. O Ajax mais uma vez ficou pelo caminho na fase de grupos da Liga dos Campeões - não joga o mata-mata desde a temporada 2005-2006, quando, àquela altura, foi eliminado pelo vice-campeão Arsenal (Inglaterra) - e a desolação tomou conta do elenco e de seus adeptos. A arrancada no "2º turno" de nada serviu.

A classificação final do Grupo H contou com Barcelona (13 pontos) e Milan (9) classificados e Ajax (8) e Celtic (3) eliminados.

Jogadores do Ajax lamentam a eliminação precoce na Champions League. (Foto: Site oficial do Ajax)

Mas nem tudo está perdido para o time da capital holandesa. A equipe disputará a UEFA Europa League - já foi campeã da mesma, na época que ainda se chamava Copa da UEFA - no 1º semestre de 2014 e poderá chegar longe, caso leve a competição a sério. O compromisso, no entanto, não será fácil. O adversário é o Red Bull Salzburg (Áustria), que terminou a fase de grupos do certame com 100% de aproveitamento.

Arrancada na Eredivisie

Na 1ª divisão nacional, a campanha inicial do Ajax, detentor de 32 títulos, foi bastante irregular: Cinco vitórias, quatro empates e três derrotas (3 a 2 para o AZ Alkmaar e 4 a 0 para o rival PSV, ambas fora de casa, e 1 a 0 para o Vitesse, em casa). A partir daí, os alvirrubros engataram uma ótima sequência de seis triunfos consecutivos e, beneficiados com um tropeço do concorrente Vitesse (2 a 2 com o Heracles no Polman Stadion, em Almelo), conseguiram alcançar a liderança, ainda que não seja de forma isolada, mas levando vantagem nos critérios de desempate.

Os destaques da equipe, cujo esquema adotado é o 4-3-3, nesta primeira parte do campeonato estão sendo os atacantes Sigþórsson, um dos grandes nomes da atual geração da Islândia, e Schøne, jogador que é frequentemente convocado para a seleção da Dinamarca, e o meia-atacante Klaassen, artilheiro do elenco na Eredivisie com seis gols e figura carimbada na Holanda sub-21. A média de idade deste renomado trio ofensivo é de pouco mais de 23 anos.

Davy Klaassen, artilheiro do Ajax na Eredivisie. (Foto: Site oficial do Ajax)

Outro grande nome do plantel na atual temporada é o meio-campista Siem de Jong, que apesar de jovem (tem 24 anos) possui um notável espírito de liderança que lhe rendeu a braçadeira de capitão. Lá atrás, Veltman, Moisander e Denswil se revezam na zaga e, junto com outro bom nome, o lateral van Rhijn, ajudam o AAFC a ser o dono da melhor defesa do certame (17 gols sofridos em 18 jogos).

Clássico pela frente na KNVB Beker

Na KNVB Beker, o Ajax, dono de 18 taças, entra diretamente na 2ª fase por ser integrante da elite do futebol holandês. Sua estreia foi diante do FC Volendam, da Eerste Divisie (2ª divisão), na Amsterdam Arena. Apesar de o adversário ser uma equipe do 2º escalão, o time vermelho e branco da capital passou por maus bocados para poder se classificar. Cedeu o empate no tempo normal e teve que jogar a prorrogação, na qual sofreu a virada, mas ainda conseguiu sair com o triunfo. Os gols da classificação foram marcados por Schøne (2x), Andersen e Hoesen. Mühren assinalou os dois gols dos visitantes.

Na 3ª fase da copa nacional, mais um jogo na Amsterdam Arena. Do outro lado estava o modesto ASWH, da 4ª divisão, que não foi páreo para o AAFC e acabou sendo goleado: 4 a 1. Os tentos foram de Fischer, Hoesen, de Jong e Sigþórsson; van Dommelen descontou.

Já nas oitavas, mais uma equipe de divisão inferior pela frente. Desta vez, o compromisso era fora de casa, no Sportpark De Westmaat, com o IJsselmeervogels, do 3º escalão. Vitória por 3 a 0, com dois gols de Fischer e um de Hoesen.

Nas quartas-de-final, o Ajax volta à Amsterdam Arena e enfrentará ninguém mais e ninguém menos que o rival Feyenoord. O duelo entre os gigantes da Holanda, conhecido como De Klassieker, agitará a próxima fase da Copa da Holanda no dia 22 de janeiro de 2014 e promete ser um belo atrativo para quem gosta de futebol.

No último clássico entre Ajax e Feyenoord, Sigþórsson anotou os dois gols da vitória do time da capital por 2 a 1 (Foto: ESPN)

Se o Ajax quiser conquistar algum título, especialmente o tetracampeonato da Eredivisie, em 2014, o trabalho tem que continuar, com os comandados de Frank de Boer focados neste objetivo e a torcida chegando junto.