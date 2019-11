Cassano: Parma, Sampdoria e... Carolina?

Por Thiéres Rabelo

Notícias, boatos e, provavelmente, mentiras veiculados na última semana acabaram por criar um verdadeiro cabo de guerra por Antonio Cassano. De um lado, jornais de Gênova e, por conseqüência, torcedores da Sampdoria; do outro, a imprensa de Parma e os torcedores do time local. Porém, no meio deste imbróglio que a imprensa italiana, como de costume, consegue ampliar com facilidade, está uma fonte que vem colocando muita lenha na fogueira desta novela.

No último fim-de-semana, causaram reboliço algumas mensagens publicadas por Carolina Marcialis, esposa e mãe dos dois filhos do atacante barese, em sua conta do Twitter. Não foram mensagens bombásticas ou evidentes, mas, sim, algumas mensagens enigmáticas, que oferecem vários tipos de interpretações. Mas por quê? Primeiro, façamos uma contextualização, para se compreender porque as mensagens de Carolina são tão relevantes para as redações de tantos jornais.

Cassano jogou na Samp por quatro anos, entre 2007 e 2011. São incontáveis as histórias de amor e ódio do jogador com o time, do qual saiu brigado com o então presidente, mas para o qual, na mesmíssima temporada, declarou amor no dia em que venceu o scudetto com o Milan. Fato é que sua passagem por Gênova foi a mais marcante de sua carreira, mas não unicamente dentro do campo. Em 2008, Fantantonio conheceu Carolina, natural de Gênova e torcedora da Samp. Ele se apaixonou, criou raízes e amor pela cidade. Casaram-se em 2010.

Acabamos de encontrar o ponto-chave desta relação. Com esposa e filhos nascidos em Gênova, fica evidente a relação ainda estreita do atleta com o ex-clube. As especulações de sua volta nunca cessaram desde sua saída. De uma maneira até tenebrosa de se dizer, elas aumentaram ainda mais quando faleceu Riccardo Garrone, presidente da Samp momentaneamente desafeto de Cassano, quando de sua saída. Visitas ao centro de treinamento do clube, enquanto ainda jogava pelo Milan, também deixaram muito claro que Bogliasco ainda era sua casa.

Voltamos, portanto, ao Twitter de Carolina. Na quinta-feira (26), oito dias antes da abertura da janela de transferências, quando as notícias sobre a saída de Cassano do Parma já começavam o processo de ebulição, a jovem posta uma mensagem que animou à maioria dos torcedores blucerchiati. Há uma expressão no italiano muito comum para quando alguma coisa está prestes a acontecer: “non succede, ma se succede” (traduzida, ao pé da letra, como “não acontece, mas, se acontecer”). Basicamente, quer dizer que, “via de regra, a coisa não vai acontecer, mas estou me preparando para que ela aconteça”.

Non succede..ma se succede... — Carolina Marcialis (@chriscarol99) 27 dezembro 2013

Foram à loucura os dorianos e os jornais genoveses. Não apenas por isso, obviamente. Como dito no início, a boataria perdeu os limites nos últimos dias. “Conheço alguém, que conhece alguém que ouviu que Cassano já assinou contrato”. Informações que, na grande parte não podem ser comprovadas. Mas um tuíte desses, vindo de uma torcedora da Samp e, provavelmente, a pessoa que mais sabe da intimidade de Cassano neste mundo, não deve ser desconsiderada.

Contudo, houve também o outro lado da moeda, vindo da mesma conta de Twitter. Na virada de domingo (29) para segunda, no horário italiano, a moça publicou nova mensagem a ser interpretada (ou não?). Dizia

a mensagem: “felizes por estar aqui!! #Parma”. Foi a vez de os torcedores gialloblù e dos jornais de Parma celebrarem. Em resposta a alguns amigos nos tuítes seguintes, a moça explicara que se tratava de um retorno de férias do casal. O jornal Parma , contudo, interpretou a mensagem como um basta às especulações da saída de seu marido do clube. A outro seguidor, que a teria culpado por todo esse “bafafá” que se criou, ela respondeu “perdão, mas que bafafá? Os jornalistas fizeram tudo isso, não houve declaração da parte de ninguém!!”.

A janela se abre nesta sexta-feira (3). Será o episódio final da trama. Saberemos, enfim, para onde irá o confuso jogador. É uma decisão que será preponderante para sua vinda ou não para a Copa do Mundo do Brasil. Prandelli, certamente, estará no sofá assistindo a este episódio.

(Fotos: AFP, Getty e Reprodução / Twitter)