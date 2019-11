Saint-Étienne: em 2013, um gigante acordou na França

Trinta e dois anos. Este foi o período no qual a torcida do Saint-Étienne, uma das maiores e mais fanáticas da França, ficou sem gritar "É campeão" numa competição importante. Uma época de imensas dificuldades e marcada por escândalos administrativos os quais culminaram em três rebaixamentos para a 2ª divisão, em 1984, 1996 e 2001. Em nenhuma destas ocasiões, o clube conseguiu voltar à elite do futebol francês logo na temporada seguinte. Na primeira vez, voltou em 1986. Na segunda, garantiu o acesso em 1999. Na terceira, conseguiu subir apenas em 2004. Em todos os acessos foi promovido como campeão da Segundona.

Após a vida de "time ioiô", a única boa campanha que os Verts haviam feito na Ligue 1 havia sido a da temporada 2007-2008, quando terminou o campeonato na 5ª colocação e assegurou a classificação à Copa da UEFA, atualmente denominada Liga Europa. Os meias Matuidi, Perrin e Payet e o atacante Gomis eram os destaques do plantel. Destes jovens jogadores, apenas Perrin continua no clube nos tempos atuais. E é o detentor da braçadeira de capitão.

Blaise Matuidi, atualmente no PSG, é um dos grandes nomes recentes do Saint-Étienne (Foto: DPPI)

Na competição continental, eliminou o Hapoel Tel Aviv (Israel) nos playoffs e foi líder do Grupo G, que também contava com Valencia (Espanha), Copenhague (Dinamarca), Brugge (Bélgica) e Rosenborg (Noruega). No mata-mata, despachou o Olympiakos (Grécia) na fase dos 32 avos de final e foi eliminado pelo vice-campeão Werder Bremen (Alemanha) nas oitavas.

As adversidades, no entanto, não abandonavam a equipe da cidade homônima. Apesar da campanha satisfatória na Copa da UEFA, o Sainté teve uma temporada difícil em 2008-2009, pois quase amargou mais um rebaixamento no Campeonato Francês. Terminou o certame na 17ª colocação, uma acima da zona da degola. No ano seguinte, passou por mais um sufoco e ficou novamente em 17º lugar. Em 2010-2011, militou no 10º posto. Em 2011-2012, conseguiu fazer uma campanha melhor, porém ficou novamente fora das competições europeias, em 7º.

Após mais um conturbado período, o clube pôde dizer que voltou às glórias em 2012-2013. Repetiu a ótima campanha de 2007-2008, terminando a Ligue 1 na 5ª colocação. Na Copa da França, caiu diante do Lorient nas quartas-de-final. Mas a melhor e mais marcante parte veio em outra competição nacional, a Copa da Liga Francesa. Com estilo semelhante ao da Copa da França, a Coupe de la Ligue (em francês) é baseada apenas no mata-mata com jogo único. Um empate leva a partida à prorrogação e, caso a igualdade no placar persista, aos pênaltis. A final é jogada no famoso Stade de France, casa da seleção francesa. A diferença principal para a Coupe de France é que apenas equipes de futebol profissional participam da Copa da Liga.

Em 26 de setembro de 2012, o Saint-Étienne estreou na copa contra o Lorient, time que costuma ser uma "pedra em seu sapato", no Stade du Moustoir. Empatou em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, o goleiro Ruffier fechou o gol e ajudou os alviverdes a passarem às oitavas: vitória por 3 a 0.

Ainda em 2012, desta vez em 30 de outubro, os Stéphanois tinham mais um compromisso fora de casa. O adversário era o Sochaux, com o local do jogo sendo o Stade Auguste Bonal. Mesmo visitantes, os Verts não tomaram conhecimento da equipe da casa e aplicaram 3 a 0, classificando-se, consequentemente, às quartas-de-final.

Novamente em 2012, no dia 27 de novembro, o Saint-Étienne enfrentaria ninguém mais e ninguém menos que o milionário PSG. O palco do jogo era o Stade Geoffroy-Guichard, casa do ASSE. Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a estrela do arqueiro Ruffier brilhou mais uma vez. Ele defendeu a cobrança do zagueiro brasileiro Thiago Silva e, com a vitória por 5 a 3, os comandados de Christophe Galtier carimbavam o passaporte para a fase semifinal.

Já em 2013, na data de 15 de janeiro, os Verts novamente jogaram em casa e contaram com a força de sua torcida. E o desfecho foi o mesmo da partida contra o Paris Saint-Germain, só que o sofrimento foi maior. Mais um empate sem gols em 120 minutos e outro desempate através das penalidades máximas pela frente. Lille e Saint-Étienne protagonizaram uma longa disputa, que terminou com o placar de 7 a 6 em favor dos mandantes. A vaga na final estava assegurada.

Roland Romeyer, presidente do Saint-Étienne, havia prometido em rede nacional que iria de Saint-Étienne a Paris de bicicleta caso a equipe se classificasse à final da Copa da Liga. E cumpriu (Foto: Divulgação / AS Saint-Étienne)

O grande dia chegou em 20 de abril. No Stade de France, Saint-Étienne e Rennes duelavam na grande decisão, em busca de um título inédito para ambos. Logo aos 18 minutos da 1ª etapa, o atacante brasileiro Brandão, herói da conquista do Olympique de Marseille sobre o Lyon na mesma competição, na temporada anterior, empurrou a bola para o fundo das redes após cruzamento do companheiro de posição Aubameyang. A dupla "tocou o terror" na França. Era o gol do título. Após a vitória por 1 a 0, a torcida do lendário clube francês pôde soltar o grito que esteve preso na garganta por mais de 30 anos. Treinador da equipe desde 2009, Galtier ajudou o time da região do Ródano-Alpes sair de uma longa fila e foi eleito o melhor técnico francês de 2013.

Brandão dividiu a artilharia alviverde no certame com o meio-campista francês Hamouma, um dos grandes nomes da atual geração francesa. Ambos assinalaram 2 gols. Logo atrás veio o meia argentino Alonso, com 1 gol.

Foi o 22º título nacional de ponta do Saint-Étienne. Conquistou dez edições da Ligue 1, possui seis taças da Copa da França, além de cinco conquistas da Supercopa da França, e, agora, é vencedor de uma Copa da Liga. Em âmbito internacional, a melhor campanha dos Verts é o vice-campeonato europeu da temporada 1975-1976, quando foi derrotado pelo Bayern München, da Alemanha, na decisão, jogada na cidade de Glasgow, localizada na Escócia.

Ao fim da temporada, o Sainté pagou o preço da competitividade. O francês naturalizado gabonês Aubameyang, vice-artilheiro da Ligue 1 com 19 gols - também foi um dos jogadores que mais deram assistências no campeonato (8) - e principal nome da equipe em 2012-2013, foi vendido ao Borussia Dortmund (Alemanha) por cerca de 13 milhões de euros. Tabanou, do Toulouse, veio com a missão de ser o substituto de Aubame, mas até agora não teve a mesma eficiência de seu "antecessor".

Apesar desta grande perda, o ASSE tem feito uma campanha até então satisfatória no 1º escalão francês. Está repetindo a 5ª colocação de 2013, tendo um jogo a menos - contra o Évian - em relação aos demais participantes, e tem superado o vexame nos playoffs da UEFA Europa League - foi eliminado pelo Esbjerg, da Dinamarca - e a eliminação precoce na atual edição da Copa da Liga - foi despachado pelo PSG com gol no último minuto da prorrogação. Nada que apague uma conquista a qual ficará eternamente marcada como o renascimento de um gigante francês.

Apesar de algumas decepções no 2º semestre, o ano de 2013 será inesquecível para a torcida do Saint-Étienne (Foto: Fabien Lévêque)