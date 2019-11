Real Madrid x Paris Saint-Germain, amistoso internacional

E acabamos por aqui a cobertura do amistoso do jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. A equipe merengue venceu pelo placar de 1-0 com o gol de Jesé Rodríguez. Siga-nos no twitter @Vavel_Brasil e curta nossa página no facebook. Agradecemos a todos que nos acompanharam e convidamos para acompanhar as nossas próximas lives.

14:44 Apesar da vitória do Real Madrid, o Paris Saint-Germain termminou o jogo com uma melhor posse de bola de 55%. A equipe francesa pecou por não buscar mais finalizações pois apenas se preocupava em passar bola dentro da área do time merengue. Já o Real Madrid conseguiu tirar bom proveito da velocidade do seu time e sempre que o PSG perdia a bola no ataque, vinham com boas chances de realizar uma finalização.

E ACABA O JOGO EM DOHA ! O Real Madrid vence com o gol marcado por Jesé no primeiro tempo.

47' Lucas tenta o chute dentro da grande área e, após driblar a zaga, tenta finalização de esquerda mas a bola sai pela linha de fundo.

TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO ! VAMOS ATÉ OS 48 !

43' Após cobrança de escanteio, Lucas sobe sozinho mas não consegue cabecear bem e a bola sai por ciam do gol.

42' Ongenda faz um belo passe de letra para Coman que finaliza em cima da zaga e a bola sai para escanteio.

40' Lucas consegue puxar o contra-ataque, lança a bola para Menez e a zaga desvia para a linha de fundo.

39' Benzema consegue passe para Isco dentro da grande área mas a zaga do PSG consegue afastar sem problemas.

37' SALVA JESÚS Coman avança rápido em contra-ataque, passa pela zaga mereguente e também pelo goleiro e acaba ficando sem ângulo para finalização. Coman tentou cruzar para dentro da área mas Jesús espalma pela linha de fundo.

35' No momento, Real Madrid está melhor em campo, trocando passes dentro da defesa francesa.

33' Pastore é lançado dentro da área mas a zaga domina a bola facilmente.

27' SUBSTITUIÇÃO NO PSG Saí Ibrahimovic, Van der Wiel e Matuidi. Entra Ongenda, Camara e Coman.

FOTO | Jesé Rodríguez e Cristiano Ronaldo comemorando após o primeiro gol.

25' Após falha no ataque, Real Madrid tenta o contra-ataque em velocidade com Jaime que, após driblar o zagueiro do PSG, passa para Benzama que tenta a finalização mas a bola passa longe do gol.

22' Pastore tenta finalizar em direção ao gol, a bola desvia na zaga e Jesús segura a bola.

21' Menez tenta chute cruzado dentro da pequena área mas Marcelo consegue o corte a e bola sai por cima do travessão.

19' Apesar das duas equipes conseguirem realizar jogadas dentro das defesas adversárias, não temos lances que tragam perigo aos goleiros.

17' ALTERAÇÃO NO PSG Sai Cavani, Verrati e Motta ; Entra Menez, Rabiot e Pastore

15' Na tentativa do contra-ataque do Real Madrid, Thiago Silva chega na bola antes do atacante merengue e recebe a falta.

12' Lucas levanta bola para Ibrahimovic dentro da área, mas Pepe afasta a bola pela linha de fundo.

9' Modric tenta cruzamento rasteiro para dentro da área do PSG, mas Sirigu sai do gol e segura a bola facilmente .

7' NO TRAVESSÃO ! Marcelo consegue se infiltrar pelo lado esquerdo e, após driblar o zagueiro, cruzou com o pé direito. Benzema conseguiu dominar com o peito e fiinaliza de esquerda no travessão.

6' O jogo segue com as equipes trocando bola no meio de campo.

O técnico Ancelotti mudou toda a equipe merengue. A nova escalação é a seguinte: Jesús, Carvajal, Llorente, Pepe, Marcelo, Casemiro, Modric, Isco, Di María, Jaime e Benzema.

2' E logo no início do segundo tempo, Ibrahimovic cabeceia perigosamente e a bola passa perto da direita do gol do Real Madrid.

0' E COMEÇA DO SEGUNDO TEMPO !

13:49 Alguns jogadores do Paris Saint-Germain vão cumprimentar o técnico Carlo Ancelotti que trocou o PSG pela equipe do Real Madrid.

13:47 Os brasileiros Casemiro e Lucas entrarão em campo neste segundo tempo pelo Real Madrid e PSG respectivamente.

13:43 Apesar do Paris Saint-Germain dominar a partida com uma melhor posse de bola, conseguindo alguns escanteios e atuando principalmente dentro da defesa do Real Madrid, a equipe francesa não está conseguindo realizar muitas finalizações em direção ao gol. Aproveitando disso, o Real Madrid sai em contra-ataque rápido com Cristiano Ronaldo que sempre procura passar a bola para Jesé ou José que estão conseguindo furar a defesa francesa e conseguem sempre ter boas chances de finalização.

13:38 CONFIRA O GOL DA EQUIPE DO REAL MADRID FEITO POR JESÉ !

FIM DO PRIMEIRO TEMPO ! Apesar do Paris Saint-Germain posuir uma maior posse de bola e atuar principalmente dentro da defesa merengue, o Real Madrid vence o jogo por 1-0 com o gol de Jesé.

46' Morata faz a última finalização do primeiro tempo que é facilmente defendida por Sirigu.

1 minutos de acréscimo. Iremos até os 46.

44' Apesar de continuar com a posse de bola dentro da defesa do Real Madrid, o clube francês não consegue realizar nenhum lance com chances de gol.

40' Thiago Motta cobra escanteio para o PSG mas a zaga tira facilmente.

37' NA TRAVE ! Cristiano Ronaldo consegue um grande lançamento para José Rodríguez que se estica para conseguir a finalização com a perna direita. A bola bate na trave direita do goleiro do clube francês mas não aparece ninguém para o rebote.

35' A equipe francesa no momento possui 57% de posse de bola enquanto o Real Madrid apenas 43%.

35' Após cobrança de escanteio de Cristiano Ronaldo, Verratti recebe falta e Paris Saint-Germain tem novamente a posse de bola.

32' Cavani recebe bola levantada por Ibrahimovic e tenta o chute cruzado dentro da área que sai pela linha da fundo.

28' O sueco Ibrahimovic tenta finalização fora da área mas a bola bate na zaga e sai pela lateral.

26' QUASE O EMPATE Após briga perto da marca do pênalti, Matuidi, apesar de estar sendo marcado por dois jogadores, consegue a finalização. A bola raspa o travessão direto de Diego López.

25' No ataque pelo lado esquerdo, Cristiano recebe a bola em impedimento. O português não concorda com a marcação.

20' Digne faz bela jogada pela esquerda e tenta finalização. Cavani reclama pois estava livre no lado direito do campo.

18' Apesar da pressão que o Paris Saint-Germain fazia no Real Madrid, a equipe merengue conseguiu no contra-ataque achar Morata que passou a bola para Jesé que conseguiu furar a zaga francesa e finalizar sem chances para o goleiro Sirigu.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID ! É DELE, JESÉ !

16' GRANDE DEFESA DE LÓPEZ Matuidi faz um longo lançamento para Cavani que domina no peito e fica cara a cara com López. Quando finalizou, López agiu rápido e ficou com a bola.

14' Cristiano Ronaldo lança a bola para Jesé mas Thiago Silva intercepta e domina a bola facilmente.

13' Cavani tenta uma bela finalização de trivela mas a bola sai pelo lado direito do gol de Diego López.

11' O Paris Saint-Germain está melhor no momento em campo, atuando mais no ataque e marcado bem o Cristiano Ronaldo.

9' Após boa jogada pelo lado esquerdo, Lavezzi tenta cruzar e a bola sai pela linha de fundo mas é escanteio para a equipe francesa. O próprio Lavezzi cobra e a zaga tira.

7' ENTRADA DURA DE JESÉ Thiago Motta recebeu um carrinho do merengue Jesé. Thiago teve de ser retirado do campo para atendimento.

5' Após confusão na zaga do Real Madrid, Motta tenta passe para Ibrahimovic que estava impedido

3' Ibrahimovic tenta chutar após a cobrança do escanteio mas vai para fora. Tiro de meta para o Real Madrid

3' A equipe francesa responde com Ibrahimovic infiltrando pela esquerda, cruza para o meio de campo e a zaga tira para escanteio

2' Cristiano Ronaldo já experimenta chutar para o gol com a perna direita mas para fora

0' Rola a bola em Doha !

12:44 Já a equipe francesa entrará em campo com: Sirigu, van der Wiel, SIlva (c), Alex, Digne, Matuidi, Motta, Verratti, Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi

12:42 O time merengue foi confirmado com a seguinte escalação: Diego López, Arbeloa, Ramos, Nacho, Casado, Xabi Alonso, Illarra, José Rodríguez, Jesé, Morata, Cristiano

12:41 As equipes já estão perfiladas e prontas para entrar no campo

12:30 Segue as prováveis escalações das equipes.

12:26 No último confronto entre as duas equipes, o Real Madrid ganhou o jogo com o gol do jogador Karin Benzema.

12:20 Gareth Bale também não viajou para Doha. Bale ainda sente dore da lesão que sofreu durante o treinamento no dia 17 de dezembro.

12:17 O Real Madrid não contará com o seu goleiro titular Iker Cassillas. Cassillas pediu para não participar da partida pois o seu filho pode nascer hoje.

12:13 As equipes já se enfrentaram 5 vezes sendo que quatro delas nos anos de 1993 e 1994 e a última em um amistoso no ano de 2013. As duas equipes venceram 2 partidas cada e empataram em uma ocasião.

12:02 Boa tarde, amigos ! Nesta tarde a equipe VAVEL Brasil transmit o amistoso entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. Essa partida conta como uma preparação para a segunda parte da temporada das equipes. A partida começará às 12:45.