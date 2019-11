Jornal alemão aproxima ter Stegen do Barcelona e Brouwers do Roda

O jornal alemão Bild, famoso por cravar especulações, negociações e contratações no mundo do futebol, informou nesta semana uma notícia importante sobre dois jogadores do Borussia Mönchengladbach: o goleiro Marc-André ter Stegen e o zagueiro Roel Brouwers.

Segundo o tabloide da Terra da Cerveja, ambos os atletas estão com boas chances de deixar o clube da Renânia do Norte-Vestfália. Enquanto ter Stegen está próximo do Barcelona, da Espanha - esta negociação vem sendo especulada há um bom tempo, pois o jovem alemão tem sido visto como o substituto ideal de Victor Valdés, que deixará o Barça ao final da atual temporada; o contrato de Valdés com os catalães expira no dia 30 de junho -, Brouwers pode voltar ao Roda JC, da Holanda.

O arqueiro de 21 anos, prata-da-casa dos Potros, é uma das inúmeras promessas alemãs da atualidade. Além de ser titular absoluto do Gladbach e figura carimbada da seleção alemã sub-21, também já foi convocado para diversas partidas do selecionado principal de seu país.

Seu maior momento como profissional ocorreu no amistoso entre Alemanha e Argentina, disputado na Commerzbank-Arena, em Frankfurt. Apesar da derrota da Nationalelf, que teve o goleiro Zieler expulso, por 3 a 1, ter Stegen entrou em campo e defendeu um pênalti do atacante Lionel Messi, vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA por 4 anos consecutivos. Agora, eles podem ser companheiros de equipe.

O preço estipulado da venda do goleiro para os culés é de 12 milhões de euros. Seria mais um grande negócio para o M'gladbach, visto que em 2012 o clube vendeu o atacante Marco Reus por 17,5 milhões de euros ao Borussia Dortmund.

Assim como ter Stegen, o defensor Brouwers também é bastante identificado com a torcida do Mönchengladbach. É um dos jogadores mais experientes do elenco e está no Borussia desde 2007, quando veio do Paderborn, equipe da 2.Bundesliga. Antes de pisar em terras alemãs, o zagueiro atuou no Weltania Heerlen, da sua cidade natal, ainda nas categorias de base e ascendeu ao futebol profissional no Roda, time da Eredivisie.

Roel Brouwers está no Borussia Mönchengladbach desde 2007. (Foto: goal.com)

O contrato do atleta com os Potros é válido até o fim desta temporada e, no caso de uma possível transferência, ele iria aos Koempels a custo zero. O jogador comentou sobre sua situação: "Eu sei do interesse do Roda. É um clube que tem um lugar no meu coração. Conversarei com o Gladbach após a pausa de inverno. Eu adoraria ficar, pois me sinto muito bem aqui no Borussia, mas quem vai decidir isso é o clube e eu respeitarei qualquer decisão que for tomada"

Em entrevista ao próprio Bild, o holandês de 32 anos também falou sobre o nascimento de sua filha, previsto para o dia 22 de fevereiro. "Nós ainda não podemos revelar o nome, mas talvez o segundo nome dela seja Borussia", brincou.