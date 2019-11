No duelo de líderes, Juventus e Roma agitam o Calcio neste domingo

O ano de 2014 não poderia começar melhor para o futebol da Velha Bota. Logo na primeira rodada do ano pela Serie A, todas as atenções estarão voltadas para o Juventus Stadium, onde Juventus e Roma se enfrentam nesse domingo, às 17h45, com transmissão em tempo real da VAVEL Brasil.

Líder e vice-líder da competição, Juventus e Roma estão separados por cinco pontos na tabela de classificação. Uma vitória dos giallorossi, únicos invictos da competição, coloca fogo na disputa da Serie A na temporada 2013/2014.

Porém, no caso de uma vitória bianconera -- o que aconteceu 15 vezes em 17 jogos nesta Serie A --, a Juve dispara na liderança mais uma vez, e terá um turno inteiro para administrar a vantagem e buscar o tricampeonato.

Em campo, estarão as duas melhores defesas do Calcio, e dois dos principais ataques. Juntos, Juventus e Roma marcaram 74 gols e sofreram apenas 18 em toda a competição. A partida deste domingo é, sem dúvidas, o jogo mais esperado da temporada italiana.

Juventus

Para o duelo no Juventus Stadium, os donos da casa devem ter força máxima. Tevez, que ao longo da semana cogitou não entrar em campo por uma doença de sua esposa, está confirmado no ataque bianconero, e será o companheiro de Fernando Llorente. No meio, a grande força da Juve está confirmada: Pirlo se recuperou de lesão e está confirmado para o duelo. Ao lado do ótimo Arturo Vidal, ambos darão suporte a Pogba, um dos melhores jogadores da primeira metade da Serie A.

A única dúvida de Antonio Conte está na defesa. Em treino da última quinta-feira, o zagueiro Andrea Barzagli saiu de campo lesionado. Caso não se recupere a tempo, será substituído por Martin Cáceres.

Roma

Tentando ficar mais próxima da liderança, a Roma sabe que terá um jogo dificílimo no Juventus Stadium. Para isso, o técnico Rudi Garcia pode dizer que tem seu time completo em mãos. Florenzi, que estava lesionado, se recuperou, e estará no banco gialorossi.

Em campo, a expectativa fica pelo retorno do capitão Francesco Totti, que promete buscar a vitória para os visitantes. Ele será acompanhado por Gervinho e Destro no ataque.

No meio-campo, estarão alguns dos principais motivos pela boa fase da Roma: De Rossi, Pjanic e Strootman estão confirmados -- e o time da capital ainda terá Ljajic no banco. A defesa titular também estará em camp: De Sanctis, Maicon, Benatia, Castan e Dodô sofreram apenas sete gols nesta Serie A.

O duelo

Com duas semanas de pausa na Serie A, muito se falou sobre o aguardado duelo deste domingo. Jogadores de Juventus e Roma deram diversas entrevistas falando sobre o encontro, e muitas delas foram polêmicas.

Primeiro, o meio-campo Pjanic afirmou que o time da capital não teria motivos para temer a equipe de Piemonte. A notícia pouco repercutiu em Turim, mas não foi a mesma coisa quando Totti frisou que "individualmente somos mais fortes que a Juventus", nas próprias palavras de Il Capitano. A frase do capitão não caiu tão bem no Juventus Stadium. "Totti está errado. Somos a melhor equipe. A Juventus é sim mais forte que a Roma", afirmou o lateral Lichtsteiner.

Fique de Olho

Pode parecer difícil ser destaque em um meio-campo com estrelas como Arturo Vidal e Andrea Pirlo. Mas é exatamente isso que o francês Paul Pogba tem conseguido com perfeição nessa primeira metade da Serie A. Na última temporada, o atleta era um talismã de Antonio Conte, e marcou gols importantes no título juventino. Em 2013/2014, o camisa seis assumiu a titularidade de Marchisio, e comanda a equipe da Juventus.

Até agora, foram cinco gols e três assistências, e um entrosamento com Vidal que chega a dar medo em qualquer equipe. Elemento surpresa na Juventus, Pogba pode decidir o jogo a qualquer instante.

Muitos esperavam que o jovem Kevin Strootman se tornasse um grande jogador na Roma, mas poucos apostaram que se tornaria destaque em tão pouco tempo. Em quinze jogos, o holandês tem quatro gols e seis assistências, e é um dos destaques da grande campanha giallorossi.

Contratado do PSV em agosto, Strootman recebeu a camisa seis, que estava aposentada desde a saída do brasileiro Aldair do time romano, e não decepcionou.

Com 23 anos, parece estar em plena forma, e, ao lado de nomes jovens como Ljajic e Pjanic e experientes como Totti e De Rossi, é um os motivos para a grande fase da equipe.

Histórico

Juventus e Roma já se enfrentaram 170 vezes na Itália, com ampla vantagem para o time de Turim. Foram 81 vitórias bianconeras, 48 empates e apenas 41 triunfos dos giallorossi. A última vitória no confronto, no entanto, foi da Roma. Com gol de Totti, o Stadio Olimpico viu a vitória dos donos da casa por 1 a 0, pela 25ª rodada da última Serie A.

(Fotos: Ansa, Getty e AFP)