Morre Eusébio, lenda do futebol português

O ex-atacante Eusébio, lenda do futebol de Portugal, morreu na madrugada deste domingo (05), vítima de uma parada cardiorrespiratória em Lisboa, capital do país europeu. A informação foi confirmada pelo biógrafo do craque, João Malheiro. Em entrevista ao canal de televisão RTP, o escritor confirmou que o ex-atleta faleceu por volta das 03h30 do domingo.

“Eusébio morreu por volta das 3h30 da madrugada, vítima de uma insuficiência cardíaca. Tendo convivido com ele cotidianamente durante anos, sou testemunha de que a sua saúde estava muito fragilizada e havia sinais claros disso nos últimos dias. Mas nesta altura isso não é o mais importante. Importa recordar o homem que foi e sempre será. De resto, tem um lugar nos imortais deste país, mas foi seguramente a referência emblemática mais importante de Portugal do século XX no plano esportivo, sobretudo nos anos 60, quando Portugal vivia debaixo de uma ditadura” afirmou João Malheiro.

Em 25 de janeiro, Eusébio completaria 72 anos de vida. Nascido em Moçambique, na África, o atacante teve destaque com a camisa do Benfica e da seleção de Portugal durante os anos 60. Principal goleador da Copa do Mundo de 1966, Pantera Negra foi fundamental na campanha do terceiro lugar dos portugueses, a melhor da história lusa – repetida apenas em 2006.



Em 62, Pelé e Eusébio se enfrentaram no Mundial Interclubes. Eles voltariam a se encontrar na Copa do Mundo de 66

Com o uniforme encarnado, Eusébio participou de quatro finais da Copa Europeia, atual Uefa Champions League, e venceu na temporada 1961/62. Na final, contra o Real Madrid de Puskas, o Pantera Negra anotou dois gols na vitória por 5 a 3 sobre os merengues. Em 1965, foi premiado com a Bola de Ouro como melhor jogador do continente europeu. No ano seguinte, rivalizou com Pelé na disputa da Copa do Mundo como o melhor jogador do planeta na ocasião.

Em 64 partidas pela seleção portuguesa, Eusébio acumula 41 gols. Em toda a sua carreira pelos clubes que passou, o Pantera Negra tem 745 aparições e 733 tentos anotados. Até a aparição de Cristiano Ronaldo, o craque era considerado unanimidade quando o assunto era melhor futebolista português de todos os tempos. Eusébio se despede do planeta para virar de vez uma lenda.