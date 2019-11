Juventus x Roma, Serie A

19h38 - Encerramos a transmissão do tempo real de Juventus 3 x 0 Roma. Dentro de instantes, acompanhem o pós-jogo aqui na VAVEL Brasil!

19h35 - Com a vitória da Juve, os bianconeri abrem cinco pontos de vantagem para a Roma na liderança da Serie A!

90' - FIM DE JOGO NO JUVENTUS STADIUM!

87' - Finalização para fora de Ljajic

86' - CARTÃO AMARELO PARA BARZAGLI! Falta dura em Destro e boa opção para a Roma finalizar

84' - Após dez minutos de muita tensão, o jogo esfria um pouco em Turim. Goleando e com dois a mais, a Juve toca a bola no meio-campo

83' - CARTÃO AMARELO PARA LJAJIC!

80' - SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS! Llorente sai para a entrada de Quagliarella.

78' - SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS! Marchisio entra no lugar de Vidal!

76' - Atacante bate pênalti com perfeição e transforma a vitória em goleada!

76' - GOOOOOOL DA JUVENTUS! VUCINIC MARCA!

76' - PENALTI PARA A JUVENTUS E CARTÃO VERMELHO PARA LEANDRO CASTÁN! Brasileiro coloca mão em bola que iria para o fundo do gol!

75' - CARTÃO VERMELHO PARA DE ROSSI! Camisa 16 faz falta dura em Chiellini e é expulso!

73' - SUBSTITUIÇÃO NA ROMA! Florenzi entra no lugar do capitão Totti!

69' - Tempo fecha em Turim. Após falta de Strootman em Vidal, o brasileiro Castán chuta e bola no chileno, causando uma confusão na entrada da área da Roma. Falta perigosa

68' - Equipe de Rudi Garcia abusa de passes e cruzamentos errados. Maior volume de jogo não dá resultado

65' - Posse de bola dos visitantes é maior, mas não conseguem concluir bem a gol

64' - Roma ensaia uma pressão, com finalizações de Destro e Totti

59' - Substituição na Juventus! Tevez, com cara de dor, sai aplaudido no Juventus Stadium! Em seu lugar, entra o número nove Vucinic.

54' - Substituição dupla na Roma! Destro, que era cotado para começar o jogo como titular, entra no lugar de Pjanic, e o brasileiro Dodô, mal na partida, sai para a entrada de Torosidis!

50' - Com a derrota parcial, a Roma vai perdendo sua invencibilidade na Serie A. Após o gol, a Juventus manda no jogo

48' - Na cobrança de falta de Pirlo pela esquerda, a bola passa por toda a área até encontrar o zagueiro Bonucci, que empurra pro gol e abre 2 a 0 para a Juve!

48' - GOOOOOOOL DA JUVENTUS! LEONARDO BONUCCI AMPLIA!

47' - Na sequencia, falta dura de Pjanic em Pogba. Pirlo vai levantar na área

46' - Defesa da Roma dorme e Pirlo, sozinho na entrada da área, finaliza para o gol. A bola bate na zaga e, na sobra, a Juve ganha o escanteio

45' - Rola a bola no Juventus Stadium para o segundo tempo de Juventus 1 - 0 Roma!

18h36 - Com o resultado parcial, os bianconeri abrem oito pontos de vantagem na liderança da Serie A

47' - Fim do primeiro tempo! Juventus vai vencendo por 1 a 0!

44' - Dois minutos de acréscimo!

42' - Pirlo cobra falta na área e, na sobra, Asamoah chuta forte, mas a bola explode na zaga

41' - Roma segue com mais posse de bola no geral, mas a Juve é quem manda no jogo nessa metade final da primeira etapa

39' - Llorente deu grande chute de fora da área e a bola passou muito perto do gol de De Sanctis!

37' - Na cobrança de falta, Pirlo rolou para Pogba, que chutou na zaga. Na sobra, Tevez cruzou rasteiro na área a Bonucci não alcançou, perdendo boa chance!

36' - Cartão amarelo para Gervinho! Jogo esquenta no Juvetus Stadium após falta de Gervinho em Vidal!

33' - Cartão amarelo para Chiellini! O zagueiro fez dura falta em Pjanic, na lateral do campo, e leva cartão.

32' - Cartão amarelo para Tevez! O argentino faz falta em Maicon, e, após reclamação, é advertido.

31' - Contra-ataque forte da Juventus mas, após boa jogada de Pogba, Tevez não alcançou a bola, dentro da área.

26' - Por enquanto, o time da casa deu apenas uma finalização, justamente a do gol de Vidal.

25' - Roma tenta sair com velocidade, mas perde bolas fáceis para os defensores da Juventus. O jogo é outro a partir do gol bianconero

22' - Jogada confusa da Roma e Dodô bate de fora da área; Buffon espalma

20' - Mais uma boa jogada de Tevez. Dessa vez o argentino cruzou para Llorente, mas De Sanctis chegou antes. Juve passa a mandar no jogo!

18' - Foi o oitavo gol nesta Serie A de Arturo Vidal, o melhor jogador da última temporada do Calcio

17' - Após boa jogada de Tevez, o sistema defensivo da Roma cochilou e o chileno bateu na saída do goleiro De Sanctis para abrir o placar no Juventus Stadium! Juve 1 a 0!

17' - GOOOOOOL DA JUVENTUS! ARTURO VIDAL!

15' - O camisa 15 volta ao jogo, mas com um curativo no joelho

13' - O jogo é parado para atendimento médico em Pjanic

11' - Boa bola de Totti para Gervinho, mas o marfinense estava impedido. Juve segue retraída em seu campo de defesa

9' - Com mais volume de jogo, a Roma assusta mais. Agora novamente com Pjanic, que bateu de fora da área, mas a bola não ofereceu perigo

6' - Totti deu grande passe para Pjanic e o camisa 15 invadiu a área, finalizando para a defesa de Buffon

4' - As duas equipes tocam a bola no meio-campo. Faltas e passes errados, por enquanto, são maioria no duelo. Agora, Chiellini fez dura intervenção em Totti.

1' - Mais cedo, a Fiorentina bateu o Livorno, mas perdeu Pepe Rossi, machucado. Confira a crônica do jogo clicando aqui.

17h47 - Nicola Rizzoli apita e começa o jogo no Juventus Stadium! A bola é do time da casa!

17h45 - Após o hino da Juventus, as duas equipes se preparam para a bola rolar. Os capitães, Buffon e Totti, se cumprimentam no meio-campo.

17h36 - Já a Roma terá no banco Skorupski, Lobont, Burdisso, Jedvaj, Torosidis, Bradley, Taddei, Marquinho, Florenzi, Caprari, Destro e Borriello.

17h35 - Como opções no banco, Antonio Conte tem Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Isla, De Ceglie, Padoin, Marchisio, Giovinco, Vucinic e Quagliarella.

17h24 - Depois, foi a vez de Francesco Totti, maior ídolo da Roma, falar sobre a partida. "É um grande jogo, e qualquer jogador gostaria de atuar nele. Mas o campeonato ainda é longo, não se decide apenas aqui. Minha equipe é forte, uida e competitiva, como está mostrando", afirmou.

17h21 - Ao microfone da Sky Italia, o zagueiro da Juventus Giorgio Chiellini falou sobre suas expectativas para o duelo: "Nos preparamos bem. Há um grande desejo de provar que merecemos o primeiro lugar, então temos que vencer. A Roma é muito perigosa no contra-ataque, pois tem forte atacantes e é necessário prestar atenção nos meio-campistas. No entanto, eles também tem seus pontos fracos, e vamos colocá-los em evidência"

17h15 - Ídolo Bianconero, David Trezeguet é homenageado antes da partida de hoje. O francês, que essa semana visitou um dos treinos da Juve, jogou em Turim por dez temporadas, tendo marcado mais de 170 gols e conquistado cinco títulos com os bianconeri. (Foto: Reprodução / Gazzetta)

17h12 - Já na Roma, uma pequena surpresa. No ataque, Ljajic sai jogando, na vaga que, nos últimos treinos, foi ocupada por Destro. Portanto, o técnico Rudi Garcia manda a campo De Sanctis, Maicon, Benatia, Castan, Dodô; De Rossi, Pjanic, Strootman, Ljajic; Gervinho e Totti.

17h10 - A Juventus confirmou sua escalação para a partida de hoje com o que tem de melhor: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. Antonio Conte terá seus principais homens a disposição para o duelo.

17h - Faltando 45 minutos para a bola rolar, as duas equipes já estão na Juventus Arena.

16h57 - É no meio-campo, porém, que estão os grandes destaques das duas equipes. Na equipe Piemontina, não há como não apreciar o brilhante trio formado por Pirlo, Vidal e Pogba -- o último, inclusive, é apontado como o grande nome desta Serie A. Do lado romano, De Rossi, Pjanic e Strootman ditam o ritmo dos giallorossi.

16h54 - As escalações ainda não foram confirmadas, mas, se tudo correr como planejado, os olhos estarão voltados para o ataque: enquanto o capitão Totti volta ao time giallorossi, Tevez está confirmado na Juventus, após ser dúvida para o duelo graças a internação de sua esposa.

16h51 - Já a Roma passa por situação um pouco diferente. Após alcançar a marca de dez vitórias consecutivas, inéditas na Serie A, o time do Stadio Olimpico caiu de produção, e teve quatro empates seguidos. Hoje, são 12 vitórias e cinco empates no total, um aproveitamento de 80%, que ainda tem 35 gols marcados e a melhor defesa da Serie A - apenas sete gols sofridos.

16h48 - Os leitores da VAVEL Brasil acompanham, rodada a rodada, a saga da Juventus na Serie A. Até então, foram 15 vitórias, um empate e uma derrota, em um total de 39 gols marcados e 11 sofridos. Um aproveitamento incrível, de 90% dos pontos.

16h45 - Cercado de apreensão, o duelo de hoje foi marcado por polêmicas entre os atletas. Francesco Totti, capitão romano, garantiu que a Roma era, individualmente, mais forte que os líderes. Lichtsteiner, lateral bianconero, foi simples ao responder as palavras do camisa 10: "Totti está errado. Somos a melhor equipe. A Juventus é sim mais forte que a Roma"

16h42 - Em 2012/2013, Juventus e Roma se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Na primeira, em Turim, palco da partida desta tarde, os donos da casa foram impiedosos, e golearam por 4 a 1, com gols de Pirlo, Vida, Matri e Giovinco, e Osvaldo descontando. Na volta, o troco não foi com goleada, mas a Roma bateu a Juve por 1 a 0, com belo gol de Totti, dando ao adversário uma de suas cinco derrotas da temporada passada.

16h39 - Na última rodada, a VAVEL Brasil mostrou que tanto Juve quanto Roma venceram seus confrontos. Os líderes venceram a Atalanta, fora de casa, por 4 a 1, enquanto o time da capital goleou o lanterna Catania por 4 a 0.

16h36 - Atual bicampeã, a Juventus lidera a Serie A com 46 pontos, tendo sido derrotada apenas uma vez em 17 jogos. A Roma vem logo em seguida, com cinco pontos a menos, e é a única invicta da competição

16h33 - Trata-se do confronto mais esperado da temporada do Calcio, por envolver os dois líderes do campeonato italiano

16h30 - Bem vindos a VAVEL Brasil, onde acompanharemos o tempo real da partida entre Juventus e Roma, válida pela 18ª rodada da Serie A, a partir das 17h45.