Com gol nos acréscimos, Swansea elimina o Manchester United em Old Trafford

Fechando o final de semana de Copa da Inglaterra, o Manchester United recebeu o Swansea em Old Trafford e, surpreendentemente, encontrou muita dificuldade e foi eliminado. Com gols de Wayne Routledge e Wilfried Bony, os comandados de Michael Laudrup bateram os ingleses - que marcaram com Chicharito Hernández - e garantiram a classificação. Na próxima fase, a 4ª rodada, o adversário sairá do confronto entre Birmingham e o vencedor de Bristol Rovers x Crawley.

Levando em conta a sequência de jogos extensa nessa época do ano, ambos os treinadores fizeram consideráveis mudanças em suas equipes e mandaram à campo uma mescla de titulares e reservas. Pelo lado dos Red Devils, além dos diversos jogadores que estão encostados no departamento médico, foram cinco alterações; o goleiro De Gea, Vidic, Evra, Carrick, Januzaj e Rooney - este lesionado e dúvida também para o compromissos seguinte - deram vaga à Lindegaard, Ferdinand, Büttner, Fletcher, Kagawa e Javier Hernández.

Por sua vez, Michael Laudrup também mexeu e os Swans foram escalados com 7 modificações. Tiendalli, Taylor, Jordi Amat, Britton e Pozuelo substituíram Williams, Rangel, Ben Davies, Pablo Hernández e Cañas. Em tese, a principal arma do time seria o atacante e artilheiro na temporada Wilfried Bony. Michu, que se contundiu ainda em dezembro, passa por fase de recuperação e não foi relacionado.

Tudo estava pronto para a bola rolar, mas antes do apito inicial de Mike Dean foi dedicado um minuto de silêncio em homenagem a Eusébio, um dos maiores da história do futebol, que faleceu na madrugada deste domingo em Lisboa. Quando o jogo começou, os visitantes foram os primeiros a levar perigo ao adversário, com uma boa chegaga de Tiendalli pela direita. O United respondeu em contra-ataque puxado por Chicharito, mas o mexicano não conseguiu o chute e parou no desarme de Neil Taylor. Em outra investida veloz, Welbeck encontrou Smalling livre dentro da área, mas foi assinalado a posição irregular.

O ritmo da partida era bom, os mandantes não paravam de tentar e em ótima trama com Kagawa, Welbeck deixou Hernández em amplas condições de marcar, mas o atacante se desequilibrou e não pegou em cheio na bola, deixando nas mãos de Tremmel. E como diz o famoso ditado, quem não faz, leva. Mesmo sendo dominado em seu próprio campo e sem assustar, de fato, o gol de Lindegaard, o Swansea abriu o placar; Routledge recebeu entre Evans e Ferdinand e bateu com categoria pra balançar o barbante. Gol que acalmaria os ânimos do time da casa? Que nada. A busca pelo empate foi grande que teve recompensa. Büttner cruzou com precisão e Chicharito, totalmente sem marcação, deixou tudo igual.

A partir daí, a intensidade da partida diminuiu e as equipes pouco pressionavam e as finalizações ficaram por conta de cobranças de falta. Os holandeses De Guzman e Büttner tentaram mas ambos bateram fraco e facilitaram o trabalho do arqueiro. Antes do final do primeiro tempo, Chicharito ainda tentou com a cabeça e o pé direito, mas não teve sucesso.

Para a etapa final, os times voltaram do vestiário com as mesmas formações e quem teve a iniciativa de partir pra cima foi o Swansea. Wayne Routledge fez bom lance individual mas teve seu chute bloqueado, e na sequência Pozuelo invadiu a área para bater pela linha de fundo. Utilizando o flanco esquerdo com mais frequência que o normal, o United chegou com cruzamento de Büttner que Hernández desviou pra fora. Em tiro de canto, o goleiro Tremmel se atrapalhou e soltou a bola, mas contou com a sorte e Danny Welbeck não alcançou. Os donos da casa acordaram e, após passe de pivô de Valencia, Smalling apareceu por dentro e foi puxado por Chico; Mike Dean, entretanto, nada assinalou e mandou seguir.

Os visitantes tentaram responder, mas o chute de Bony saiu descalibrado e nem tirar suspiro do torcedor conseguiu. Com 15 minutos no relógio, Moyes resolveu fazer a primeira substituição e introduziu o garoto Adnan Januzaj no lugar de Antonio Valencia, que após uma sequência de boas atuações, pouco produziu na partida. A entrada do belga tinha como objetivo aumentar a quase nula criatividade da equipe, mas não foi bem isso que aconteceu. A falta de inspiração por todos os lados continuou e era hora de Fábio roubar a cena. O lateral entrou no lugar de Rio Ferdinand, lesionado, e finalmente ganhava uma oportunidade para mostrar um futebol agradável; entretanto, sem ao menos pegar na bola, o brasileiro cometeu falta dura pra cima de Cañas e acabou expulso.

E quando o empate parecia certo e a torcida já deixava o estádio, veio o momento decisivo. Routledge alçou a bola na área e ele, Wilfried Bony, testou forte pra colocar o time do País de Gales na frente. No final, Shinji Kagawa e Büttner ainda mostraram vontade de reverter a situação, mas esbarraram na própria incapacidade e na blitz da marcação adversária. Dean soou o apito e o gigante Manchester United estava eliminado da FA Cup. O Swansea, por sua vez, quebrava, da melhor maneira, o tabu de nunca ter vencido em Old Trafford.