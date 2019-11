Portugueses se despedem de Eusébio

Apesar de já estar com a saúde debilitada, a notícia do falecimento de Eusébio, fato decorrente de uma parada cardiorrespiratória, pegou todos de surpresa na madrugada de ontem (5). A comoção tomou conta de uma nação inteira. Portugal parou para reverenciar e dar seu último adeus àquele que seus cidadãos sempre chamarão de "Rei do futebol". O funeral ocorreu no Estádio da Luz, casa do Benfica e palco de muitas das suas grandes atuações, e o sepultamento do ex-atleta realizou-se hoje (6), no Cemitério do Lumiar, em Lisboa.

Do lado de fora da Luz, torcedores prestavam homenagens ao ídolo lusitano e entoavam cânticos que o exaltavam. Sua estátua, inaugurada em 1992, foi tomada por cachecois e flâmulas do Benfica, da seleção portuguesa e, também, de outros times. Até mesmo do Sporting, maior rival dos Encarnados.



A estátua de Eusébio na entrada do Estádio da Luz foi o principal palco das homenagens. (Foto: Divulgação / SL Benfica)

O "Pantera Negra" recebia imenso respeito por onde passava. Levou o nome do SL Benfica, junto com o de Portugal, aos quatro cantos do mundo. Paralelamente a este reconhecimento, seu legado será eternizado.

Eusébio teve uma despedida à sua altura. Uma despedida de rei. Seu último desejo, o de seu caixão fazer uma volta olímpica pelo Estádio da Luz, foi realizado. Enquanto isso, os torcedores que compareceram ao local, debaixo de muita chuva, cantavam "Tu és o nosso Rei, Eusébio!" e o hino do Benfica: "Sou do Benfica, isso me envaidece. Tenho a gênica que a qualquer engrandece. Sou de um clube lutador que na luta com fervor nunca encontrou rival neste nosso Portugal (...)"



A torcida benfiquista se despediu do seu maior ídolo. (Foto: Reprodução / Benfica TV)

Durante as homenagens e a missa de corpo presente, realizada na Igreja do Seminário do Largo da Luz, o atual plantel do Sport Lisboa e Benfica esteve presente e acompanhou tudo de perto. Após os momentos difíceis na temporada passada - foi vice-campeão da Liga Zon Sagres, da UEFA Europa League e da Taça de Portugal - e na atual época - eliminado precocemente da UEFA Champions League -, os jogadores pareciam arranjar alguma força diante daquele momento para servir de incentivo para o restante da temporada. O zagueiro brasileiro Luisão e o atacante paraguaio Óscar Cardozo eram os jogadores visivelmente mais emocionados.

O corpo ainda "desfilou" pelas ruas de Lisboa. Todos paravam para olhar e fazer parte deste momento histórico e solidário.



Eusébio parou as ruas de Lisboa. (Foto: Divulgação / Benfica Stuff)

As homenagens não se restringiam ao território português. Em estádios como o Old Trafford (Manchester - Inglaterra), na partida entre Manchester United e Swansea, válida pela FA Cup(placar: 2 a 1 para o Swansea), e o Santiago Bernabéu (Madrid - Espanha), no duelo entre Real Madrid e Celta de Vigo, jogo da La Liga, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Eusébio. No Bernabéu, um vídeo com imagens do ex-jogador também foi mostrado.

Dentro de campo, o atacante Cristiano Ronaldo, que se emocionou durante as homenagens ao seu compatriota, marcou dois gols e os dedicou àquele que não está mais entre nós. Os merengues venceram os galegos por 3 a 0.

A morte de Eusébio foi o assunto da capa de diversos jornais espalhados pelo mundo, notadamente os portugueses.



Capa do jornal Diário de Notícias, de Portugal. (Foto: Divulgação)

Uma criança pobre que se tornou um astro da bola

Maputo (naquele tempo, Lourenço Marques), Moçambique (na época, uma colônia de Portugal denominada África Oriental Portuguesa), 25 de janeiro de 1942. Poderia ser uma data qualquer, mas a história mostraria que não seria. Neste dia nasceu Eusébio da Silva Ferreira. Filho de pai angolano e mãe moçambicana, vivia numa família extremamente humilde e conviveu com a pobreza durante a infância. Quando era criança, costumava faltar às aulas para jogar bola com seus amigos em campos de terra improvisados. E foi o futebol quem garantiu sua ascensão social.

Ainda jovem, aos 15 anos, começou jogando no time Os Brasileiros Futebol Clube, de Moçambique. Mais tarde, foi para o Sporting Lourenço Marques, filial moçambicana do Sporting Lisboa, depois de não ter sido aceito n'O Desportivo, filial do Benfica em terras moçambicanas. Suas atuações chamaram a atenção do ex-jogador José Carlos Bauer, que o ofereceu ao São Paulo, mas o SPFC o recusou. Bauer, então, partiu para o "Plano B", oferecendo-o a Béla Guttmann, que tinha sido seu técnico no Tricolor Paulista e estava no Benfica. O húngaro aceitou e mal sabia que estava fazendo uma ótima escolha.

Com a camisa encarnada, Eusébio causou boa impressão logo na estreia, em 23 de maio de 1961, quando marcou um hat-trick na vitória sobre o Atlético Clube de Portugal por 4 a 2, em partida amistosa. Era só o ínico de uma grande era. O garoto de Lourenço Marques passou 15 dos 22 anos de sua carreira no Benfica. Chegou à incrível marca de 638 gols em 614 jogos, que o tornou maior artilheiro da história do SLB e jamais foi alcançada.

Títulos também não faltaram: onze Campeonatos Portugueses (1960-1961, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 e 1974-1975), cinco Taças de Portugal (1961-1962, 1963-1964, 1968-1969, 1969-1970 e 1971-1972) e uma Taça dos Campeões Europeus, atual Liga dos Campeões da Europa (1961-1962). Na competição europeia, ainda jogou mais três finais (1962-1963, 1964-1965 e 1967-1968). Foi artilheiro do campeonato nacional sete vezes (1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1968, 1969-1970 e 1972-1973) e da competição europeia duas vezes (1967-1968 e 1972-1973).

Com a seleção portuguesa (Moçambique ainda era uma colônia de Portugal, então Eusébio teria que defender a seleção lusitana), Eusébio viveu o ápice da sua carreira. Foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1966 com 9 gols e ajudou os portugueses a protagonizarem a melhor campanha do país num Mundial: 3º lugar.

Na competição, Portugal liderou o Grupo 3, que também tinha Hungria, Brasil e Bulgária. Venceu Hungria e Brasil por 3 a 1 e goleou a Bulgária (3 a 0). Contra a Canarinho de Pelé e cia, Eusébio roubou a cena ao marcar dois gols e mandar os brasileiros para casa.

Nas quartas-de-final, em Goodison Park, eliminou a Coreia do Norte, que tinha despachado ninguém mais e ninguém menos que a Itália na primeira fase, numa partida que entrou para a história das Copas. Os norte-coreanos fizeram 3 a 0, mas a estrela africana brilhou novamente: Eusébio liderou a virada lusitana e marcou quatro gols na vitória por 5 a 3; José Augusto "fechou o caixão" em Liverpool.

Na semifinal, Portugal sofreu sua única derrota na competição: 2 a 1 para a anfitriã e campeã Inglaterra em Wembley. Eusébio marcou o gol de honra. O "Pantera Negra" também deixou sua marca na decisão do 3º lugar, contra a União Soviética, no triunfo por 2 a 1, também em Wembley.

Ao todo, foram 41 tentos em 64 partidas pelo selecionado nacional. A estreia foi em 8 de outubro de 1961, na derrota de 4 a 2 para Luxemburgo na Cidade de Luxemburgo, quando deixou sua marca, e a despedida foi em 13 de outubro de 1973, no empate de 2 a 2 com a Bulgária em Lisboa. Ambos os duelos eram de Eliminatórias para Copa do Mundo (o primeiro, para a de 1962; o segundo, para a de 1974).

De 1975 até 1980, Eusébio se aventurou no futebol da América do Norte. Jogou no Canadá (Toronto Metros-Croatia), nos Estados Unidos (Rhode Islands Oceaneers, Boston Minutemen, Las Vegas Quicksilver, New Jersey Americans e Buffalo Stallions) e no México (Monterrey). Durante esse período, ainda passou um curto intervalo de tempo no Beira-Mar (1976-1977) e no União de Tomar (1977-1978), ambos de Portugal.

Como todo jogador lendário que se preze, o moçambicano de nascimento também conquistou diversos prêmios individuais. O mais importante foi a Bola de Ouro da revista France Football em 1965. Outros prêmios renomados foram as Chuteiras de Ouro da UEFA de 1968 e de 1973, além da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 1966. Em sua carreira, balançou a rede 733 vezes e entrou em campo em 745 oportunidades.

Eusébio, capa da France Football em 1965, ano em que conquistou o prêmio promovido pela revista. (Foto: Divulgação / France Football)

Após sua aposentadoria, em 1980, Eusébio continuou sendo reconhecido pelo que fazia dentro de campo. Numa pesquisa realizada pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol), foi eleito o 9º melhor jogador do século XX. Em pesquisas realizadas por revistas, ficou em 8º lugar na lista dos melhores do século XX da Placar (Brasil) e em 10º na lista homônima da World Soccer (Reino Unido). Além disso, encontra-se no Top 50 da lista dos melhores jogadores da história da Planète Foot (França).

Também foi condecorado como embaixador da FIFA, da qual já recebeu várias homenagens. A UEFA, a Federação Portuguesa de Futebol e o Benfica também nunca cansaram de homenageá-lo da devida forma. O Brasil também não ficou de fora: em 2004, Eusébio deixou sua marca na Calçada da Fama do Maracanã, no Rio de Janeiro.



"Os gênios vivem para sempre", dizia a faixa esposta no edifício da Federação Portuguesa de Futebol no dia de hoje. (Foto: Divulgação)

E não será agora que isso acabará, pois a final da UEFA Champions League 2013-2014, cuja data será 24 de maio, terá o Estádio da Luz como palco e Eusébio certamente será lembrado. Mas não será só nesse dia. Será pelo resto da história. Não só pelos portugueses e não só pelos moçambicanos, mas por todos os povos.

Eusébio da Silva Ferreira dá nome a uma rua do bairro de Mafalala, em Maputo, onde nasceu. (Foto: Divulgação)

Como disse o Sport Lisboa e Benfica na nota oficial sobre o falecimento do seu maior ídolo: "A melhor forma de homenagearmos Eusébio é continuarmos a cumprir os seus sonhos e ambições. A memória e o legado de Eusébio ficam entre nós"

No Dia de Reis, Eusébio teve uma despedida de Rei. Uma despedida para entrar e ficar eternamente na história, coisa que o "Pantera Negra" fez em sua vida terrena. A torcida do Benfica nos ensinou como valorizar uma lenda do clube do coração e se despedir dela.