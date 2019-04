Hamburgo realiza intertemporada na Indonésia e nos Emirados Árabes Unidos

Como é tradicional na Bundesliga, a parada de inverno ocorre durante o mês de janeiro e as equipes aproveitam para excursionar fora da Alemanha. É o caso do Hamburgo, que começa a sua excursão nos próximos dias. O time de Bert van Marwijk viajou para a cidade de Malang, região oeste da Indonésia e, no dia 06/01, vai fazer um amistoso contra uma equipe do país, o Arema Cronus, (às 10h de Brasília) no Stadium Kanjuruhan.

Logo após o confronto, a equipe viaja para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e vai fazer dois amistosos entre os dias 10 e 14 de janeiro. Na sexta–feira (10, enfrentará a equipe holandesa do Vitesse que conta com o brasileiro Lucas Piazón e divide a liderança da atual Eredivisie junto ao Ajax, (às 15h30 horário de Brasília) no estádio Zayed Sports City. Em seguida, na terça-feira (14) vai enfrentar uma equipe do Cazaquistão, o Quairat Almaty no mesmo estádio (às 13h30 horário de Brasília).

“Estamos tendo a vontade de representar à Bundesliga na nossa viagem a Indonésia” confirmou o diretor de esportes do Hamburgo Oliver Kreuzer.

No encerramento da intertemporada, o Hamburgo irá receber, na Imtech Arena, a equipe suíça do Basel, que recentemente participou da Uefa Champions League, no sábado (18) (às 12h30, horário de Brasília). Será a ultima partida antes do retorno da Bundesliga, no dia 26/01 contra o Schalke 04, na Veltins-Arena.