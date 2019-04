Lazio x Internazionale, Serie A

17:24 - Obrigado por acompanhar o Ao Vivo no VAVEL BRASIL de Lazio 1x0 Internazionale. Em instantes a crônica da partida estará no site.

FIM DE JOGO NO OLÍMPICO. Lazio 1x0 Internazionale

93' - Klose roubou a bola de Juan, avançou sozinho, mas o brasileiro se recuperou e salvou o gol.

90' - Damato sinaliza três minutos de acréscimos.

88' - Berisha sai jogando errado. A bola sobra para Milito que cruza para Jonathan que sem angulo chuta em cima de Lulic e ganha escanteio

86' - SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO! Sai Candreva e Entra Ederson

86' - CARTÃO AMARELO PARA LEDESMA! Por falta em Nagatomo.

85' - Hernanes puxa contra-ataque, tabela com Onazi e finaliza, mas a bola desvia na defesa e vai para escanteio

81' - SUBSTITUIÇÃO NA INTERNAZIONALE! Sai Ranocchia e Entra Zanetti.

80' - Grande jogada de Cavanda pela direita que tocou para Candreva cruzar para a área, Klose se adiantou a zaga e finalizou de primeira sem chances para Handanovic.

80' - GOOOOOOOLLLL DA LAZIOOOOOOO! KLOSE!

75' - O colombiano não cumprimentou o técnico Walter Mazzari ao sair de campo.

74' - SUBSTITUIÇÃO NA INTERNAZIONALE! Sai Guarín e Entra Diego Milito

70' - Candreva recebe de Onazi e cruza para a área, mas Klose não alcançou.

65' - Hernanes faz boa jogada e finaliza em cima da defesa da Inter

61' - SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO! Sai Gonzalez e Entra Onazi

61' - BERISHA! Jonathan cruzou da direita e Nagatomo cabeceou para boa defesa do goleiro da Lazio

59' - SUBSTITUIÇÃO NA INTERNAZIONALE! Sai Kuzmanovic e Entra Kovacic

56' - Inter joga melhor e começa a pressionar a Lazio que não acerta a saída de bola.

54' - Guarín dá belo lançamento para Palacio, mas antes do argentino finalizar Biava cortou de carrinho.

49' - Alvarez faz boa jogada pela direita, mas cruza fraco e Radu corta.

45' - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO. Lazio 0x0 Internazionale.

45+2' - FIM DO PRIMEIRO TEMPO

39' - Jogo começa a ficar pegado com várias faltas duras e discussões entre os jogadores

38 - CARTÃO AMARELO PARA RICKY ALVAREZ! Por falta em Gonzalez.

35 - CARTÃO AMARELO PARA RADU! Por discutir com Guarín

35 - CARTÃO AMARELO PARA GUARÍN! Por falta em Lulic

32' - Lançamento longo de Cavanda, Lulic cabeceou para trás e Hernanes finalizou em cima da defesa.

25' - Candreva cruza da direita e Klose divide com Handanovic e a bola vai pra escanteio.

24' - Ledesma cobra falta da intermediária para Candreva, mas Handanovic sai bem do gol e corta.

21 - CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ DIAS! Por falta em Guarín

20' - Candreva recebe no ataque, mas Juan corta. No contra-ataque, Guarín avança, mas é puxado por André Dias.

14' - SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO! Sai Konko e Entra Cavanda

13' - Konko fica caído no meio do campo e está sendo atendido pelo médico da Lazio.

10' - Defesa da Inter vacila e Lulic se antecipa a Handanovic, mas finaliza por cima do gol.

8' - Depois de boa troca de passes do ataque da Inter a bola chega a Juan que chuta forte por cima do gol de Berisha.

2' - As duas equipes trocam passes no meio-campo sem chegar com perigo ao gol adversário.

0' - COMEÇA O JOGO!

15:05 - A Lazio está escalada com: Berisha, Konko, Biava, André Dias, Radu; Ledesma, González, Hernanes, Lulic, Candreva; Klose. A Inter contará com: Handanovic, Ranocchia, Juan, Rolando; Jonathan, Kuzmanovic, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarín, Palacio.

15:00 - A Lazio terá um desfalque de última hora. O goleiro Marchetti sentiu um desconforto e será substituído por Berisha.

14:30 - Já Eddy Reja, em sua estreia, terá a disposição todo elenco da Lazio. Até o lateral-esquerdo Radu que era dúvida, mas treinou normalmente durante a semana e deve jogar.



14:27 - Mas a boa notícia para a Internazionale é o retorno do atacante Diego Milito depois de três meses fora. O argentino deve ficar no banco de reserva como opção para Mazzari.



14:25 - O técnico Walter Mazzari não contará com o zagueiro Campagnaro que está suspenso e também com o meio-campo Taider que se machucou na última partida. Ranocchia retorna a defesa enquanto Ricky Alvarez entra no meio.



14:20 - Na última rodada da Serie A, a Internazionale venceu o Dérbi contra o Milan por 1 a 0 enquanto a Lazio foi goleada pelo Verona por 4 a 1.



14:10 - No geral do confronto, a Internazionale leva vantagem tendo 61 vitórias contra 35 da Lazio e 53 empates em um total de 149 partidas. Nos jogos no estádio Olímpico, o time da capital tem vantagem com 25 triunfos contra 19 dos milaneses e 29 empates em 73 jogos.



14:05 - A última partida entre as duas equipes foi pela 36ª rodada da Serie A na temporada passada e também terminou com um 3 a 1 para a Lazio desta vez no Giuseppe Meazza. Handanovic (contra), Hernanes e Onazi marcaram para os visitantes enquanto Ricky Alvarez fez o gol da Inter.



14:00 - Reja foi treinador da Lazio de 2010 a 2012 e sua última partida foi justamente contra a Internazionale no Olímpico e o time biancoceleste venceu por 3 a 1 com gols de Kozak, Candreva e Mauri enquanto Milito descontou para os visitantes.



13:55 - A Lazio terá um novo técnico para esta partida. Vladimir Petkovic assinou com a seleção da Suíça e foi demitido por justa causa, em seu lugar retorna Edoardo Reja.



13:50 - As duas equipes buscam subir na tabela já que suas situações não são confortáveis. A Internazionale tem 31 pontos e está na 6ª posição da Serie A enquanto a Lazio tem apenas 20 pontos e a 12ª posição.



13:45 - Bem-vindos à VAVEL Brasil com o de Lazio x Internazionale, acompanharemos tudo que acontece nesta grande partida no Stadio Olimpico de Roma.