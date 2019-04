Freiburg: só o jeitinho brasileiro poderá salvar

Passando por uma crise financeira, o "Breisgau-Brasilianer" (brasileiros de Breisgau) procura reabilitação na Bundesliga. Na 16° colocação com 14 pontos conquistados, Freiburg tem o segundo pior ataque da competição com apenas 16 gols. O clube tenta se reerguer, e com a crise financeira que o aflinge, procura a solução em sua divisão de base. Jogadores de boa qualidade técnica aparecem, mas não conseguem pôr em prática, no profissional, todo seu talento. Christian Streich ainda encontra muita dificuldade para montar o time, erra em algumas escalações, mas a falta de nomes no elenco dificulta muito a vida do treinador.

A montagem do elenco

A exemplo do futebol no Brasil, os brasileiros da Alemanha tiveram que vender suas principais peças. Max Kruse, Cédric Makiadi, Daniel Caligiuri, Johannes Flum e Jan Rosenthal saíram para fazer caixa ao clube da Floresta Negra. Metade do dinheiro que entrou foi usado na contratação do meia central Vladimir Darida. Ainda vieram Francis Coquelin e Vaclav Pilar por empréstimo, Felix Klaus (contratado junto ao Greuther Fürth), Mike Hanke e Nicolas Höfler, esse último voltou de empréstimo.

A solução que o Freiburg procura nesses momentos pode estar em sua base, que assim como os clubes brasileiros, sempre tem um jovem muito talentoso. Sebastian Kerk e Charles-Elie Laprevotte ainda não corresponderam, mas são jogadores que Streich vem dando oportunidades. O ataque é uma posição que o técnico ainda não encontrou solução, o jovem Daniele Gabriele, recém-promovido ao time sub-23, é uma esperança, mas o mesmo não vem correspondendo no time B, e, por enquanto, é apenas reserva por lá.

Destaques

Matthias Ginter, zagueiro de 19 anos, é um dos principais destaques da equipe. O jogador tem que se desdobrar na defesa, já que muitas vezes não tem um companheiro à altura, de vez em quando é improvisado como volante, pois tem qualidade para exercer a função. Oliver Baumann é outro grande destaque do clube, que assim como Ginter, teve um péssimo início de temporada, falhando muito, mas que vem se recuperando nas últimas partidas. Os dois podem estar de saída do clube ao fim da temporada, o que dificultaria mais ainda o trabalho do técnico Christian Streich.

Jonathan Schmid não mostrou tudo que sabe nesta temporada ainda. Tendo terminado a última com 11 gols e 6 assistências, nessa ele apenas deu 5 assistências. O jogador que é um ponto-chave de equilíbrio no meio campo vem tendo boas atuações, e é um dos destaques da equipe, mas ainda pode mostrar muito mais e ajudar a reerguer o Freiburg.

Julian Schuster e Gerson Fernandes vêm se mostrando ser uma ótima dupla de volantes, os dois jogadores se entendem bem, tanto apoiam quanto forçam a marcação com muita qualidade. Como são dois jogadores de muita qualidade técnica e apoiam muito, acabam deixando a defesa um pouco aberta, isso fez com que Streich testasse outras formações na equipe, na última partida deixou Schuster no banco, e utilizou Ginter ao lado de Fernandes.E não podemos esquecer de Oliver Sorg e Admir Mehmedi que vêm dando boas contribuições para a equipe, Mehmedi é o artilheiro dos brasileiros da Floresta Negra.

Europa League

O Freiburg tem uma sina em mãos, toda vez que participa de uma competição européia, acaba sendo rebaixado na Bundesliga. Na Europa League o time foi péssimo, terminou a competição apenas com 6 pontos, ficando na 3° posição e sendo eliminado. Acabou saindo da competição com apenas 1 vitória (1-2 Slovan Liberec, fora de casa). Poderia ter conseguido muito mais, mas não conseguiu manter a consistência. O clube era um no primeiro tempo, e outro completamente diferente na segunda etapa. O clube não conseguia manter a qualidade durante o jogo inteiro, e acabou pagando o pato por causa disso.

Estreou na fase de grupos empatando com o Slovan Liberec em casa, com o primeiro tempo sendo o melhor futebol apresentado pela equipe na temporada, não manteve a qualidade no segundo, e acabou sofrendo o empate. Naquela partida, a contribuição de Sebastian Kerk na marcação, auxiliando Christian Günter pela esquerda foi essencial e espetacular, talvez esteja ali a chave para o bom caminho do Freiburg.

Os brasileiros da Floresta Negra depois perderiam fora de casa por 2 a 0 para o Sevilla, equipe mais forte do grupo, e que repetira o placar na Alemanha na última rodada. Mais dois empates com o Estoril nas rodadas seguintes. E, por fim, na 5° rodada conseguiria sua primeira e única vitória na competição, 2 a 1 sobre o Slovan Liberec fora de casa. Nessa partida também teve o auxílio de Sebastian Kerk a Christian Günter na esquerda, a qual ainda teve a ajuda do jovem Lorenzoni.

DFB-Pokal, a Copa da Alemanha

A esperança ficou na competição. Já conformado com a má-campanha na Bundesliga, o clube então se jogou na Copa Nacional. Eliminando o Neustrelitz por 2 a 0 na prorrogação na 1° fase, e na fase seguinte o Stuttgart por 2 a 1, no clássico do estado de Baden. Então chegaria as oitavas de finais, e o clube acabaria sendo eliminado pelo Bayer Leverkusen em casa, e ali desmonoraria o sonho.

O Sonho de ficar na Bundesliga

A irregularidade tomou conta do Freiburg na temporada. Com um péssimo início de temporada, conseguindo dois pontos em cinco rodadas, sendo que um contra o poderoso Bayern München, a equipe já mostrava sinais que essa temporada seria muito difícil e que lutaria contra o rebaixamento. O ápice viria na humilhante derrota frente o Borussia Dortmund por 5 a 0.

Um resultado inexplicável para um lado, e muito bem explicável para o outro. Borussia Dortmund tinha uma equipe fortíssima ofensivamente, e golear equipes com um fraco sistema defensivo não era uma dificuldade. O problema é que do outro lado estava o Freiburg, uma das melhores defesas da Bundesliga na última temporada, e que na atual temporada já começara a demonstrar sinais de fraqueza. Com um sistema defensivo contestável, e um ataque fraquíssimo, os brasileiros da Floresta Negra remavam cada vez mais para o fundo do poço.

Algumas rodadas depois viria a humilhante derrota dentro de casa para o Hamburger por 3 a 0. Uma derrota muito contestável e sem explicação. Pois o Hamburger não era nenhum primor técnico, e não tem uma equipe com grande porte ofensivo, mesmo tendo, atualmente, um dos melhores ataques da competição.

Uma rodada após a derrota para a equipe do Norte, o Freiburg venceria a sua primeira partida no campeonato, fora de casa, contra os bávaros de Nürnberg por 3 a 0. Venceria novamente fora de casa duas rodadas depois, dessa vez contra o lanterna da competição, o Eintracht Braunschweig, por 1 a 0. A primeira vitória em casa viria na última rodada do primeiro turno. Um resultado, talvez, já esperado, pois enfrentara o time de pior campanha fora de casa, Hannover 96, que até agora não conquistou um pontinho fora de casa.

O que esperar em 2014

O presidente da equipe não deu muitas esperanças aos torcedores e, obviamente, não tem como discordar tanto dele. O Freiburg não tem muitas alternativas para se salvar de um possível rebaixamento para a 2. Bundesliga, e a cada rodada que passa, isso fica ainda mais visível. Se Streich continuar usando alguns bons valores da base, pode ser que apareça algum para salvar a equipe.

Freiburg não contratará muito nessa janela de inverno, e é bem provável que não contrate ninguém. Christian Streich terá que trabalhar com as peças que têm. É uma matéria difícil para o treinador, mas para quem conseguiu levar o time à Europa League com o elenco da última temporada, não é um objetivo tão difícil. Capaz do Freiburg escapar dessa situação utilizando o seu "jeitinho brasileiro". A garotada está na base só esperando a oportunidade que, consequentemente virá.