Atlético de Madrid x Barcelona, La Liga

19:05 Encerramos nossa transmissão em tempo real de Atlético de Madrid 0 x 0 Barcelona. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui na VAVEL Brasil

18:57 E quem agradece é o Real Madrid. Com os resultados, Barça e Atleti terminam o turno empatados em 50 pontos. Caso vença o Espanyol amanhã, os merengues chegam a 47 e voltam de vez para a briga pelo titulo.

FIM DE JOGO! ATLÉTICO DE MADRID E BARCELONA FAZEM BOM JOGO MAS NÃO SAEM DO ZERO.

92' PRESSÃO DO BARÇA! Neymar, depois Xavi tentam mas não conseguem furar a defesa adversária.

90' Mais três minutos de jogo.

89' Neymar entrou muito mal, incrivel como perdeu praticamente todas. Agora é escanteio pro Barça

86' Partida se encaminhado pro empate, mas ambas as equipes ainda tentam o gol.

82' Cartão amarelo pra Daniel Alves

80' QUASEEEEE MESSI! Atacante recebe bom passe, parte pra cima, finaliza de canhota para grande defesa de Courtois.

78' VALDES! Depois de tumulto na área, bola sobrou para Arda Turan finalizar, exigindo boa defesa de Valdes.

77' Cruzamento na área do Barça e mais uma vez Diego Costa leva perigo. Atacante cabeceia por cima.

76' Escanteio pro Atleti; Neymar recebe amarelo por falta em lance anterior

74' Messi bate falta na barreira.

73' Barça segue trocando passes, mas a atuação da defesa do Atleti é magnífica.

71' Jogo nervoso

68' QUASE MESSI! De cabeça, argentino quase marca.

65' Barcelona troca passes, mas nada acontece. Entra Neymar, sai Alexis Sanchez.

61' Mascherano leva pancada no rosto e fica sentindo.

60' Vem Neymar!

58' QUASE DIEGO COSTA! Arda Turan dá bom drible no meio campo, lança o atacante naturalizado espanhol que finaliza pela linha de fundo.

55' Arda Turan dá belo passe para Juanfran, que é parado com falta. Alba recebe cartão amarelo pela falta.

53' Daniel Alves cruza na área para Alexis, que estava impedido.

51' VAAAAAAALDEEEEEES! Cruzamento rasteiro na área e Godin perde chance incrível!

50' Messi toca para Xavi, que lança Alexis. Atacante chileno tenta cruzar e manda nas mãos de Courtois.

48' Xavi tenta lançar Messi, a zaga desvia e é escanteio. Na cobrança curta, Messi vence defensores e chuta pra Courtois defender.

46' Mal começa a segunda etapa e Godin recebe cartão amarelo.

E TEREMOS MESSI! Atacante argentino entra na vaga de Iniesta.

18:02 Equipes de volta ao gramado!

17:55 Com Messi e Neymar no banco, Barcelona não tem a mesma eficiência no ataque. Pedro é o que mais tenta algo até aqui. Na defesa, mais uma vez Busquets faz bom jogo, e Pique e Mascherano conseguiram bons desarmes. [@Emenderk]

17:52 Ligeira superioridade do time da casa, que pressionou durante muito tempo em busca do gol e ainda impedia o Barcelona de sair jogando. Filipe Luis, Arda Turan e Diego Costa fazem bom jogo até aqui.

17:51 Bom primeiro tempo no Vicente Calderon. Apesar de poucas oportunidades claras, as duas equipes alternaram bons momentos e conseguiram impor sua filosofia de jogo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Em bom jogo, Atlético de Madrid e Barcelona seguem empatando por 0 a 0.

45' Dois minutos de acréscimo.

43' Cartão amarelo para Gabi, do Atleti, por falta em Iniesta.

42' Posse de bola: Atlético de Madrid 38% Barcelona 62%

39' Mais uma chegada do Barça. Pedro cruza na área, Xavi tenta de voleio e manda pra fora.

38' Iniesta arrisca de fora da área, mas a bola encontra Alexis no meio do caminho. Por azar, o chileno estava impedido.

37' Barcelona melhora e tem mais posse no campo de ataque.

35' Pedro tenta cruzamento, Arda Turan tira e Barcelona tem mais um escanteio.

34' QUASE BARÇA! Pique, sim, Pique arrisca de fora da área para boa defesa de Courtois. No rebote, a zaga do Atleti afasta.

32' Alba tenta cruzar e ganha escanteio. Na cobrança curta, Iniesta manda pra área e Pedro, sempre ele, quase faz.

30' Atlético segue melhor e mais perigoso. Barça tenta seu tradicional troca de passes.

28' Agora é a vez de Daniel Alves acusar dores.

27' QUASEEE ATLETI! Escanteio cobrado por Koke, Miranda desvia na primeira trave e Diego Costa por pouco não abre o placar.

26' Diego Costa recebe passe em profundidade, tenta o chute mas Pique trava no momento certo.

25' Iniesta já de volta a campo e Neymar no aquecimento.

23' Filipe Luis dá bom passe para David Villa, que estava livre, mas auxiliar marca impedimento.

21' Após dividida, Iniesta fica no chão sentido dores.

20' Barcelona bem em seu estilo. Troca passes, sem pressa. No momento a posse é dos donos da casa.

17' Troca de passes envolvente do Barcelona. Iniesta, Alexis, até que chegou em Pedro, que finalizou. Courtois defendeu.

16' Diego Costa, que nunca fez gol do Barcelona, tem a seu favor a estatística de nesta temporada não ter passado mais de duas partidas sem marcar. Na rodada passada, passou em branco contra o Málaga.

14' Partida fica um tempo parada para que o árbitro arrume seu microfone.

11' Atlético é bem mais intenso e pressiona os visitantes. Barça não consegue sair jogando.

10' Barcelona troca passes no meio campo, mas não encontra espaço. Até que Iniesta tenta Alba mas erra o passe.

7' Daniel Alves tenta cruzamento pra área mas a bola fica nas mãos do excelente Courtois.

6' Diego Costa recebe na linha de fundo, tenta cruzar mas vai muito fraco e fica com Valdes.

5' VALDES! Villa lança Diego Costa, que domina e chuta bem, exigindo boa defesa do goleiro espanhol.

3' QUASE ATLETI! Arda Turan fez jogada individual e costurou toda a zaga do Barça. Quando cruzou, a defesa dos visitantes mandou pra escanteio

2' Barcelona tentava chegar pelos lados. Iniesta tocou para Pedro que tentou acionar Alba, mas a bola foi muito forte e saiu.

1' Busquets errou na saída de bola, Diego Costa tentou algo, mas nada feito.

0' BOLA ROLANDO! SAÍDA DO BARCELONA

16:55 Estádio lotado, mosaico, festa bonita. Times vindo para o gramado!

16:51 Poucos instantes pra bola rolar. Confira Messi, mais uma vez no banco, em seu aquecimento. [@Emenderk]

16:45 Atlético de Madrid defende uma invencibilidade de 15 partidas em casa, enquanto a única derrota do Barcelona no campeonato até aqui foi fora de seus domínios, diante do Athletic Bilbao no país basco.

RETROSPECTO - Barcelona e Atlético já se enfrentaram 152 vezes pelo Campeonato Espanhol. O time de Madrid tem 50 vitórias, contra 67 do Barça e 35 empates.

GRÁFICO - Comparativo entre Atlético de Madrid e Barcelona até aqui na Liga [@WhoScored]

16:35 - VICENTE CALDERON: Capacidade para 54960 pessoas, um dos mais charmosos da Espanha. Inaugurado em 2 de outubro de 1966.

16:30 - 30 minutos pra bola rolar.

16:27 - Villa mais uma vez enfrenta o Barcelona, seu ex-clube. Foi negociado com o Atlético no inicio dessa temporada por um baixo valor e tem dado resultados. Na Super Copa, o jogador até marcou um gol contra os culés no empate por 1 a 1 em Madrid.

16:22 - Na ausência de Puyol, Xavi é o capitão do Barcelona.

IMAGEM - Confira mais uma vez o XI inicial do Barcelona para o jogão de hoje [@Emenderk]

16:12 - FIQUE DE OLHO: Apesar de muitas vezes ser criticado, Cesc Fàbregas vem fazendo excelente temporada no Barcelona. Jogando diversas oportunidades como 'falso 9', o espanhol é o jogador que mais deu assistências em toda a Europa na temporada. Na Liga, tem sete gols marcados.

16:09 - FIQUE DE OLHO: Diego Costa vem fazendo uma temporada absurda. Durante a lesão de Messi, competiu com Cristiano Ronaldo pela artilharia e ainda tem chances. Até o momento, tem 19 gols marcados contra 20 do português.

16:04 - No banco do Barcelona: Pinto, Bartra, Song, Adriano, Sergi Roberto, NEYMAR e MESSI. Puyol e Tello descartados.

16:02 - Barcelona: Valdés, Alves, Mascherano, Piqué, Alba; Busquets, Xavi, Iniesta; Alexis, Cesc Fàbregas e Pedro

16:02 - Atlético de Madrid: Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Filipe, Tiago, Gabi, Koke, Arda, Villa e Diego Costa

16:01 - As escalações já foram divulgadas. Você confere a seguir. Como dito, Neymar e Messi no banco.

16:00 - Uma hora para a bola rolar em Madrid. Expectativa é grande para saber quem vai virar o turno na liderança da La Liga.

15:58 - Já Tata Martino negou o status de final antecipada, mas admitiu a importância da partida. "Eu não acho que tem esse caráter decisivo, mas é um confronto direto e me parece importante vencer para seguir no topo da liga".

15:56 - Nas entrevistas durante a semana, enquanto o Barcelona pregava respeito ao adversário, o Atlético de Madrid dizia que não tinha medo dos catalães, nem de Messi. Simeone, inclusive, 'comemorou' o retorno de Leo aos gramados. "Espero que Messi possa retornar bem depois de tanto tempo machucado. Enfrentar o Barcelona sem Messi seria bom, mas temos trabalhando bem para isso".

FOTO - No início da temporada, as duas equipes se enfrentaram em duas oportunidades pela Super Copa da Espanha. Na primeira partida, no Vicente Calderon, empataram por 1 a 1, com o brasileiro Neymar marcando seu primeiro gol pelo Barcelona. Na partida de volta, 0 a 0 e Neymar já conquistava seu primeiro titulo na Europa. (Divulgação/ Barcelona)

15:54 - Já Simeone não tem muitas preocupações para definir sua equipe. Tudo indica que terá força máxima. Juanfran foi liberado durante a semana e vai pro jogo. Única ausência é Mario Suarez, que ainda se recupera de lesão.

15:53 - Tata Martino tem várias duvidas para escalar sua equipe. Em breve os 11 iniciais serão confirmados, mas talvez o Barcelona comece com Messi e Neymar no banco de reservas. Só uma hipótese. Alexis Sanchez e Pedro porem seguir com a titularidade, assim como Fàbregas.

VÍDEO - Confira o retorno do melhor do mundo, que em poucos minutos em campo marcou dois gols

15:52 - No meio de semana, os dois times entraram em campo pela Copa do Rei. O Atlético de Madrid visitou o Valencia e, após estar vencendo até os minutos finais, levou o gol de empate no fim e decide a classificação em casa. Já o Barcelona recebeu o Getafe e não teve dificuldades. Com dois de Cesc Fàbregas e mais dois do Lionel Messi, que retornou de lesão, fizeram 4 a 0 e praticamente já garantiram a classificação.

15:50 - Atual campeão, o Barcelona está em igualdade de pontos com o Atlético. Ambas as equipes tem 49 pontos ganhos, enquanto o Real Madrid vem em terceiro com 44. A briga pela quarta colocação também está interessante: Athletic Bilbao, Real Sociedad e Villarreal estão separados por dois pontos na tabela.

15:48 - O jogo se tornou o mais esperado, desde que Barcelona e Real Madrid se enfrentaram no Camp Nou, com os culés saindo vitoriosos com gols de Neymar e Alexis Sanchez. Atlético de Madrid surpreende a todos e segue na briga pelo titulo em ritmo forte.

15:45 - Bem vindos a VAVEL Brasil, onde acompanharemos o tempo real da partida entre Atlético de Madrid e Barcelona, válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Quem vencer vira o turno na liderança!