Buscando a liderança da Premier League, Manchester City visita o Newcastle

Neste domingo (12), às 12h, o atual vice-líder do campeonato Manchester City vai até o St James Park para enfrentar o Newcastle em partida válida por mais uma rodada da Premier League. Dependendo dos resultados de Chelsea e Arsenal, a equipe de Pellegrini pode terminar a rodada liderando o campeonato da terra da Rainha.

- Leia mais: Após um mês lesionado, Agüero volta aos treinos no Manchester City

Em entrevista, Pellegrini confirmou que mais uma vez Agüero, Rodwell e Jovetic serão desfalque. Em contrapartida, garantiu que Jesús Navas e Yaya Touré, que sentiram desconfortos na partida do meio de semana diante do West ham, não preocupam e estão disponível para enfrentar o Newcastle. Micah Richards e Demichelis voltam de lesão e também são opção para o treinador chileno.

No Newcastle,as novidades são animadoras. O oitavo colocado da Premier League deve contar com o retorno de Tim Krul ao gol, além de que o meio campista Cabaye se recuperou de uma lesão no Aquiles e também pode estar disponível. Como baixa, o time da casa não contará com seu capitão Coloccini, lesionado. Até agora em 2014, os Magpies tem um aproveitamento muito ruim e, em caso de resultado negativo, já será a ter derrota no ano.

Foto: Reprodução/Reuters

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram logo na primeira rodada no Etihad Stadium. Como vem sendo em praticamente todas as partidas da temporada, os Citizens atropelaram. Com gols de David Silva, Agüero, Yaya Touré e Nasri, a equipe de Pellegrini conseguiu a primeira goleada da temporada. Em outra oportunidade, os times duelaram pela Capital One Cup e os blues de Manchester também levaram a melhor. Na prorrogação, Negredo e Dzeko marcaram para o City selando a classificação.

Prováveis escalações:

Newcastle: Krul; Yanga Mbiwa, Taylor, Williamson, Haidara; Sissoko, Tiote, Cabaye; Gouffran, Ameobi, Remy

Manchester City: Hart; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov; Nasri, Fernandinho, Yaya Touré, David Silva; Negredo, Dzeko