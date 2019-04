Tottenham quebra tabu e vence Crystal Palace em seus domínios

O Tottenham não conseguia vencer o Crystal Palace jogando no White Hart Lane desde 1980, mas hoje esse tabu foi quebrado. O time do norte de Londres conseguiu fazer 2 a 0 no Crystal. Com a vitória, o time do Tottenham está momentanêamente em quinto colocado, o sexto, Liverpool, tem um jogo e um ponto a menos, já o Crystal Palace está armagurando a zona de rebaixamento, o time é o lanterna da Premier League, conta com 17 pontos e está na 20º posição. O próximo compromisso do Crystal Palace é contra o Stoke City, em casa, enquanto isso o Tottenham vai até o País de Galês enfrentar o Swansea.

O JOGO

No primeiro tempo, o Crystal Palace soube pressionar o time do Tottenham, que mesmo jogando em casa estava acuado. Logo no primeiro minuto, Puncheon - que viria ser um dos principais personagens do jogo - tentou um belo chute pela direita, mas a bola passou ao lado da baliza defendida por Hugo Lloris.

Aos quatro minutos, o Totteham conseguiu criar a primeira chance, Nabil Bentaleb recebeu passe de Dembélé e chutou cruzado da esquerda para a direita, rasteiro, o goleiro do Crystal Palace fez a defesa em dois tempos, mesmo com o ataque do Tottenham sendo bastante perigoso, o Crystal só crescia no jogo, até que aos sete minutos Marouane Chamakh recebeu um tronco pelas costas de Dembélé dentro da área e o juiz assinalou penalidade máxima, Jason Puncheon foi para a bola, na hora da cobrança ele isolou a bola pelo lado esquerdo de Lloris, que tinha ido para o lado direito, e perdeu a chance de abrir o placar para o Crystal.

O time sentiu após perder o pênalti, mas o Tottenham não conseguia encaixar o seu jogo, então o Crystal Palace conseguiu voltar a pressionar, Marouane Chamakh recebeu cruzamento de Puncheon e cabeceou muito perto do gol de Lloris, dos 10 minutos de jogo até aos 25, o jogo deu uma esfriada, os dois times começaram a marcar mais forte e forçar erros do adversário, aos 27, Jonathan Parr fez boa jogada individual, foi para a finalização mas foi bloqueado por Michael Dawson, alguns minutos depois, Chamakh escorou de cabeça para Jerome, que chutou a bola rente a trave de Lloris, Jedinak também tentou, mas foi bloqueado pela zaga dos Spurs. Aos 33, Dembélé assistiu Bentaleb novamente, dessa vez ele chutou forte e colocado do lado direito do goleiro Speroni, a bola acertou a trave esquerda e passou a frente do gol, saindo pela linha de fundo. Esse foi o último lance de perigo do primeiro tempo.

No começo da segunda etapa o Tottenham marcou seu primeiro gol, aos 49 minutos Walker cruzou para a frente, Adebayor escorou para trás e lá estava Christian Eriksen, o dinamarquês ainda teve a paciência de dominar a bola antes de fuzilar para o fundo das redes do Crystal Palace. GOL DO TOTTENHAM, 1-0.

Depois do gol, os times esfriaram novamente, Tim Sherwood, técnico do Tottenham, vendo que seu time estava com pouca movimentação ofensiva sacou Roberto Soldado, que novamente decepcionou os fãs do Tottenham, e colocou Jermain Defoe, a mudança surtiu efeito, mas não de imediato, até porque logo após a troca, o Crystal Palace cresceu no jogo, Jerome chutou do lado esquerdo de Lloris, a bola rumou para o lado esquerdo do gol, aos 61 minutos, Jermain Defoe conseguiu a sua primeira jogada, após cruzamento de Danny Rose, Defoe chutou e a bola foi para fora. Tony Pullis também estava infeliz com a ineficiência do ataque, ele sacou Jerome e colocou Gayle, que é mais jovem, veloz e habilidoso, ele também tirou Bolasie e colocou outro jovem, Jonathan Williams.

Aos 72 minutos de jogo, saiu o segundo gol da partida, Aaron Lennon levantou a bola para área e lá estava Jermain Defoe, que esperou um pouco e chutou por cima do goleiro. GOL DO TOTTENHAM, 2-0. Nacer Chadli entrou no jogo minutos após o gol do Tottenham, substituindo Eriksen, e na primeira participação ele machucou, depois de receber passe de Defoe, ele foi para a dividida na linha de fundo e acabou se chocando com as placas de publicidade do estádio, na mesma jogada, Defoe recebeu falta de Jedinak, o juiz tinha dado vantagem, ao termíno da jogada o juiz mostrou o cartão amarelo para o zagueiro do Crystal Palace, minutos depois, Kyle Naughton, que entrou no lugar de Walker, também receu o cartão amarelo após deixar o pé alto na dividida com Parr. Aos 80, Ward chutou no meio do gol, mas Lloris salvou, no final do jogo, ao apagar das luzes, Gayle tentou o gol de honra, a bola passou triscando a trave de Lloris. Michael Oliver apitou e assim acabou o jogo.

ESCALAÇÕES

Tottenham: Lloris; Walker (Naughton aos 48), Chiriches, Dawson, Rose; Dembélé, Bentaleb, Eriksen (Chadli aos 73), Lennon; Soldado (Defoe aos 61) e Adebayor.

Crystal: Speroni; Gabbidon, Mariappa, Delaney, Parr; Jedinak, Ward, Puncheon (Guédioura aos 82), Boladie (Williams aos 69); Jerome (Gayle aos 69) e Chamakh.