Premiação Bola de Ouro Fifa 2013

Como já era de se esperar, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo em 2013, sua segunda conquista. Lionel Messi ficou na segunda colocação e Frank Ribéry, em terceiro. Pelas mulheres, Nadine Angerer foi a eleita, com Marta ficando na terceira colocação.

17:31 Especial Jupp Heynckes: a trajetória do melhor técnico do mundo em 2013

17:30 Parabéns, Cristiano Ronaldo! Eleito pela segunda vez o melhor jogador do mundo! (2008-2013)

17:26 "Se o Bayern de Munique foi a equipe da temporada 2013, Cristiano Ronaldo foi o jogador da mesma. Bola de ouro merecida em um ano especial para o português. Apesar da falta de taças, seus excelentes números com o Real Madrid e com a Seleção Portuguesa foram fundamentais para a conquista. Lionel Messi foi o segundo colocado, sua grave contusão o afetou diretamente. Frank Ribéry, talvez o único concorrente direto ao Ronaldo, pecou pelos números. Título não faltam, mas o individualismo ficou em falta. Parabéns Cristiano Ronaldo, eleito pela segunda vez o melhor jogador do mundo!" - Marcello Neves, editor-chefe da VAVEL Brasil.

17:16 "Lionel Messi é o melhor do mundo, mas em 2013 as lesões o atrapalharam e dificilmente ficará com o prêmio pelo ano abaixo do esperado. Ribéry foi decisivo com o Bayern, mas não mostrou tanta eficiência quanto Cristiano Ronaldo, que, mesmo sem ter conquistado uma taça com o Real Madrid, alcançou um número de gols impressionante, a ponto de ofuscar um jogador campeão europeu e que foi importante e decisivo, como foi Ribéry. Portugal, pode fazer festa, porque é CR7 o melhor de 2013!" - Márcio Donizete, editor de futebol nacional da VAVEL Brasil

17:12 "O Cristiano Ronaldo fez uma temporada brilhante e deve ser o vencedor do prêmio. Se destacarmos as temporadas individuais dos três candidatos, o português leva enorme vantagem. As lesões atrapalharam a regularidade do Messi, que não rendeu o esperado, apesar de não ter feito má temporada. Ribéry foi o líder do Bayern em todos os títulos, mas individualmente não teve grande destaque. Já Cristiano Ronaldo manteve regularidade no Real e fez excelentes atuações, o que torna mais do que justo a vitória no prêmio." - Talisson Ferreira, diretor executivo da VAVEL Brasil.

17:10 "O prêmio é de Cristiano Ronaldo. O atacante do Real Madrid fez uma temporada explêndida -- apesar da falta de títulos. A regularidade e a incrível média de gols do português o credencia a levar o prêmio pela segunda vez. Levou nas costas o Real e a seleção portuguesa." - Caíque Toledo, editor de futebol internacional da VAVEL Brasil.

17:05 Fernanda Lima finaliza a premiação e manda o recado: "Até o Brasil!"

17:03 "Não há palavras para descrever esse momento." - Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo.

17:02 CRISTIANO RONALDO É ELEITO O BOLA DE OURO FIFA 2013!

17:01 É CHEGADA A HORA! Prêmio Bola de Ouro Fifa 2013! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Fránk Ribéry, quem será o vencedor?

17:00 "Estou um pouco surpresa, mas muito agradecida. Tenho que agradecer a todos que votaram em mim. Respeito muito Marta e Abby que tiveram um ano incrível" - Nadine Angerer, Bola de Ouro da Fifa

16:57 A GOLEIRA DA SELEÇÃO ALEMÃ, NADINE ANGERER, VENCE O PRÊMIO!

16:56 Chegada a hora do prêmio de melhor jogadora do ano: Marta, Angerer e Wambach são as candidatas.

16:55 Como pode a seleção mundial de 2013 ter mais jogadores do Barcelona do que do Bayern?

16:53 "Gostaria de agradecer a Deus por poder jogar tantos anos. Tive muitas pessoas ao meu lado na época. Devo compartilhar com eles. Recebi tantos prêmios só que eu tinha ciúmes porque todos recebiam a Bola de Ouro, mas não tinha prêmio para sul-americanos. Agora posso dizer que completei minha coleção." - Pelé, homenageado pela Fifa

16:50 "Quando pensamos em futebol existe um nome que está acima dos outros". - Joseph Blatter, presidente da Fifa

16:47 Pelé é ovacionado pelo público!

16:45 Como citado anteriormente, Pelé é homeneageado e recebe o prêmio de honra da Fifa. Bola de Ouro para o eterno camisa 10 canarinho.

16:41 É chegada a vez de Ribéry. Após vídeos e gols de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, é a vez do francês ter seus lances exibidos no telão.

16:40 O VENCEDOR É ZLATAN IBRAHIMOVIC, POR CONTA DESTA OBRA DE ARTE CONTRA A INGLATERRA!

16:38 PRÊMIO PUSKAS Concedido ao gol mais bonito de 2013: Ibrahimovic, Neymar e Mádic são os candidatos.

16:35 A Federação Afegã de Futebol conquistou o prêmio Fair Play, concedido pela Fifa.

16:33 FOTO: Cristiano, Irina, Antonella e Messi, em sequência.

16:33 "Quando vencemos a Copa em 2002 não tinha um único jogador, tínhamos um time. O conselho que eu daria é para que os jogadores pensassem na taça de campeão e na Seleção Brasileira". - Cafú, campeão mundial com a Seleção Brasileira.

16:30 FOTO Homenagens e tributos a Eusébio, lenda do futebol português.

16:29 "Espero que possamos fazer uma Copa do Mundo brilhante. E possamos dar um balão naquela mala suerte que nos assombra desde 1950". - Amarildo, campeão mundial com a Seleção Brasileira.

16:26 "As três significam a mesma coisa. É difícil dizer qual foi mais importante. Vou escolher a Copa de 70 que foi a minha última Copa do Mundo" - Pelé, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira.

16:23 Fernanda Lima convida Pelé ao palco, o brasileiro será homenageado na cerimônia.

16:21 Anfitriã da Copa do Mundo Fifa 2014, a Seleção Brasileira é homenageada. Imagens dos títulos mundiais conquistados pela canarinho são passados no telão.

16:14 Após Cristiano Ronaldo, é chegado o momento de Lionel Messi. Vídeos, gols e lances do argentino são apresentados no telão.

16:12 "Favorito e incontestável! Jupp Henyckes fez história em 2013, levou o Bayern de Munique ao título em todas as competições que disputou e o tornou hegemônico na Europa. Poucos fizeram o que ele fez, prêmio merecido." - Marcello Neves, editor-chefe da VAVEL Brasil.

16:11 Como já era de se esperar, Jupp Henyckes, o favorito, leva o prêmio.

16:10 Continuando Os indicados para melhor treinador de futebol masculino em 2013 são: Alex Ferguson, Jupp Henyckens e Jurgen Klopp

16:09 E o prêmio vai para Silvia Neid! Eleita a melhor treinadora de futebol feminino em 2013.

16:08 Iniciando as premiações. Os indicados para melhor treinador de futebol feminino são: Pia Sundhage, Ralf Kellermann e Silvia Neid

16:05 É exibido um vídeo especial de Cristiano Ronaldo, com os belos gols e jogadas do português no ano de 2013.

16:03 Homenagens e tributos a Eusebio, craque da seleção portuguesa que morreu no dia 5 de janeiro de 2014.

16:01 "O futebol é uma religião no Brasil. Tenho certeza que todos que estão aqui gostariam de ir para o Brasil" - Jérome Valcke, secretário-geral da Fifa

16:00 "Será uma grande festa com os melhores do mundo, e com uma grande organização" - Ronaldo, membro do Comitê Organizador

15:56 No telão, é divulgado um vídeo sobre a Copa do Mundo Fifa 2014, que será realizada no Brasil. Imagens das 12 sedes são apresentadas.

15:55 FOTO: Seleção do Mundo escolhida pela Fifa, já premiada.

15:52 Jacques Rogge, ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional, recebe o prêmio de melhor dirigente do ano. Joseph Blatter o homenageia no palco.

15:49 Joseph Blatter, presidente da Fifa, sobe ao palco e realiza seu discurso.

15:48 "Concordo com grande parte da lista. Trocaria, apenas, algo no meio-campo: Bastian Schweinsteiger merecia mais a posição do que Iniesta ou Xavi. Para mim, entraria no lugar do camisa oito do Barça. Também não gostei muito da temporada de Daniel Alves, mas, realmente, faltaram bons laterais direitos na última temporada. As outras posições foram bem escolhidas, ao meu ver." - Caíque Toledo, editor de futebol internacional da VAVEL Brasil.

15:46 Seleção do Mundo Neuer (Bayern); Daniel Alves (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Lahm (Bayern); Iniesta e Xavi (Barcelona), Ribery (Bayern); Ronaldo (Real Madrid), Ibrahimovic (PSG) e Messi (Barcelona).

15:45 Para o ataque, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, Ibrahimovic, do PSG e Lionel Messi, do Barcelona são os escolhidos.

15:42 No setor de meio-campo, os atletas Andrés Iniesta e Xavi Hernandéz, ambos do Barcelona e o francês Fránk Ribéry, do Bayern de Munique são eleitos. Os três são convidados ao palco para receber os prêmios.

15:41 Os premiados sobem ao palco.

15:40 No palco, são apresentados os concorrentes ao prêmio de melhores defensores do ano. Lahm, do Bayern de Munique, Thiago Silva, do PSG, Sergio Ramos do Real Madrid e Daniel Alves, do Barcelona são os eleitos.

15:39 O goleiro Neuer, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor do goleiro do ano de 2013.

15:35 Fernanda Lima e Rudd Gullitjá já estão no palco dando inicio a cerimônia. No momento, é apresentado no telão os concorrentes ao Prêmio Puskas, dado ao gol mais bonito da temporada.

15:32 "Heynckes levará o prêmio. Por mais que Jurgen Klopp tenha feito um excelente trabalho a frente do Borussia Dortmund, o ex-treinador do Bayern foi crucial nos três títulos do clube na primeira metade da temporada. Ferguson, ao meu ver, está na lista apenas como homenagem, corre muito por fora." - Caíque Toledo, editor de futebol internacional da VAVEL Brasil.

15:28 Confrontos de peso marcam a eleição para Bola de Ouro entre os treinadores. Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United, se aposentou conquistando seu último titulo inglês em uma carreira marcante. Jupp Heynckes, favorito, levou o Bayern de Munique ao título em todos os campeonatos que disputou. Jurgen Klopp, levou o Borussia Dortmund à final da Liga dos Campeões, além de uma bela campanha no Campeonato Alemão.

15:24 "Marta é a maior jogadora brasileira de futebol feminino na história, sem dúvidas. Porém, hoje, isso não pesa tanto para a premiação da Fifa. Vemos Abby Wambach em excelente fase, além da goleira Nadine Angerer que é coadjuvante em indicações. Tudo leva a crer que não será hoje que Marta recuperará sua hegemonia." - Marcello Neves, editor-chefe da VAVEL Brasil.

15:22 Além da premiação masculina, a cerimônia também conta com a eleição da melhor jogadora do mundo em 2013. Entre as mulheres, Marta, que perdeu sua hegemonia após conquistar cinco título seguidos, enfrenta Nadine Angerer e Abby Wambach. A camisa 14 americana é a grande favorita para a premiação.

15:15 "Lionel Messi é o melhor do mundo, mas em 2013 as lesões o atrapalharam e dificilmente ficará com o prêmio pelo ano abaixo do esperado. Ribéry foi decisivo com o Bayern, mas não mostrou tanta eficiência quanto Cristiano Ronaldo, que, mesmo sem ter conquistado uma taça com o Real Madrid, alcançou um número de gols impressionante, a ponto de ofuscar um jogador campeão europeu e que foi importante e decisivo, como foi Ribéry. Portugal, pode fazer festa, porque é CR7 o melhor de 2013!" - Márcio Donizete, editor de futebol nacional na VAVEL Brasil.

15:00 Favorito, Cristiano Ronaldo mostra bom humor. Acompanhado de sua esposa, Irina. (Foto: Reprodução/ Madrid Fans)

14:55 Companheiros de Messi no Barcelona, Daniel Alves, Neymar e Xavi posam com o argentino. (Foto: Reprodução)

14:53 Já no evento, Messi distribui autógrafos no tapete vermelho. (Foto: Reprodução)

14:51 "É uma honra estar aqui, estar sentado junto a dois jogadores incríveis. Estou feliz de ter a oportunidade de vencer a Bola de Ouro." - Fránk Ribéry

14:48 "Todos têm a ambição de vencer o prêmio. É um orgulho competir com grandes jogadores. Só de estar no pódio já é uma vitória. Sou muito competitivo e estar nessa situação é uma maneira de melhorar e buscar sempre o alto nível no clube e na Seleção." - Cristiano Ronaldo

14:47 Na coletiva que antecede a premiação, os três concorrentes desmistificaram qualquer rivalidade e adotaram papéis cautelosos. (Foto: Getty images)

14:45 ENFIM, OURO? Números de tirar o chapéu, gols espetaculares e uma classificação sofrida para a Copa do Mundo na repescagem. Cristiano Ronaldo vem como grande favorito após bater na trave em 2009, 2011 e 2012. O craque português foi destaque na última temporada do Real Madrid, e peça decisiva nas eliminatórias da Copa do Mundo, onde marcou o gol da classificação lusitana, contra a Suécia.

14:39 MELHOR ANO DA HISTÓRIA Apesar de ter números individuais menores que seus concorrentes, Frank Ribéry entra como um dos favoritos para a Bola de Ouro em virtude do ano espetacular de seu clube, o Bayern de Munique. Sendo peça fundamental na equipe, o francês tem os títulos da Liga dos Campeões, do Mundial Interclubes, da Bundesliga e da Copa da Alemanha como carta na manga para conquistar o prêmio.

14:35 PENTA? O reinado de Lionel Messi pode ter chegado ao fim. Apesar dos números conquistados no ínicio da temporada, a sequência de lesões colocaram em dúvida a sua quinta Bola de Ouro consecutiva. O argentino conquistou o prêmio em 2009, 2010, 2011 e 2012, tornando-o o maior vencedor da premiação.

14:30 Seja bem-vindos amigos e amantes do futebol! Nesta segunda-feira (13), a equipe VAVEL Brasil transmite a premiação Bola de Ouro Fifa 2013. Como candidatos, vemos Cristiano Ronaldo, Frank Ribéy e Lionel Messi. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes!