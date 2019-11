Cristiano Ronaldo recebe Bola de Ouro e é eleito o melhor jogador do mundo

O português Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo de 2013. Em premiação realizada na sede da Fifa (Federação Internacional de Futebol, em português), em Zurique, o atacante do Real Madrid bateu os concorrentes Lionel Messi e Franck Ribery e conquistou a Bola de Ouro. Ronaldo foi eleito com 27,99% pontos percentuais, contra 24,72% do argentino Messi e 23,36% do francês Ribery. Apesar de não ter conquistado títulos no ano, o português impressionou pelos 69 gols marcados.

"Agradeço a todos que votaram em mim. Estou muito emocionado e não há palavras pra descrever esse momento"

A cerimônia foi conduzida pela atriz e apresentadora Fernanda Lima e Ruud Gullit, ídolo da seleção holandesa. No momento mais esperado da noite, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Franck Ribery disputaram o prêmio de melhor jogador do mundo. Messi, protagonista no Barcelona desde 2009, sofreu com as lesões durante o ano de 2013, mesmo conquistando o título da La Liga no mesmo ano. Ribery, principal jogador do Bayern na temporada, ganhando quatro dos cinco títulos que disputou pelo time alemão, não teve atuações de destaque como o craque português que, apesar de não ter conquistado nenhum título, foi surpreendentemente regular no ano, autor de 69 gols pelo Real Madrid.

Assim, o atacante galático foi escolhido o melhor jogador do mundo pela segunda vez na carreira.

Ronaldo, Messi e Ribery fizeram parte da 'Seleção do Mundo', onde a Fifa escolheu os 11 jogadores que mais se destacaram em 2013. Os escolhidos foram Neuer (Bayern); Daniel Alves (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Lahm (Bayern); Iniesta e Xavi (Barcelona), Ribery (Bayern); Ronaldo (Real Madrid), Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) e Messi (Barcelona).

Confira como foi o tempo real da premiação da Bola de Ouro Fifa 2013

Entre os treinadores, o prêmio foi de Jupp Heynckes. O alemão de 68 anos foi coroado após disputa com Jurgen Klopp e Alex Ferguson. Todos conseguiram excelentes feitos nos clubes em que dirigiram no ano de 2013, com várias atuações destacáveis, porém, Heynckes conquistou três títulos com os bávaros - entre eles, a Uefa Champions League, que coroou o ano do ex-treinador e da sua equipe. Logo após veio a premiação a melhor treinadora de futebol feminino. A vencedora foi Silvia Neid, que concorria com Pia Sundhage e Ralf Kellermann.

O Prêmio Puskas, dado ao gol mais bonito do ano, foi disputado por Neymar, Ibrahimovic e Matic. Apesar dos três belos gols escolhidos, a bicicleta dada pelo sueco contra Inglaterra, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, foi escolhido como o gol de 2013 - apesar de ter sido marcado em novembro de 2012.

Para o troféu de melhor jogadora de 2013, concorriam Wambach, atacante americana, Nadine Angerer, experiente goleira alemã de 35 anos e Marta, cinco vezes vencedora do troféu. Desta vez o título ficou com Angerer, que defendeu dois pênaltis na final da Copa do Mundo de futebol feminino, coroando a sua premiação. "Estou surpresa mas, muito agradecida. Devo agradecer a todos que votaram em mim. Respeito muito Marta e Abby que tiveram um ano incrível", disse a vencedora.

Homenageado durante a cerimônia, Pelé recebeu o prêmio simbólico de melhor jogador, também recebendo uma Bola de Ouro. Na época de Pelé como jogador, o prêmio era concedido apenas aos jogadores que atuavam no futebol europeu. "Gostaria de agradecer a Deus por poder jogar tantos anos. Tive muitas pessoas ao meu lado na época e compartilho com eles este troféu. Recebi tantos prêmio só que eu tinha ciúmes porque todos recebiam a Bola de Ouro, mas não tinha prêmio para sul-americanos. Agora posso dizer que a minha sala de troféus está completa", afirmou o Rei do Futebol.

A cerimônia também teve homenagens ao ex-atacante português Eusébio, ídolo da seleção dos 'Tugas'. O Pantera Negra faleceu no último dia 5, vítima de uma insuficiência cardíca. Ocorreu também a entrega o prêmio presidencial da Fifa, entregue pelo presidente da entidade Joseph Blatter. O prêmio é concedido em homenagem a um acontecimento específico, a uma vida de serviço ou a um comportamento exemplar. O vencedor do prêmio foi o belga Jacques Rogge, que foi presidente do COI, o Comitê Olímpico Internacional, entre 2001 e 2013.