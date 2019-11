Mönchengladbach tem 100% de aproveitamento em dia de dois amistosos

Inusitado, inovador, trabalhoso e vitorioso. Assim foi o dia 15 de janeiro de 2014 para a equipe do Borussia Mönchengladbach. Os comandados de Lucien Favre jogaram duas partidas amistosas na cidade turca de Belek, onde estão hospedados desde a quinta-feira passada, dia 9. Os adversários foram o compatriota Hertha Berlin e o suíço St. Gallen. Evidentemente, as escalações para os compromissos foram diferentes.

Bela vitória sobre o bom time do Hertha Berlin

Borussia não teve muitos problemas para derrotar o Hertha (Foto: Divulgação / Borussia Mönchengladbach)

No primeiro jogo, contra o clube da capital alemã, a formação inicial dos Potros foi a seguinte: ter Stegen; Korb, Jantschke, Domínguez, Daems; Nordtveit, Xhaka; Younes, Hrgota; Kruse e Mlapa. Ao contrário do que se imaginava, não houve uma partida equilibrada como foi a do primeiro turno da Bundesliga, na qual o Hertha venceu por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Berlim.

Um imprevisto ocorreu na primeira etapa. O zagueiro Tony Jantschke, do Borussia, saiu de campo com o rosto sangrando após se chocar com o meio-campista Skjelbred, do Hertha Berlin. Em seu lugar entrou Brandenburger, um dos destaques do time B e figura carimbada da seleção alemã sub-19. O fato aconteceu pouco depois do meia Amin Younes inaugurar o marcador para o Gladbach aos 25 minutos.

Na segunda metade, a equipe da Renânia do Norte-Vestfália "se soltou" mais, controlando as ações no meio-campo, e encaminhou a vitória. Com 25 minutos no relógio, o atacante Max Kruse mostrou por que tem faro de gol e ampliou a vantagem dos borussen. Dez minutos depois, Peniel Mlapa fechou a conta e deu números finais à partida: Borussia 3 a 0 Hertha.

Favre ainda efetuou duas mudanças, colocando mais dois destaques do time B em campo: Ritter (artilheiro da segunda equipe) e Schulz entraram nos lugares de Younes e Xhaka, respectivamente.

Triunfo suado contra o St. Gallen

Thorben Marx fez um dos gols da virada diante do St. Gallen. (Foto: Divulgação / Borussia Mönchengladbach)

No segundo amistoso do dia, o adversário era o St. Gallen, clube do país de Lucien Favre. O M'gladbach entrou em campo com: Heimeroth; Rupp, Stranzl, Brouwers, Wendt; Kramer, Marx; Herrmann, Arango; Raffael e de Jong. Como pode-se ver, os 11 iniciais eram completamente diferentes em relação ao do jogo ante o Hertha, o que mostra o trabalho que Favre tem para montar o plantel que participa da Bundesliga. O panorama da partida também foi distinto.

No primeiro tempo, as equipes apenas se estudaram e preferiram não se arriscar muito. Por isso, foram aos vestiários com o placar inalterado na saída para o intervalo.

Na segunda etapa, os Potros tiveram muito trabalho para saírem com a vitória. Quando o relógio marcava 15 minutos, o zagueiro Martin Stranzl marcou contra a própria meta e fez 1 a 0 para o alviverde da Suíça. Apesar da infelicidade do austríaco, foram dois jogadores com estilo de jogo defensivo que lideraram o Gladbach rumo à remontada.

Aos 26 minutos, o volante Thorben Marx deixou tudo igual no marcador. Quatro minutos após o tento, ele saiu para a entrada de Schulz. Ao mesmo tempo, Ritter substituiu o meia Juan Arango. Favre colocou os atletas nas duas partidas amistosas porque, sendo eles os mais jovens do plantel, poderiam "aguentar o tranco" e, ainda, pegar mais ritmo de jogo.

Na reta final do confronto, o lateral Oscar Wendt partiu para o ataque e marcou o gol que colocou o Mönchengladbach à frente no placar, dando a vitória aos Potros. Essas "aventuras", inclusive, renderam ao sueco 3 gols no primeiro turno da Bundesliga. Final de jogo: St. Gallen 1 a 2 Borussia.

Balanço da intertemporada na Turquia

O Borussia Mönchengladbach parte rumo à Alemanha amanhã, dia 16. O elenco borussen pode dizer que a semana no país árabe foi proveitosa, tanto pela recepção nos lugares onde passou quanto pelos resultados obtidos dentro de campo. Em três jogos, o desempenho foi de duas vitórias e um empate, com seis gols marcados e apenas dois sofridos.

O artilheiro foi o atacante Peniel Mlapa, com dois gols em duas partidas disputadas. "Rebaixado" para o time B após o mau desempenho na Bundesliga 2012-2013, o avançado pode retornar ao plantel principal devido às boas atuações nos amistosos. A rotatividade do elenco foi outro ponto bastante importante.

Também vale destacar o fanatismo da torcida. Alguns adeptos - estima-se que o número foi de 200 - viajaram à Turquia para acompanhar a intertemporada e apoiar o time nos amistosos. Isto ajuda os jogadores a ganharem confiança para o segundo turno do Campeonato Alemão.

Um fato que chamou a atenção ocorreu em um treinamento realizado em Belek: foi mostrada uma faixa em agradecimento ao goleiro Marc-André ter Stegen, que deixará o clube ao final da temporada; provavelmente acertará com o espanhol Barcelona.

O goleiro ter Stegen, de 22 anos, foi revelado pelo Borussia Mönchengladbach, onde jogava desde 1998, quando começou nas categorias de base. (Foto: Divulgação / Borussia Mönchengladbach)

Os compromissos da intertemporada, por ora, ainda não terminaram. O Gladbach tem mais um amistoso pela frente. Desta vez, no dia 18, contra o Bochum.