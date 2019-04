Seedorf desembarca em Milão e diz: "Estou muito feliz"

Anunciado como novo treinador do Milan nesta semana, o holandês Clarence Seedorf desembarcou em Milão nesta quarta-feira (15) e disse as suas primeiras palavras como novo treinador do clube o qual jogou durante uma década. A chegada do treinador de 37 anos em Milão estava prevista para às 15h40 (de Brasília), entretanto o holandês parou em Amsterdã para visitas familiares e atrasou a sua chegada.

O ex-jogador do Botafogo desembarcou no aeroporto de Linate e se dirigiu imediatamente para o San Siro a fim de acompanhar o final da partida entre Milan x Spezia, vencida pelo rossonero por 3 a 1, rendendo a classificação às quartas de final da Coppa Italia.

"Temos que trabalhar muito para fazermos o Milan voltar a ser grande. Estou muito feliz. Há dois anos, o presidente Berlusconi já tinha tudo planejado", disse Seedorf a repórteres no desembarque. "Não se pode dizer que eu estou de volta, porque eu nunca fui embora. É importante para mim ver todo esse entusiasmos", acrescentou.

Ao chegar no estádio, o agora técnico foi para as tribunas sentar-se ao lado de Adriano Galliani, vice-presidente do Milan. Lá, o holandês foi recebido sobre aplausos e abraços dos torcedores rossoneri presentes no local.

"Neste momento sinto-me uma grande emoção", essas foram as primeiras palavras ditas por Seedorf quando chegou no estádio. "Eu deixei o Milan em maio de 2012 para o final de um ciclo. Agora, meu trabalho será reabrir outro", completou.

A expectativa é que Seedorf assuma o comando do Milan na partida contra o Hellas Verona, no fim de semana, pela 20ª rodada da Serie A.