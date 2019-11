Neymar sofre lesão no tornozelo e preocupa o Barcelona

Na noite desta quinta-feira, o Barcelona entrou em campo pela partida de volta da Copa do Rei para enfrentar o Getafe. Diferentemente da partida contra o Atlético de Madrid no fim de semana, Tata Martino escalou Neymar e Lionel Messi desde o início, mesmo com o confronto praticamente decidido.

Torcedores do Barcelona devem estar lamentando essa escolha de seu treinador. A participação do brasileiro durou apenas 22 minutos. Após tentativa de jogada individual pela esquerda, Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito.

"Foi uma luxação de tornozelo, mas não houve rompimento de tendão. Podem ser cerca de três semanas fora. Não sei se poderia jogar contra o Manchester [City], mas é menos grave do que pensamos", disse Ricardo Pruna, médico do Barcelona em entrevista à TV3.

Em um comunicado oficial divulgado pelo clube catalão para os jornalistas que cobrem o dia a dia da equipe, dada a informação de que Neymar teve uma entorse nos tendões peroniais. Ainda de acordo com os médicos, não houve qualquer rompimento ou lesão ligamentar mais grave.

Neymar passará por mais exames na sexta-feira, já em Barcelona, quando o clube deve anunciar um diagnóstico definitivo e uma previsão mais precisa sobre o estado de saúde do brasileiro. Em cinco anos como profissional, essa pode ser a primeira lesão mais séria do atleta. As primeiras especulações é de que Neymar possa ficar de três a quatro semanas fora dos gramados, perdendo assim a partida de ida das oitavas-de-final da Champions League.

Mesmo sem contar com o brasileiro, o Barcelona não teve muitas dificuldades para vencer o Getafe. Com dois gols de Messi, que voltava a ser titular depois de dois meses, o time catalão garantiu a classificação às quartas-de-final com 6 a 0 no placar agregado.