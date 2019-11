Twente vence clássico contra Heracles Almelo e assume liderança provisória da Eredivisie

Na noite desta sexta-feira (17), o FC Twente venceu o Heracles Almelo pelo placar de 3 a 1, pela 19ª rodada da Eredivisie. O time de Enschede não teve dificuldades para bater o rival regional da província de Overijssel. Os gols foram marcados por Quincy Promes, Luc Castaignos e Dusan Tadic para os Tukkers. Mark Uth descontou para os Heraclieden.

Com a vitória, o Twente chega aos mesmos 37 pontos de Ajax e Vitesse, liderando temporariamente o campeonato nesta abertura de rodada com um gol a mais de saldo que o Ajax e sete gols a mais que o Vitesse. Para o Heracles, a derrota significa a permanência na 13ª colocação.

No primeiro tempo, a partida foi morna, principalmente nos primeiros dez minutos. A pressão inicial que o Twente costuma fazer nos primeiros minutos de jogo não existiu. O Heracles jogava mais recuado, esperando um Twente que não ia para cima.

A partida mudou de figura a partir dos 15 minutos, quando Castaignos teve uma grande oportunidade, mas que desperdiçou na grande defesa do goleiro Pasveer. O time da casa continuava pressionando e oito minutos mais tarde, Tadic deu belo passe Promes, que deu um belíssimo drible no lateral-esquerdo Davidson e bateu no canto direito de Pasveer, abrindo o placar no Grolsch Veste. O Twente seguiu pressionando, porém o primeiro tempo encerrou-se mesmo com o placar de 1 a 0.

No segundo tempo, os Tukkers seguiram com o domínio da partida. Logo aos dez minutos, Gutierrez lançou Castaignos no meio da zaga do Heracles, o atacante chutou, Pasveer defendeu na primeira tentativa, mas no rebote o artilheiro da equipe na temporada não desperdiçou e marcou o 2 a 0. E por pouco não saiu o terceiro gol dos Tukkers, quando Mokhtar foi lançado e sairia cara-a-cara com o goleiro, mas foi derrubado por Veldmate, que sendo o ultimo homem da defesa, foi corretamente expulso pela arbitragem. Na cobrança de falta deste lance, Tadic acertou o travessão.

No que o Twente desperdiçou oportunidades para marcar o terceiro gol, o Heracles foi tentar buscar o empate, ou ao menos descontar o marcador. Aos 32 minutos, Mark Uth roubou a bola no meio-campo e foi levando até o gol, o jogador passou sem tomar conhecimento pelo zagueiro Bengtsson e ainda driblou o lateral-direito Rosales, antes de bater firme, anotando o gol de honra dos visitantes.

Só que ainda tinha mais. Já na parte final da partida, em jogada de Promes pelo lado esquerdo, ele rolou para trás e Tadic bateu, o goleiro Pasveer fez grande defesa, no rebote a bola sobrou para Djordjevic, que de primeira chutou em gol também e lá estava Pasveer para fazer outra bela defesa. Porém dando mais um rebote, que novamente sobrou para Djordjevic, que foi derrubado na área pelo meio-campista Bruns, sendo marcado pênalti. Na cobrança, o sérvio Tadic bateu firme, no alto e fechou o placar em 3 a 1, não dando chances para o esforçado goleiro Remko Pasveer.

