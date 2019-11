Peças-chave do Mönchengladbach ganham reconhecimento em solo alemão

O Borussia Mönchengladbach terminou o primeiro turno da Bundesliga 2013-2014 na terceira colocação, posto que lhe daria o direito de disputar a fase de grupos da próxima edição da UEFA Champions League, com 33 pontos. E dois dos principais nomes da equipe vêm ganhando reconhecimento pelo bom trabalho que estão fazendo com os Potros na primeira metade do campeonato: o técnico Lucien Favre e o meia-atacante Raffael. Eles são conhecidos de longa data, pois trabalharam juntos no Hertha Berlin nos anos de 2008 e 2009 e, conforme o brasileiro já afirmou em entrevista, são grandes amigos fora das quatro linhas.

Favre eleito o melhor técnico por jogadores da Bundesliga

Apesar do meteórico - e previsível - sucesso do espanhol Pep Guardiola no comando do Bayern München, o técnico mais eficiente da primeira metade desta Bundesliga foi o suíço Lucien Favre, do Borussia Mönchengladbach. Pelo menos é assim que os jogadores os quais atuam no campeonato pensam.

Em uma votação feita com os profissionais da competição, Favre foi o preferido de 22,7% dos votantes, superando Markus Weinzierl (20,2%), do Augsburg, Jos Luhukay (17,2%), do Hertha Berlin, Guardiola (16,8%), do Bayern, e Samy Hyypiä (13%), do Bayer Leverkusen. O restante do percentual (10,1%) foi destinado a outras opções de treinadores.

Lucien Favre chegou ao comando técnico do Borussia Mönchengladbach em 2011 e, desde então, é respeitado dentro do clube. E, pelo visto, em toda a Alemanha. (Foto: Divulgação / Borussia Mönchengladbach)

Lucien Favre tem 56 anos e já atuou dentro das quatro linhas. Foi um meio-campista de grande destaque no futebol suíço, notadamente no Servette, onde ganhou status de ídolo. Também defendeu a seleção da Suíça.

Como técnico, trabalha na Alemanha desde 2007, quando chegou ao Hertha e levou o clube da capital federal às competições europeias. É treinador do M'gladbach desde 2011, quando veio com a missão de salvar a equipe do rebaixamento e obteve êxito. Renovou contrato com a instituição até 2015 e ajudou os Potros a voltarem a uma liga europeia em 2012, após 17 anos de ausência. Hoje, o Gladbach briga novamente por uma vaga num campeonato continental e Favre tem seu trabalho reconhecido mais uma vez.

Raffael eleito o melhor meia através de votação no site da Bundesliga

Raffael marcou nove gols e deu quatro assistências no primeiro turno da Bundesliga 2013-2014. (Foto: Agência EFE)

Com o campeonato na tradicional pausa de inverno, o site oficial da Bundesliga fez uma votação com o intuito de eleger o melhor meio-campista da atual edição até o momento. Os torcedores opinaram e o vencedor foi o brasileiro Raffael, do Borussia Mönchengladbach. Ele obteve 34% dos votos, superando nomes badalados como Toni Kroos (21%) e Mario Götze (16%), ambos do Bayern München, time que é o líder absoluto do certame.

O portal, evidentemente, não organizou uma votação apenas para esta posição; também fez para as demais. E contabilizando os percentuais de todas as apurações, o cearense ficou no segundo lugar geral, atrás apenas do atacante colombiano Adrián Ramos, do Hertha Berlin.

"Posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha carreira e aparecer entre os melhores jogadores do campeonato é a certeza de que o trabalho está sendo bem feito. A cada ano venho trabalhando para ter este reconhecimento e fico satisfeito por ajudar o Borussia. Fui muito bem recebido aqui e o nosso treinador [Lucien Favre] me deixa à vontade dentro de campo e posso ajudar com o que tenho de melhor", comentou o atleta de 28 anos.

Apesar de estar em alta na Alemanha, o brazuca não vem recebendo chances na Seleção Canarinho e não descartou a possibilidade de se naturalizar alemão e defender a Nationalelf.