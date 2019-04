Borussia Mönchengladbach vence último amistoso de intertemporada

Antes da volta da Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach ainda teria mais um amistoso de intertemporada para disputar. O elenco foi à cidade de Bochum enfrentar a equipe homônima no Rewirpower Stadion. O duelo, evidentemente, fez as torcidas dos dois times relembrarem um tempo não tão distante: em 2011, o Gladbach, 16º colocado da Bundesliga, e o Bochum, 3º colocado da 2.Bundesliga, se enfrentaram na repescagem de rebaixamento, denominada Relegation. O placar agregado de 2 a 1 (1 a 0 na ida e 1 a 1 na volta) livrou o Borussia da degola.

Obviamente, a partida deste sábado (18) não tinha os mesmos ares de "final de campeonato" e "jogo de vida ou morte" que a de quase três anos atrás. Era apenas um jogo amigável. Tão amigável que nenhum cartão, seja ele vermelho ou amarelo, foi distribuído dentro das quatro linhas. Com gols do meia-atacante Raffael e do atacante Mlapa, ambos na segunda etapa, os Potros venceram por 2 a 0.

Na Bundesliga, o M'gladbach volta a campo na próxima sexta-feira (24), quando enfrentará o líder e campeão mundial Bayern München no Borussia-Park. O Bochum, por sua vez, reestreia na 2.Bundesliga duas semanas depois, dia 7 de fevereiro, em sua casa, contra o FSV Frankfurt.

Jogo truncado na primeira metade

No primeiro tempo, os anfitriões controlaram as ações no meio-campo, mas não demonstraram a mesma eficiência nas finalizações. O Borussia, desfalcado do defensor Jantschke e do meio-campista Younes, teve uma atuação apenas regular, longe da grande performance que apresentou na partida contra o Hertha Berlin em Belek, na Turquia.

Ao término dos primeiros 45 minutos, o placar estava inalterado.

A rede balançou no segundo tempo

Na volta do intervalo, os alviazuis voltaram com uma equipe completamente diferente. O técnico Peter Neururer mudou todos os jogadores de linha e somente o goleiro Luthe continuou em campo. Lucien Favre, por sua vez, fez mudanças nos Potros durante o andamento da segunda etapa. Apenas o goleiro ter Stegen e o meia-atacante Raffael jogaram os 90 minutos.

Quando o relógio apontava 15 minutos, Kruse tocou para Raffael e o brasileiro, que caiu nas graças dos torcedores alemães, inaugurou o marcador para o Borussia. Seis minutos depois, o avançado Mlapa, que havia acabado de entrar, marcou seu terceiro gol nesta intertemporada, o segundo do Borussia no confronto em andamento, e deu números finais à peleja: Bochum 0 a 2 Borussia Mönchengladbach.

A sete minutos do apito final, o zagueiro Brouwers se contundiu e teve que deixar os Potros com dez jogadores em campo, pois Favre já havia feito o número máximo de substituições permitidas. Apesar de não ser titular do plantel, Roel será mais um caso preocupante a ser tratado no Departamento Médico.

Com o triunfo de hoje, o Mönchengladbach encerra a intertemporada com três vitórias e um empate em quatro partidas. Uma invencibilidade a qual sirva de motivação para o duelo dificílimo que vem pela frente. Pelo menos é isso que os adeptos borussen esperam.