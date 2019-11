Bologna empata com Napoli com gol nos acréscimos

O Bologna conseguiu um empate heróico nos minutos finais com o Napoli e saiu da zona de rebaixamento da Serie A. O empate por 2 a 2, apesar de manter os azzurri na terceira posição, complicou muito na briga pelo título da, e liga o sinal de alerta por uma vaga na Uefa Champions League.

Os rossoblù, com um a menos, conseguiram empatar já nos acréscimos, com gol de Bianchi, que já havia feito o primeiro do Bologna. O Napoli havia marcado com a dupla Higuaín e Callejon.

A partida no estádio Renato Dall'ara tinha objetivos distintos: o Bologna queria sair da zona de rebaixamento, onde tinha entrado na rodada anterior, enquanto o Napoli queria vencer pra não se distanciar ainda mais da líder absoluta Juventus e da vice-líder Roma.

Com o empate, o Napoli fica a quatro pontos de distância da Roma, e a distância para a líder Juventus aumenta para 12 pontos, deixando cada vez mais longe o sonho do terceiro scudetto. Já o Bologna saiu da zona de rebaixamento, graças a derrota do Sassuolo em casa para o Torino, por 2-0, tendo vantagem no saldo de gols.

Primeiro tempo morno, mas com o Bologna na frente

O primeiro tempo foi um jogo de dois times apáticos, especialmente o Napoli, que sequer acertou uma finalização. O Bologna no primeiro tempo insistiu bastante nos cruzamentos de Diamanti para a área. Foram 12 cruzamentos em todo o primeiro tempo. Mesmo o Napoli tendo maior posse de bola no primeiro tempo, o Bologna criou mais, mas assim como o Napoli, não criava chances claras de gol.

Através dos cruzamentos, saiu o único gol do primeiro tempo. Aos 35 minutos, Diamanti cruzou na área para a cabeçada de Rolando Bianchi, sem chances de defesa para Rafael.

O Napoli teve uma ligeira melhora, mas mesmo assim só finalizou uma vez. Após lançamento pra área, Callejón cabeceia por cima do goleiro, mas a bola vai por cima.

Napoli bota fogo no segundo tempo, mas leva balde de água fria no final

O segundo tempo também começou da mesma maneira: jogo fechado, e com apatia do Napoli,que não conseguia criar de forma alguma, e ainda era assombrado pelas constantes subidas ao ataque do Bologna.

As coisas pareciam mudar quando Pandev saiu para a entrada de Hamsik. Aos 57 minutos, Mertens cobrou falta e obrigou grande defesa do goleiro Curci. Aos 61, Koné derrubou Dzemaili dentro da área, e foi marcado pênalti para o Napoli. Higuaín cobrou e fez o gol de empate partenopei.

Aos 72, Mertens bateu falta e Curci fez grande defesa. Aos 80, novo gol do Napoli. Higuaín lançou Callejón que chutou cruzado, sem chances para o goleiro Curci, para virar o jogo e, àquela altura, praticamente definir o confronto.

A missão dos donos da casa ficou ainda mais difícil aos 84 minutos, quando o Bologna teve que ficar com um jogador a menos: Koné recebeu o segundo amarelo após falta em Higuaín no meio-campo e foi expulso. Parecia o cenário certo pra mais uma vitória do Napoli, mas apenas parecia.

Nos acréscimos, Diamanti cobrou escanteio para o Bologna, a zaga não cortou e Rolando Bianchi faz o gol, o segundo dele e do Bologna na partida. Um banho de água fria para o Napoli, que sonhava com os três pontos, pra se manter na cola ao menos da vice-líder Roma.

Genoa de Gasperini bate Internazionale

Jogando em Genova, a Internazionale foi derrotada por 1 a 0 pra os donos da casa do Genoa. O gol foi marcado por Luca Antonelli, já no final da partida. Com o resultado, os nerazzurri se distanciam das primeiras colocações, e podem perder a vaga na zona da Uefa Europa League caso o Hellas Verona empate com o Milan hoje.



A vitória foi muito comemorada por Gian Piero Gasperini, treinador rossoblù, que havia sido demitido da Inter na temporada passada.





(Foto: Getty)