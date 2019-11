Ajax x PSV Eindhoven, Eredivisi

15:25 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Ajax 1x0 PSV Eindhoven. Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

15:23 Com este resultado, o Ajax chega aos 40 pontos e retoma a liderança da Eredivisie! Já o PSV estaciona no oitavo lugar, com 26 pontos conquistados em 19 jogos.

90+3' FIM DE JOGO NA AMSTERDAM ARENA! Vitória dos donos da casa, vitória do Ajax!

90+2' UUUUUUH! Fischer aparece livre de marcação, avança, mas chuta pra fora! Quase o segundo do Ajax!

90' Mais três minutos de acréscimo!

89' O Ajax vai segurando o PSV neste finalzinho de jogo.

88' SUBSTITUIÇÃO NO AJAX! Sai: Serero, Entra: Poulsen.

87' SUBSTITUIÇÃO NO PSV! Sai: Maher, Entra: Bakkali.

86' O time do PSV vai todo para o ataque! Momentos finais do jogo, é tudo ou nada para sair da Amsterdam ArenA pelo menos com o empate!

85' SUBSTITUIÇÃO NO PSV! Sai: Ji-Sung Park, Entra: Hiljemark.

84' Um exemplo de um atleta do PSV tentando penetrar a linha defensiva do Ajax. A sincronia está fluindo tão bem que impedimentos como este estão sendo anotados com frequência, nesta segunda etapa. Porém, mesmo fluindo bem, não está perfeita, como podemos notar debaixo da imagem o Maher tendo totais condições de avanço.

82' Desta vez é o Ajax quem consegue estabilizar bem a sua marcação. O PSV, até então, tem muita dificuldade para passar por esta linha de 4 bem montada por Frank de Boer. A linha está tão bem organizada e tem saído tão bem, que acaba deixando os atletas do PSV fora de jogo, em posição de impedimento.

79' Defende Cillessen! Locadia consegue enfiar ótima bola para Depay, que corta para a direita e chuta forte, para defesa do goleiro do Ajax.

78' O PSV toca a bola no seu campo de defesa.

76' Sightorsson deixa o campo fortemente aplaudido pela sua torcida.

75' SUBSTITUIÇÃO NO AJAX! Sai: Sightorsson, Entra: Hoesen.

74' SUBSTITUIÇÃO NO PSV! Sai: Ruiz, Entra: Narsingh

72' Quase o segundo! Klaassen recebe ótimo cruzamento, domina na direita, mas chuta pra fora!

70' DEFESAÇA de Zoet! Sightorsson recebe de fora da área e manda uma bomba em direção ao gol do PSV, Zoet, bem posicionado, realiza grande defesa!

68' Pressão do Ajax! Fischer passa por dois dentro da área do PSV e toca rasteiro, mas ninguém aparece para concluir.

66' Confira o gol de Sightorsson, que vai dando a vitória parcial para o time do Ajax.

65' A torcida do Ajax faz a festa na Amsterdam ArenA! Depois do PSV dominar grande parte do jogo, o gol dos Godenzonen veio para acalmar os ânimos do time e da torcida.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO AJAX! Sightorsson! Schöne acerta belo cruzamento e o islandês só tem o trabalho de mandar, de cabeça, para o fundo das redes! Ajax sai na frente no clássico!

63' Posse de bola: 56% Ajax, 44% PSV.

62' Segundo tempo mais morno, totalmente o oposto da primeira etapa.

61' Em cobrança de falta, Depay isola, e a torcida do Ajax vaia.

60' Aaaah, Schars! O meia corta três defensores do Ajax e, na hora de concluir, chuta longe do gol!

58' Na cobrança curta, a defesa do Ajax afasta sem problemas.

57' Arias tenta cruzamento mas é interceptado. Escanteio para o PSV.

56' Defesa do Ajax se complica e quase perde a bola na sua defesa.

54' O Ajax toca a bola no seu campo de ataque.

53' Cocu não gostou desta última chegada do Ajax e reclama bastante na beira do campo.

52' Klaassen consegue espaço e chuta forte de fora da área. Zoet encaixa tranquilo.

50' O Ajax trabalha a bola no seu campo de defesa, com o PSV apertando.

48' Ambas as equipes se estudam no começo da etapa decisiva.

47' Nenhuma alteração do lado do Ajax e também do PSV.

46' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Ajax 0x0 PSV Eindhoven!

14:30 As equipes estão em campo para o início da segunda etapa.

14:27 Nenhum cartão amarelo foi aplicado nesta movimentada primeira etapa.

14:25 Mesmo jogando fora de casa, quem ditou o ritmo do primeiro tempo foi o PSV. Teve as melhores chances, passou várias vezes perto de abrir o placar. O Ajax também teve chances, mas poucas, comparadas ao seu adversário. Frank de Boer não deve estar muito feliz com o desempenho da sua equipe. Será que o Ajax voltará diferente neste segundo tempo? Continue acompanhando conosco!

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, Bjorn Kuipers encerra a primeira etapa do clássico entre Ajax e PSV Eindhoven.

43' Schöne tenta penetrar a área adversária, mas é cortado por Bruma.

41' UUUUUH! van Rhijn recebe ótima bola de Klaassen, chuta forte, mas chuta pra fora! Zoet já tinha ido! Boa chance desperdiçada do time da casa!

39' Locadia rouba a bola no campo de defesa, carrega e tenta toque para Willems, mas é interceptado por Cillessen.

37' Mesmo menos agressivo, o Ajax tem mais posse de bola que o PSV. 52% contra 48%.

34' Uma das armas do PSV, quando sua defesa se encontra em um raro momento de desorganização, é cometer a falta. Rekik realiza falta tática e leva uma bronca do juiz.

33' Mais pressão do PSV, agora com Ruiz. O costarriquenho recebe mais uma boa bola de Locadia, desta vez chuta forte, e Cillessen realiza ótima defesa.

31' Resposta rápida do PSV. Ruiz recebe boa bola mas, fortemente marcado, chuta fraco, para defesa tranquila de Cillessen.

30' Fischer solta o pé de fora da área, mas é travado por Rekik!

29' PSV melhor no jogo. Quando está sem a bola, sufoca o time do Ajax, o induz ao erro. Quando tem a bola e também está pressionado, recua para Zoet e recomeça as jogadas sem medo.

26' Mais uma chance desperdiçada pelo PSV! Locadia realiza ótimo cruzamento para Depay, que dá um toque na bola, mas ela sai rente à trave!

24' UUUUH! Locadia domina livre de marcação, mas manda para fora! Chance boa desperdiçada pelos visitantes!

23' PSV toca a bola entre o campo de defesa e o meio.

21' Até o momento, a maioria das jogadas do Ajax saem de falhas do meio de campo do PSV. Como podemos ver na imagem, o meio de campo do time de Eindhoven parece confuso, demora para se posicionar. Já a defesa, muito comportada taticamente, a linha de 4 está bem definida.

17' Sightorsson realiza cruzamento, mas a bola cai nas mãos de Zoet.

16' UUUUUH! Veltman corta mais um cruzamento de Schaars, mas a bola sobra para Locadia, que chuta forte, na rede, só que pelo lado de fora. Quase o PSV abre o placar!

14' PSV trabalha a bola no seu campo de defesa, tentando quebrar o ritmo do jogo.

12' Quaaase! Resposta do Ajax! Fischer puxa contra-ataque, toca para Schöne que solta um foguete, por cima do gol defendido por Zoet!

11' Pressão do PSV! Schaars carrega a bola pelo lado direito do campo ofensivo e cruza, a zaga do time da casa se atrapalha mas afasta o perigo.

7' Uuuuh! Boilesen penetra bem pelo lado esquerdo do PSV, cruza, mas a bola não acha os pés dos Godenzonen.

5' Depay tenta lançamento pela direita mas é interceptado.

3' As duas equipes tentam ter a posse de bola, e para isso realizam muitas faltas. Até o momento, foram três faltas, uma por minuto.

1' Schaars tenta armar jogada pelo centro do campo, mas a defesa do Ajax logo o intercepta.

0' COMEÇA O JOGO! A saída é do PSV Eindhoven.

13:29 Tudo pronto para a partida começar.

13:28 PSV Eindhoven escalado! Zoet, Arias, Bruma, Rekik, Willems, Ji-Sung Park, Schaars, Maher, Ruiz, Locadia, Depay.

13:27 Ajax escalado! Cillessen, Moisander, Blind, Veltman, van Rhijn, Boilesen, Schöne, Serero, Klaassen, Sigthorsson, Fischer.

13:23 As equipes estão em campo para o aquecimento.

13:12 No jogo dos desesperados, realizado às 9h30, o NEC Nijmegen venceu o ADO Den Haag por 3 a 1. Os gols foram marcados por Conboy, Vermijl e van Eijden. Holla descontou para o time de Haia.

12:45 Dois jogos pelo Holandesão começaram às 11:30. O Cambuur Leeuwarden vai vencendo o Go Ahead Eagles, em casa, por 2 a 0, enquanto o Utrecht vai sendo goleado em seus domínios pelo Feyenoord, pelo placar de 4 a 2.

12:27 As duas equipes têm desfalques importantes para este jogo. O Ajax não pode contar com seu camisa 10, Siem de Jong, enquanto o PSV Eindhoven não leva para o clássico Abel Tamata, Georginio Wijnaldum e Tim Matavz. Todos os quatro não jogam por lesão.

12:20 Quem apita o clássico de hoje é Bjorn Kuipers, auxiliado por Angelo Boonman e Erwin Zeinstra. O quarto árbitro é Reinold Wiedemeijer.

12:12 Na última rodada da Eredivisie, o Ajax venceu o Roda fora de casa por 2 a 1, enquanto o PSV Eindhoven também garantiu três pontos ao vencer o ADO Den Haag, em casa, por 2 a 0.

12:03 No histórico de confrontos, o time de Eindhoven leva uma pequena vantagem com relação ao Ajax. São 122 jogos na história deste clássico, com 51 vitórias do PSV, 23 empates e 48 vitórias do Ajax. Jogando em Amsterdam, o Ajax consegue ser superior ao seu rival: em 57 jogos, o time da casa venceu 30, empatou oito e perdeu 19.

11:58 A última partida entre as duas equipes foi pela 7ª rodada do primeiro turno da atual edição da Eredivisie, e o resultado foi o que ninguém esperava: depois de ser eliminado da Uefa Champions League e ficar seis jogos sem vencer, o PSV goleou seu rival por 4 a 0, com gols de Matavz, Willems, Hiljemark e Park Ji-Sung.

11:46 Já o PSV Eindhoven, time comandado por Philip Cocu, não vive bom momento nesta edição da Liga. O time do Philips Stadion ocupa apenas a oitava colocação da Eredivisie, com 26 pontos - 11 a menos que seu adversário, Ajax. Vencendo, poderá subir para a sexta colocação.

11:35 Com as vitórias do Twente para cima do Heracles Almelo por 3 a 1 e do Vitesse em cima do Zwolle por 2 a 1, o time do Ajax precisa vencer a partida de hoje para retomar a liderança da Eredivisie. Os comandados de Frank de Boer estão, até o momento, no terceiro lugar da competição.

11:30 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 19ª rodada da Eredivisie 2013/2014, e hoje é dia de clássico! Ajax e PSV Eindhoven duelarão daqui a pouco, às 13h30, na Amsterdam ArenA, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !