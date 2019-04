Philipp Lahm e Arjen Robben voltam a treinar no Bayern

Dois atletas importantes do Bayern de Munique estão de volta aos gramados. Arjen Robben e Philipp Lahm treinaram normalmente com os companheiros de equipe nesta quarta-feira (22).

O holandês ficou afastado por sete semanas por causa de uma lesão no joelho direito. O jogador se contundiu no jogo contra o Augsburg, em dezembro. Por causa disso, Robben também não participou do Mundial de Clubes da FIFA, vencido pelo clube da Baviera.

LEIA MAIS: Bayern vence zebra marroquina e é campeão do Mundial de Clubes

Já o capitão Philipp Lahm, que esteve ausente nos últimos dias de trabalho com o grupo, também está de volta à equipe principal. Os dois jogadores ainda não estão em perfeitas condições físicas, mas correm contra o tempo para se recuperarem o quanto antes.

“É ótimo estar de volta com a equipe", disse Robben ao site oficial do Bayern. A única dúvida é se o camisa 10 fará parte da partida contra Borussia Mönchengladbach, na sexta-feira (24/01), no jogo de abertura da segunda metade do campeonato alemão. “É decisão do chefe. Obviamente não estou 100 por cento em forma ainda. Eu ainda preciso recuperar meu ritmo e preciso de mais treinamento antes de voltar ao pico de minha forma”, admitiu.