Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique reabrem a Bundesliga

O recesso da Bundesliga 2013-2014 termina nesta sexta-feira (24). No Borussia-Park, Borussia Mönchengladbach e Bayern München entrarão em campo para sinalizar a volta do campeonato, bem como o início do segundo turno. As equipes têm todos os "ingredientes" para fazer do encontro um grande duelo, assim como foi a partida de abertura da competição. Àquela ocasião, o Bayern suou para vencer por 3 a 1 e quebrar um tabu de duas temporadas sem vencer o Gladbach na Allianz Arena.

Por terem polarizado o futebol alemão na década de 70, os jogos entre os clubes da Renânia do Norte-Vestfália e da Baviera são considerados clássicos. Os times devem ter desfalques para o compromisso. No Mönchengladbach, os zagueiros Jantschke e Brouwers e o meio-campista Younes estão no Departamento Médico e podem não se recuperar a tempo.

Apesar de Brouwers e Younes não serem titulares absolutos, o primeiro é um dos jogadores mais experientes do elenco dos Potros e se identifica bastante com a torcida, enquanto o segundo é uma das cartas marcadas do técnico Lucien Favre para entrar no segundo tempo, além de ser presença constante nas seleções de base da Alemanha.

Tony Jantschke é dúvida para a partida entre Borussia Mönchengladbach e Bayern München (Foto: AFP)

Caso Jantschke não jogue, Domínguez deve ser o seu substituto, visto que o espanhol já está recuperado da sua lesão no ombro e deve voltar a atuar num jogo oficial do M'gladbach. O último foi o Dérbi dos Borussias, no qual o Gladbach venceu o Dortmund por 2 a 0. Na partida em Munique, o defensor chamou a atenção por cometer dois pênaltis de forma consecutiva. No primeiro, ter Stegen, que não continuará no clube na próxima temporada, defendeu a cobrança de Müller; no segundo, Alaba converteu.

Na parte ofensiva, os comandados de Favre virão com força máxima e a formação inicial deve ser a seguinte: Ter Stegen; Korb, Jantschke (Domínguez), Stranzl, Wendt; Kramer, Xhaka, Herrmann, Arango; Raffael e Kruse.

No lado dos bávaros, o ambiente está um pouco agitado devido aos rumores de uma possível transferência do zagueiro Dante, ex-Borussia Mönchengladbach, para o Manchester United, mas nada que afete o desempenho da equipe. A preocupação é o meio-campista Ribéry, cuja presença é duvidosa. O francês ficou em terceiro na Bola de Ouro da FIFA, premiação que elegeu o melhor jogador do mundo em 2013. Caso sua ausência seja confirmada, Shaqiri deve substituí-lo. Os volantes Schweinsteiger e Martínez, lesionados, são desfalques certos.

Bastian Schweinsteiger está fora do duelo entre potros e bávaros (Foto: AFP)

O lateral-direito Lahm e o atacante Robben se recuperaram de contusão e estão prontos para retornar aos gramados. Com Schweini fora do jogo, o treinador Pep Guardiola deve improvisar Lahm como volante e colocar Rafinha na lateral. Volta e meia, o espanhol efetua essa tática em suas formações. E não tem reclamado dos resultados.

Os 11 iniciais do Bayern devem ser compostos por: Neuer; Alaba, Dante, Boateng, Rafinha; Lahm, Ribéry (Shaqiri), Kroos, Thiago Alcântara; Robben (Müller) e Mandzukic.

Dentro das quatro linhas, o Borussia, dono da terceira colocação com 33 pontos, entra com a missão de manter sua invencibilidade como mandante - apenas o time de Munique também detém tal feito na atual edição da Bundesliga - e, quem sabe, acabar com a invencibilidade do imponente e poderoso Bayern, líder absoluto do certame com 44 pontos. Não é exagero afirmar que é o confronto mais esperado da primeira rodada do segundo turno do Campeonato Alemão.

