Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique, Bundesliga

CRÔNICA: Na volta da Bundesliga, Bayern vence e acaba com invencibilidade do Borussia em casa

19:32 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Borussia Mönchengladbach 0x2 Bayern de Munique. Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

Confira a classificação do Campeonato Alemão após a partida de hoje

19:29 Esta foi a primeira derrota do Borussia Mönchengladbach jogando dentro dos seus domínios, pela Bundesliga 2013/2014. Caso o Borussia Dortmund, que joga em casa, vença, neste sábado (25), o Augsburg, assumirá a terceira colocação do Campeonato Alemão. Os principais lances do jogo Borussia Dortmund x Augsburg você confere aqui, na VAVEL Brasil, a partir das 11h30.

19:27 O Bayern sauda a sua torcida, que fez a festa durante os 90 minutos de jogo e incentivou o time nesta boa vitória por 2 a 0, fora de casa.

19:25 Com a vitória de hoje, o Bayern chega agora aos 47 pontos na Bundesliga, dez a mais com relação ao segundo colocado, Bayer Leverkusen, que joga neste sábado (25) contra o Freiburg, fora de casa. Lembrando que o Bayern ainda tem uma rodada a menos na Bundesliga, a mesma será realizada nesta próxima quarta-feira (29), contra o Stuttgart.

90+3' FIM DE JOGO! Vitória bávara no clássico contra o Borussia Mönchengladbach! 2 a 0 para o time de Munique!

90+2' Neste finalzinho de jogo, Heynckes conversa de forma descontraída com Hoeness e Rummenigge, nas tribunas do Borussia-Park.

90+1' Na cobrança, Raffael cruza e Xhaka comete falta em Neuer.

90' Falta para o Mönchengladbach, na entrada da área. Chance boa para os Potros!

89' Mais dois minutos de acréscimo!

88' Esta, por enquanto, vai sendo a primeira derrota do Borussia Mönchengladbach jogando em seus domínios, pela Bundesliga 2013/2014.

87' QUAAAASE O TERCEIRO! Pizarro recebe, gira e solta a bomba; ter Stegen, mais uma vez, realiza uma grande defesa!

86' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai: Kroos, Entra: Hojbjerg.

85' UUUUH! Alaba chuta da esquerda e a bola vai para a rede, só que pelo lado de fora.

84' O Gladbach tenta armar um cruzamento, mas Rafinha chega para afastar o perigo.

83' Poucas faltas no jogo. O Bayern cometeu sete, enquanto o Gladbach, apenas oito.

Fim da novela: Bayern anuncia contratação de Robert Lewandowski

82' Esta pode ser a última temporada de Claudio Pizarro no Bayern de Munique, já que Robert Lewandowski integrará o time da Baviera na próxima temporada e Guardiola já confirmou Mario Mandzukic para a temporada 2014/2015.

81' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai: Götze, Entra: Pizarro.

81' CARTÃO AMARELO PARA KRAMER, por falta em Robben.

80' O Gladbach tenta penetrar na bem postada defesa do Bayern.

79' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN! Sai: Shaqiri, Entra: Robben.

78' CARTÃO AMARELO PARA KROOS, por falta em Xhaka.

77' Robben vem aí!

76' O Bayern troca passes no campo de ataque.

75' SUBSTITUIÇÃO NO MÖNCHENGLADBACH! Sai: Hermann, Entra: Hrgota.

74' Raffael tenta dominar a bola, mas é cortado por Rafinha.

72' O Borussia toca bola no seu campo de defesa.

71' Falta de Kramer em Müller.

70' Kruse tenta passe para Wendt, mas Dante só protege e Neuer defende tranquilo.

69' A torcida do Bayern canta animada no Borussia-Park!

68' Alaba bate de fora da área e Stegen realiza defesa tranquila.

66' Kruse recebe boa bola pela esquerda. Mesmo Boateng dando condição, a arbitragem assinala impedimento.

65' UUUUUUUH! O Gladbach trabalha muito bem a bola no campo de ataque, quando Raffael aparece pela direita, toca para Hermann que, livre, chuta pra fora! Que chance perdida pelos donos da casa!

64' E o Bayern responde! Shaqiri solta o pé de fora da área e ela passa perto da meta defendida por Stegen. Quase o terceiro!

63' NA TRAAAAVE! Hermann carrega pela direita, solta o pé e a bola explode na trave! Quase o Gladbach diminui!

61' Kroos cobra falta no pé de Dante, que tenta o cruzamento, mas Stegen realiza boa defesa.

60' O Bayern troca passes no campo de ataque.

59' Arango realiza bom cruzamento e Hermann, livre, chuta para fora.

58' Kruse chuta de longe e Neuer realiza defesa tranquila.

58' Gagelmann dá bola ao chão e a partida recomeça no campo de defesa do Gladbach.

57' Na cobrança de escanteio, Stranzl e Rafinha bateram cabeça e o brasileiro levou a pior. Está sendo atendido neste instante.

56' Rafinha está no chão. A partida está paralisada.

55' Arango tenta a resposta, mas Rafinha corta o cruzamento. Escanteio para o Gladbach.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BAYERN!!!!! Müller converte a penalidade! Mönchengladbach 0x2 Bayern!

52' É PÊNALTI! Thiago levanta a bola e a mesma toca na mão do zagueiro do Gladbach.

52' ESPETACULAR! ter Stegen realiza duas defesas à queima roupa! E ainda conta com a ajuda de Weidt para afastar a bola. O futuro goleiro do Barcelona mostra muito reflexo nestes lances!

51' QUASE O SEGUNDO! Thiago solta a bomba de fora da área e ter Stegen realiza ótima defesa!

50' O Gladbach tenta armar contra ataque, mas Philipp Lahm consegue roubar a bola de forma precisa.

49' Rafinha trabalha a bola com Neuer no campo de defesa.

48' UUUUUH! Müller recebe cruzamento, dá de cabeça e ter Stegen realiza a ponte! Linda defesa!

46' E o Bayern já começa em cima do Gladbach. Após tentativa de ataque do time da casa, Götze carrega a bola pela direita, tenta o cruzamento para Shaqiri, que não consegue o domínio.

45' Começa o segundo tempo! Mönchengladbach 0x1 Bayern!

18:30 As equipes estão de volta. Tudo pronto para o ínicio da segunda etapa.

18:26 Joachim Löw, técnico da seleção alemã, acabou de conceder entrevista para a Skysports. O comandante da Nationalmannschaft comentou o primeiro tempo da partida, as chances do Bayern, o gol de Götze e a reação do Mönchengladbach já no finalzinho.

18:24 Neste primeiro tempo, o Bayern conseguiu aproveitar 86% de seus passes realizados.

18:23 O Bayern dominou grande parte da primeira etapa, enquanto o Mönchengladbach começou a ter suas chances apenas no final da etapa inicial. Logo no início do jogo, Götze abriu o placar para o time visitante. Müller, Shaqiri e Götze perderam grandes chances que poderiam resultar em gols pelo lado do Bayern, enquanto Kruse e Arango perderam chances que poderiam ser o empate do time comandado por Lucien Favre.

45' Fim do primeiro tempo! Sem acréscimos, Peter Gagelmann encerra a primeira etapa no Borussia-Park.

44' QUASE O EMPATE! Arango solta a bomba no canto esquerdo, Neuer realiza grande defesa e ninguém do Gladbach aparece para pegar o rebote!

43' Raffael recebe ótima bola de Hermann, avança o campo de ataque mas é cortado por Rafinha.

42' Shaqiri toca para Alaba, mas a arbitragem assinala o impedimento.

41' Este último lance do Gladbach enfureceu o banco do Bayern. Matthias Sammer mostrou-se muito insatisfeito com este vacilo da zaga bávara.

40' UUUUUH! Kruse solta a pancada de fora da área e a bola explode na trave! Quase o empate do time da casa!

38' Götze recebe boa bola na área, mas é cortado por Wendt.

37' Rafinha tenta enfiada de bola para Shaqiri, mas Korb corta.

36' O termômetro marca, neste momento, 0ºC. Está frio em Mönchengladbach!

35' CARTÃO AMARELO PARA WENDT, por falta em Müller.

33' NEUER! Arango cobra muito bem a falta e Neuer realiza boa defesa! Este foi o primeiro lance de perigo do lado dos Potros.

32' Hermann toca para o brasileiro Raffael, que tenta penetrar na área bávara e é cortado por Alaba. Na sequência, tenta outro corte e Alaba acaba cometendo a falta.

31' UUUUH! Shaqiri bate colocado, mas a bola sai rente à trave.

30' Philipp Lahm sofre a falta na entrada da área dos Potros. Boa chance para o time da Baviera!

29' Thiago toca bem para Müller, que volta com Rafinha. Bayern no ataque!

28' Mais uma vez, o Bayern troca passes no campo de defesa e administra assim a posse de bola.

27' Rafinha tenta enfiada de bola para Shaqiri, que não consegue o domínio.

26' Bayern toca bola no seu campo de ataque.

25' Götze carrega a bola, passa por dois, é desarmado e acaba cometendo a falta.

22' Mesmo em desvantagem no placar, a torcida do Mönchengladbach faz a festa no Borussia-Park!

21' UUUUH! Götze arrisca de fora da área, mas a bola passa por cima do gol defendido por ter Stegen.

19' Posse de bola absoluta do Bayern, o Gladbach apenas observa o time da Baviera trocar passes.

17' Alaba carrega bola pelo lado esquerdo, toca para Thiago que erra o cruzamento.

14' O Bayern administra a posse de bola no seu campo defensivo.

Dante pode trocar Bayern pelo Manchester United ainda em janeiro

12' David Moyes, técnico do Manchester United, também está no estádio assistindo a partida, provavelmente para observar o desempenho de Dante.

11' Jupp Heynckes está no Borussia-Park assistindo o jogo! Na foto, da esquerda pra direita: Hoeness, Rummenigge, Heynckes e, de cachecol azul, Löw.

9' Defesa bávara toca bola no seu campo de defesa.

8' O Gladbach tenta a resposta! Arango tenta o chuta de fora da área, mas Neuer defende com tranquilidade.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BAYERN! Götze! Müller carrega bem até a linha de fundo, toca para trás e Götze, bem posicionado, só tem o trabalho de chutar para o fundo das redes. Bayern na frente!

5' O Bayern tenta penetrar no seu campo de ataque, o time da casa, bem posicionado, não dá brechas.

4' Quase um golaço! Götze realiza lindo drible, dá um toquinho, mas a bola vai na trave!

2' O Gladbach tenta realizar cruzamento, mas Boateng afasta.

1' O Bayern toca a bola no seu campo de defesa.

COMEÇOU! A Bundesliga está de volta! Rola a bola para Mönchengladbach x Bayern!

17:30 Tudo pronto pra o início do jogo.

17:29 Este é o jogo de número 300 de Philipp Lahm pela Bundesliga, são 247 pelo Bayern e 53 pelo Stuttgart, quando foi emprestado para pegar experiência.

17:28 Esta é a primeira partida do Bayern com o patch de campeão mundial. A equipe estampa em seu uniforme o emblema da FIFA, entre a logomarca da adidas e seu escudo.

17:27 No jogo de hoje, Müller jogará de falso nove pelo Bayern. Mandzukic, centroavante de ofício, está no banco.

17:25 As equipes estão no gramado para o início da partida.

17:20 O último jogo realizado entre estas duas equipes pela Bundesliga foi em 18 de maio de 2013, pela última rodada, na despedida de Jupp Heynckes. O Mgladbach abriu 3 a 1 no Bayern, mas o time da Baviera correu atrás e conseguiu a virada por 4 a 3. Destaque para o gol de Ribery, o segundo do Bayern, um dos mais bonitos do ano de 2013.

17:16 Joachim Löw, técnico da seleção alemã, está no Borussia-Park para acompanhar o jogão de logo mais.

17:15 As equipes estão em campo para o aquecimento! Continue acompanhando conosco!

17:10 Borussia Mönchengladbach escalado! ter Stegen – Korb, Stranzl, Dominguez, Wendt – Kramer, Xhaka – Herrmann, Arango – Raffael, Kruse.

17:05 Bayern escalado! Neuer, Alaba, Dante, Boateng, Rafinha, Lahm, Thiago, Kroos, Shaqiri, Götze, Müller.

17:00 Borussia Mönchengladbach e Bayern pode ser considerado um clássico pelo fato do sucesso das duas equipes na década de 70. Neste período, por exemplo, o time do Mönchengladbach, comandado por Heynckes, Le Fevre e Netzer, poderia ter conquistado sua primeira UEFA Champions League na história. Porém, acabou sendo prejudicado pela entidade máxima do futebol europeu, juntamente com a Internazionale, que aplicou o que os fãs de futebol conhecem popularmente como "Tapetão". Conheça o dia em que uma simples lata de refrigerante valeu mais que sete gols.

16:40 Apita este jogo o árbitro Peter Gagelmann, auxiliado por Matthias Anklam e Thomas Gorniak. O quarto árbitro da partida será Bibiana Steinhaus.

CONFIRA MAIS: Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique reabrem a Bundesliga

16:25 Pelo lado do Bayern, Ribery é a grande dúvida. Caso o francês, que ficou em terceiro na Bola de Ouro da FIFA, não jogue, Shaqiri será o seu substituto. Schweinsteiger e Martinez, que se recuperam de lesão, são desfalques certos. Robben, que já se recuperou da lesão sofrida diante o Augsburg, pela DFB-Pokal, já se recuperou e estará disponível para Pep Guardiola.

16:10 Mesmo querendo conquistar a vitória em seus domínios, o Mönchengladbach vai a campo com desfalques. Os zagueiros Jantschke e Brouwers e o meia Younes estão no Departamento Médico e não se recuperaram a tempo para a partida de logo mais.

Goleada sofrida diante do Red Bull Salzburg serve de alerta para o Bayern

15:55 Já o time comandado por Pep Guardiola disputou três amistosos, venceu dois e perdeu um. No Catar, venceu as equipes do Al Merreekh e Al Kuwait SC, tendo vencido este último jogo pelo placar de 8 a 0. Posteriormente, na Áustria, enfrentou o Red Bull Salzburg, na Red Bull Arena, e acabou sendo surpreendido, saindo de lá goleado por 3 a 0.

15:50 As duas equipes, na pausa da Bundesliga, realizaram intertemporadas. O Mönchengladbach viajou para a Turquia, enquanto o Bayern foi para Doha, no Catar, para fugir do frio alemão. O time de Lucien Favre disputou quatro amistosos, venceu três - contra Hertha Berlin, St. Gallen e Bochun, e empatou um, contra o Besiktas.

Bayern vence zebra marroquina e é campeão do Mundial de Clubes

15:45 Na última rodada da Bundesliga, o Borussia empatou com o Wolfsburg jogando em seus domínios, por 2 a 2. Já o Bayern, antes de jogar o Mundial de Clubes, venceu o Hamburgo, jogando na Allianz Arena, pelo placar de 3 a 1.

15:35 No histórico de confrontos, o time de Munique leva uma vantagem com relação aos Potros. São 93 jogos na história deste jogo que é considerado um clássico, graças aos anos 70, quando as duas equipes viviam seus tempos áureos. O Bayern conquistou ao todo 45 vitórias, enquanto as equipes empataram 28 vezes e o Mönchengladbach venceu em 20 ocasiões.

15:25 O Borussia Mönchengladbach, assim como o Bayern, mantém uma invencibilidade jogando no Borussia-Park, pelo nacional, nesta temporada. Em casa, conquistou 25 dos seus 33 pontos.

15:10 A última partida entre as duas equipes foi justamente pela 1ª rodada da Bundesliga, quando o Bayern recebeu o Mgladbach na Allianz Arena e venceu por 3 a 1. Os gols da partida foram marcados por Robben, Mandzukic e Alaba. Dante, contra, descontou para seu ex-time. Confira os gols.

15:00 Já o Borussia Mönchengladbach vem logo atrás do Leverkusen, ocupando a terceira colocação da Bundesliga com 33 pontos. Tentando manter a vantagem com relação ao Borussia Dortmund e também querendo diminuir a distância de quatro pontos que está do Bayer, os Potros farão de tudo para dificultar a vida do líder e tentar conquistar pontos preciosos dentro de casa. No primeiro turno, o time comandado por Lucien Favre obteve dez vitórias, três empates e quatro derrotas.

14:50 O Bayern de Munique está na liderança da atual edição do Campeonato Alemão, e com uma certa folga. No primeiro turno, em 17 jogos, o time da Baviera conquistou 44 pontos - de 48 possíveis, conquistando assim uma vantagem de sete pontos para o segundo colocado, Bayer Leverkusen. Foram ao todo 15 vitórias, dois empates e nenhuma derrota pelo lado vermelho.

14:40 O duelo desta sexta-feira reabre em grande estilo a temporada da Bundesliga que, tradicionalmente, entra em um "recesso forçado" devido ao rigoroso inverno que faz na Alemanha. A duas equipes estão na parte de cima da tabela e prometem realizar uma excelente partida.

14:30 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 18ª rodada da Bundesliga 2013/2014! Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique duelarão daqui a pouco, às 17h30, no Borussia-Park, e você confere todos os detalhes aqui conosco!