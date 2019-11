Real Madrid x Granada, La Liga

14:55 - Ficamos por aqui. Agradecemos a todos pela audiência, parabéns ao Real Madrid pela liderança e pelo triunfo. Até mais!

93' - Fim de partida no Santiago Bernabéu! Real Madrid vence Granada com gols de Cristiano Ronaldo e Benzema. Por enquanto, a equipe é a lider do campeonato espanhol com 53 pontos. Atlético de Madrid e Barcelona seguem na cola, com 51 pontos.

Teremos mais três minutos de acréscimo.

90' - Real Madrid 2-0 Granada (Ronaldo e Bezema)

86' - Jesé bate forte e em cima de Roberto. Grande defesa!

81' - Substituição no Real Madrid: Sai Di María, para a entrada de Illarra.

80' - Substituições no Granada: Saem Piti e Murillo. Entram: Buonanotte e Coeff.

77' - Substituição no Real Madrid: Sai Benzema, para a entrada do meia Isco.

74' - GOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! BENZEMA! Após passe sensacional de Cristiano Ronaldo, Marcelo fica de cara para o gol e cruza para Benzema, que compela para o gol. 2-0!

72' - NO TRAVESSÃO! Cristiano Ronaldo bate da entrada da área, a bola desvia em Pepe (na barreira) e bate no travessão, que treme até agora!

72' - Falta sobre Xabi Alonso, da entrada da grande área para o Real Madrid.

70' - Substituição no Granada: Sai: Recio, para a entrada de Pereira.

67' - Batida rasteira de Cristiano Ronaldo, para uma boa defesa de Roberto com os pés.

64' - Di María dá um pontapé em Nyom, e é advertido com Cartão Amarelo.

61' - Cartão Amarelo para Modric.

61' - Falta perigosa da entrada da área. Iturra recebeu Cartão Amarelo por falta dura em cima de Carvajal. Cristiano Ronaldo rolou e Di María bateu. Chegou a resvalar na rede, por cima!

55' - GOOOOOOOOOOOOOOL!!!! CRISTIANO RONALDO!! Bateu no canto, Roberto resvalou, mas não teve jeito! Placar aberto, 1-0. Gol do Melhor jogador do Mundo! Em 20 partidas, ele soma 22 gols. Artilheiro da Liga!

53' - Cartão Amarelo para Benzema.

52' - UUUUUUUUH! Di María bate de três dedos, mas Roberto defende com segurança!

51' - Escanteio para o Real Madrid.

50' - Real Madrid 0-0 Granada.

49' - UUUUUUUH! Jesé chega pelo lado direito e bate. Na rede, pelo lado de fora!

47' - NA TRAVE! pela esquerda, Di Maria cruza pra área e Benzema, de peixinho, acerta o travessão. Porém, novamente foi assinalado mais um impedimento do francês.

46' - Começa o segundo tempo!

46' - Substituição no Real Madrid: Sai Gareth Bale, entra Jesé Rodríguez.

14:02 - Equipes em campo!

Primeiro tempo bem morno do Real Madrid. Foram 45 minutos para se esquecer. Por outro lado, vimos uma equipe do Granada boa organizada, porém um pouco ineficaz no ataque.

46' - Fim de primeiro tempo: Real Madrid 0-0 Granada

45' - QUASE CRISTIANO RONALDO DE BICICLETA!! Que lance sensacional de CR7, Roberto espalma, em seguida, Bale cabeceia e o goleiro retém a bola! O goleiro impediu um golaço. Seria um dos concorrentes ao Prêmio Puskas, com certeza!

44' - UUUUUUUUH! CR7 bate da entrada da área, mas o chute sai muito desviado.

37' - Bale cruza na área, mas Cristiano Ronaldo pula mas não consegue chegar e o Granada sai com a bola.

36' - Chute colocado de Bale, porém, muito longe da meta de Roberto.

Até aqui, o Real Madrid está a 6 partidas sem sofrer gols.

Curiosidade: Benzema chegou a 100 gols com a mesma camisa do Real Madrid mais cedo do que um dos maiores ídolos da história do clube, Raúl González.

33' - UUUUUUUUH! - Di María arrisca da entrada da área e Roberto faz grande defesa! O goleiro deu rebote mas Benzema estava impedido.

30' - Real Madrid 0-0 Granada

27' - Após cobrança de escanteio, o Real Madrid faz um gol com Benezema, de cabeça. Porém, o francês estava em posição irregular e o gol foi anulado. Segue 0-0.

26' - Escanteio para o Real Madrid.

26' - Em troca de passes envolvente, o Granada chega bem a entrada da área do Real Madrid e Recio bate colocado, porém, o chute é centralizado e Diego López defende bem.

25' - Cristiano Ronaldo finaliza da entrada da área, mas pega muito mal na bola. Tiro de meta para o Granada.

22' - UUUUUUUUH! Marcelo cruza na área e Benzema chega chutando de primeira. Seria um golaço!

20' - Real Madrid 0 - 0 Granada

16' - Cartão Amarelo para Sergio Ramos. Com isso, o zagueiro já soma em 379 partidas pelo Real Madrid o incrível número de 154 cartões amarelos e 18 expulsões.

13' - Granada faz sua primeira finalização com Piti. Nem assustou Diego López.

FOTO - Cristiano Ronaldo exibe a Bola de Ouro para a torcida madridista.

10' - UUUUUUH! Levantamento de Bale na área, Carvajal cruza para a área e Iturra quase cabeceia no travessão! quase gol contra. Escanteio para o Real Madrid.

08' - Cartão Amarelo para Murillo, após fazer falta duríssima em Bale. Ficou barato!

06' - UUUUUUUH! Cristiano Ronaldo chuta e a bola passa muito próxima a meta de Roberto!

FOTO - Homenagem que a torcida do Real Madrid prestou a Cristiano Ronaldo, pela conquista do prêmio da Bola de Ouro.



03' - Batida muito forte, após o lance o Real Madrid fica com a posse de bola e Di María recebe uma falta.

02' - Escanteio para o Granada

13:01 - Começa a partida no Santiago Bernabéu!

13:00 - Cristiano Ronaldo exibe a Bola de Ouro em conjunto ao time.

12:58 - Torcida do Real Madrid faz mosaico "dourado" em homenagem a Cristiano Ronaldo. Em negro, escrito CR7.

12:56 - Jogadores já estão no vestiário, prontos para entrarem em campo. Agora a pouco, o Real Madrid fez um rápido aquecimento no gramado.

12:50 - Banco do Granada: Karnezis, Foulquier, Coeff, Buonanotte, Pereira, Adolfo e Cuero.

12:44 - Banco do Real Madrid: Iker Casillas, Coentrão, Arbeloa, Jesé, Morata, Isco e Illarra.

12:38 - Ambiente festivo no Santiago Bernabéu: Cristiano Ronaldo apresentará a Bola de Ouro no gramado do Santiago Bernabéu.

12:36 - Boa tarde! Sejam bem vindos a VAVEL Brasil, onde acompanharemos o tempo real da partida entre Real Madrid e Granada, válida pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Real Madrid assume a liderança em caso de uma vitória.