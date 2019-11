Borussia Dortmund x Augsburg, Bundesliga

CRÔNICA: Borussia Dortmund começa returno da Bundesliga com empate contra o Augsburg

14:35 Muito obrigado por acompanhar a partida de hoje e Ao Vivo na VAVEL Brasil de Borussia Dortmund 2-2 Augsburg. Em instantes, a crônica da partida estará no site. Forte Abraço e muito obrigado!

Confira a classificação do campeonato alemão após as partidas deste sábado

14:30 Com o empate, o Borussia perde a chance de encostar nos líderes e permanece na quarta posição, agora com 33 pontos. Já o Augsburg, com o excelente resultado, também permanece na oitava pocisção, com 25 pontos.

90+3' Apita Tobias Welz! Fim de jogo em Dortmund! Borussia Dortmund 2-2 Augsburg.

90+1' Baier chuta de longe, mas a bola passa à esquerda de Weidenfeller, sem sustos.

90' Teremos 3 minutos de acréscimos no Signal Iduna Park.

87' Última alteração no Augsburg. Sai: Milik e entra: Jeong Jo-Hong.

86' Marco Reus recebe na entrada da área e chuta cruzado, mas Hitz fez a defesa em dois tempos.

83' Segunda alteração no Borussia. Entra: Julian Schieber e sai: Mhikhtaryan

82' Schmelzer cruza da esquerda para Lewandowski, mas Hitz se antecipa e fica com a bola.

73' Quase! Aubameyang faz jogada individual pela direita e cruza para Lewandowski que cabeceia, e a bola passa perigosamente por cima do gol de Hitz.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL do Augsburg!! Acabou de entrar! Dong Won-Ji cabeceia entre a zaga do Borussia e marca novamente para o time vistante! Augsburg empata a partida novamente, 2 a 2!

69' Segunda substituição no Augsburg. Entra: Dong Won-Ji e sai: Bobadilla.

68' Mesmo com a vitória parcial, a equipa da casa segue pressionando.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL do Borussia Dortmund!! Sahin bate a balta no ângulo de Hitz, que nada pode fazer! Borussia na frente novamente, 2 a 1!

64' Mais uma falta perigosa para o Borussia, sofrida por Lewandowski novamente.

61' Reus bate na barreira, sem sustos...

60' Falta perigosa para o Borussia! Sofrida pro Lewandowski. Reus se prepara para bater...

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL do Augsburg! Bobadilla cruza da direita para Milik e Sven Bender meteu contra as redes! É o empate da equipe visitante!

50' Segundo tempo segue com um equilíbrio maior, Augsburg tenta se impor na partida para buscar o empate.

45' Começa o segundo tempo! Borussia Dortmund 1x0 Augsburg.

13:36 Ambas as equipes voltam ao gramado para a segunda etapa, que começará em instantes...

13:25 Primeiro tempo de controle absoluto da equipe da casa. O Augsburg teve poucas chances, todas em contra ataque, puxados por Bobadilla. O Borussia, por sua vez, abriu o placar logo no começo da partida, com Sven Bender, de cabeça, que aproveitou o belo lançamento de Marco Reus para abrir o placar. O camisa 11 do Borussia, Marco Reus, foi o principal jogador da equipe da casa nesta primeira etapa.

45+2' Final da primeira etapa! O árbitro Tobias Welz encerra o primeiro tempo, 1 a 0 para o Borussia Dortmund.

45+1' Reus bate escanteio, Lewandowski cabeceia e Vogh afasta quase em cima dalinha!

45' Teremos dois minutos de acréscimos em Dortmund.

44' Cartão amarelo para Werner, por falta em Aubameyang.

43' Cartão amarelo para Sokratis, por falta dura em Verhaegh.

38' UHHH! Klavan toca errado, a bola sobra para Reus que livre, chuta pra fora. Grande oportunidade desperdiçada pelo Borussia!

34' Primeira substituição do Augsburg! Entra: Milik e Sai: Halil Altintop.

30' Primeiro escanteio para o Augsburg. Baier cobra, mas Weidenfeller, atento, soca a bola para a lateral.

28' Quase! Mhikhtaryan recebe na entrada da área e chuta forte de esquerda, mas a bola passa à direita de Hitz.

27' Borussia tem o amplo domínio da partida, tenta tocar a bola no campo de ataque para achar os espaços na defesa do Augsburg.

23' Lewandowski rebece lançamento de Mhikhtaryan, mas Hitz se antecipa e faz a defesa.

22' Reus cobra falta também da intermediária, Sokratis cabeceia, mas pra fora. Tiro de meta para Hitz.

20' Hahn cobra falta da intermediária para Bobadilla, que tenta se antecipar, mas Sokratis estava atento e manda pra longe.

16' Time do Borussia Dortmund segue pressionando, com o Augsburg tentando sair nos contra ataques.

11' Falta perigosa para o Augsburg, cometida por Bender em cima de Bobadilla.

10' Time do Augsburg segue tocando a bola no campo de defesa, Borussia se fecha muito bem neste início de jogo e pressiona na saída de bola.

9' Cartão amarelo para Bender, por falta dura em Halil Altintop.

6' Primeira alteração no Borussia! Entra: Pierre Aubameyang e Sai: Kuba.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BORUSSIA! Sven Bender! O volante hoje improvisado na zaga recebe lançamento de Marco Reus e aparece nas costas de Klavan, para meter no fundo das redes, de cabeça! Borussia sai na frente!

4' Borussia pressiona a equipe do Augsburg neste começo de partida.

1' Kevin Großkreutz comete falta em Altintop, na lateral.

12:30 Rola a bola! A 18ª rodada começou para Borussia Dortmund x Augsburg!

12:29 Ambas as equipes prontas para adentrar ao gramado! A partida começará em instantes...

12:25 O treinador da seleção alemã, Joaquim Löw, está no estádio para acompanhar a partida.

12:20 A torcida auri-negra do Borussia faz a festa no Signal Iduna Park lotado, mais uma vez.

12:00 Escalação do Augsburg: Hitz, Verhaegh, Klavan, Vogt, Altintop, Baier, Werner, Callsen-Bracker, Ostrzolek, Bobadilla, Hahn.

11:50 Borussia Dortmund escalado! Weidenfeller - Großkreutz, Bender, Sokratis, Schmelzer - Kehl, Sahin - Kuba, Mhikitaryan, Reus - Lewandowski.

11:30 O Borussia Dortmund vem com o volante Sven Bender, escalado como zagueiro para a partida de hoje, já que Hümmels segue lesionado. GÜndogan é outro que está fora da partida. Já o Augsburg, vem com força máxima para este duelo fora de casa, o primeiro da Bundesliga em 2014.

11:10 O diretor executivo do Borussia, Hans Joachim-Watzke, saiu em defesa de Lewandowski: "Falei com o Robert (Lewandowski) e ele nega veementemente as acusações. Ele explica que o menino lhe mostrou o dedo do meio. Então ele saiu do carro, botou a mão no ombro do menino e lhe perguntou por quê estava fazendo uma coisa dessas. Robert jura que não tocou no rosto do jogador ou que bateu nele. Acredito no Robert em 100%." - afirmou Watzke, em entrevista do Bild.

11:00 Robert Lewandowski, que fora confirmado como reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada, foi acusado nesta semana de ter agredido um jovem de 17 anos. Porém, nada foi confirmado e o próprio atacante diz ter sido paenas um recado para o jovem. "Gostaria de dizer, e deixar claro, que não usei qualquer tipo de força contra aqueles que tentaram violar a minha privacidade. Não tenho a intenção e o compromisso de ensinar adolescentes a como se comportarem." - disse o atleta, em nota oficial.

10:30 A última partida entre as equipes, foi justamente pela abertura do campeonato, e o Borussia Dortmund, mesmo visitante, aplicou 4 a 0 no Augsburg. com três gols de Aubameyang e um de Lewandowski.

10:00 Jürgen Kloop, treinador do Borussia, disse em entrevista coletiva que a briga atual é por uma vaga direta na fase de grupos da próxima UEFA Champions League e de que o foco não é no Bayern, líder da competição: "O Bayern não é o nosso alvo no momento. Estamos focados no Augsburg e, depois, queremos passar as equipes que estão à nossa frente, se possível." - disse Klopp.

9:50 O Borussia Dortmund é o atual quarto colocado no campeonato Alemão, com 32 pontos em 17 jogos. Tendo 10 vitórias, dois empates e cinco derrotas. Enquanto que a equipe visitante de hoje, o Augsburg, é o atual oitavo colocado, com 24 pontos somados em 17 partidas, tendo assim sete vitórias, três empates e sete derrotas.

9:40 A partida deste sábado abre o ano de 2014 oficialmente para ambas as equipes. Após, tradicionalmente, a Bundesliga ter dado uma pausa durante o inverno rigoroso. O Borussia Dortmund vem de três derrotas consecutivas no campeonato, enquanto que o Augsburg vem com uma sequencia be mais positiva, com duas vitórias e um empate.

9:30 Bom dia, amigo conectado na VAVEL Brasil! Sejam muitos bem-vindos! Estamos seguindo agora a 18ª rodada do campeonato Alemão 2013/2014, a Bundesliga. Borussia Dortmund e Augsburg se enfrentam daqui a pouco, às 12h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park e você confere todos os detalhes aqui conosco!