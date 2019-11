Real Madrid vence Granada com show de Cristiano Ronaldo

Atuando pela primeira vez ao lado da sua torcida após conquistar a Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo, como de costume, deixou a sua marca. Na tarde deste sábado (25), o Real Madrid enfrentou o Granada pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, e venceu por 2 a 0.

Com a vitória, o Real Madrid chegou pela primeira vez a liderança do campeonato, com 53 pontos ganhos. Agora, os merengues torcem para tropeço do Atlético de Madrid e Barcelona, que jogam neste domingo (26). Já o Granada, com a derrota, se manteve na 11ª colocação, com 24 pontos conquistados.

Depois de oferecer o prêmio para a torcida, o português ajudou os merengues na vitória por 2 a 0. Apesar da pressão blanca na primeira etapa, a partida foi para o intervalo com um 0 a 0 no placar. No segundo tempo, a história foi diferente. Cristiano Ronaldo chamou a responsabilidade e foi peça fundamental para o triunfo blanco. Aos 11 minutos da etapa final, Cristiano Ronaldo venceu o goleiro Roberto com um lindo chute, de esquerda, no cantinho, após se livrar do marcador com um lindo drible: golaço.

Aos 29 minutos, Marcelo assistiu Benzema e o francês completou para as redes: 2 a 0, resultado que se manteve até o apito final do árbitro.

No entanto, o lance mais bonito do jogo não foi um dos gols. No fim da etapa inicial, Modric cruzou para Cristiano Ronaldo, que acertou uma bicicleta antológica. Roberto, goleiro do Granada, impediu o gol, mas mesmo assim o gajo arrancou aplausos da torcida no Santiago Bernabéu.