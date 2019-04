No sufoco, Agüero marca três e Manchester City vence Watford

Neste sábado, o Manchester City teve uma partida mais dificeis de sua temporada, mesmo diante do supostamente frágil Watford. Blues de Manchester tiveram que suar a camisa para vencer por 4 a 2, depois de ir para o intervalo perdendo por 2 a 0. Destaque para Agüero, autor de um hat-trick. Com o resultado, o City garantiu classificação para às oitavas de final da FA Cup.

Para esta partida, o técnico Manuel Pellegrini fez algumas alterações em relação ao time que enfrentou o West Ham no meio de semana, pela Capital One Cup. A principal mudança foi forçada, já que Negredo sentiu um incomodo no ombro e está de fora por precaução, visando o jogo diante do Barcelona pela Champions League. No mais, Demichelis, Kolarov e Touré voltaram ao time titular, enquanto Milner e David Silva não foram relacionados.

Como novidade, o time de Manchester contou mais uma vez com Rony Lopes na equipe titular. Depois de dar duas assistências na Capital One Cup, o luso-brasileiro vem ganhando cada vez mais a confiança de Pellegrini. Rodwell, após longo tempo parado, foi titular. Já Jovetic marcou presença no banco de reserva mais uma vez e atuou por alguns minutos.

Watford surpreende e abre boa vantagem no placar

Geralmente a tendência no Etihad Stadium é o time da casa pressionar bastante o adversário e golear. Nenhum goleiro conseguiu sair de Manchester sem levar gols do City. Mas o Watford ignorou o retrospecto da temporada e partiu pra cima dos Citizens. Depois de assustar em algumas oportunidades, aos 20 minutos inaugurou o placar. Forestieri saiu frente a frente com Pantilimon e mandou a bola pro fundo das redes.

Quando parecia que o City retomaria o controle da partida, o Watford aprontou novamente. Aos 29, Deeney marcou o segundo gol, colocando os visitantes em enorme vantagem. Ainda na primeira etapa, quase o Watford fez o terceiro. Pudil teve a chance, mas acertou a trave. Primeiro tempo chegava ao fim e o time da casa agradecia, pois teria um tempo para Pellegrini 'arrumar a casa'.

Agüero resolve e City consegue a virada

Na segunda etapa, Pellegrini voltou com alterações para ajustar o sistema defensivo e dar mais liberdade a Yaya Touré e outros atacantes. City controlava a posse de bola, mas o Watford assustava bastante nos contra-ataques. Até que aos 14 minutos o time de Manchester voltou para a partida. Agüero marcou seu quarto gol desde que voltou de lesão e deu esperanças aos Citizens.

Diminuir o placar deixou o City ansioso. Watford estava completamente recuado e interceptava qualquer tentativa de passe ou chute do time da casa. Mas, depois de muita insistência, o empate veio, Mais uma vez com Agüero. O argentino acertou grande chute empatando o jogo. Não muito depois, quando parecia que teríamos jogo replay, aconteceu o gol da virada. Lateral-esquerdo Kolarov levou o Etihad a loucura aos 40 minutos. Mesmo com o triunfo praticamente garantido, ainda deu tempo do City ampliar. Novamente Agüero marcou, chegando a um hat-trick e a 26 gols em 24 jogos na temporada.

Arsenal avança sem sustos

Na sexta-feira (24), o Arsenal enfrentou o Coventry no Emirates e não deu espaços para uma zebra. Com dois gols de Podolski, um de Giroud e outro de Cazorla, os gunners não tiveram dificuldades para selar a classificação às oitavas da FA Cup.