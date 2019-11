PSV vence AZ Alkmaar com placar apertado e busca recuperação na Eredivisie

Uma semana após perder o clássico para o Ajax, o PSV, buscando se recuperar na Eredivisie, recebeu neste sábado (25) o AZ Alkmaar no Phillips Stadion e venceu pelo placar mínimo. Apesar do placar magro, o jogo foi bastante equilibrado e movimentado, com grande destaque para ambos os goleiros, que tiveram papel fundamental para a manutenção do resultado.

A partida mal havia começado e logo nos primeiros minutos de jogo, o PSV abriu o marcador. Após uma a zaga do AZ afastar mal o perigo por diversas vezes, a bola sobrou para Jetro Willems pegar de primeira e mandar no canto esquerdo do goleiro Esteban, que até pulou na bola, mas em vão.

Porém o gol logo no comecinho da partida não garantiu aos Boeren o controle da partida, muito pelo contrário. O time de Alkmaar foi para cima em busca do empate, o que deixou o confronto bastante aberto e bonito de se ver com muitas chances de lado a lado.

Pelo lado do PSV, Arias, Maher, Depay e Bryan Ruiz criaram as melhores oportunidades, porém todos eles pararam nas grandes defesas do goleiro Esteban. O AZ não ficou atrás e chegou com muito perigo também na primeira etapa, Wuytens, Beerens, Johannsson e Gudmundsson também deram muitíssimo trabalho ao goleiro Zoet do PSV. Principalmente Gudmundsson numa cobraça de falta, na qual obrigou Zoet a fazer a defesa mais bonita de todo jogo.

Na segunda metade, a partida continuou agitada. O PSV passou a se segurar do jeito que conseguia para manter o placar, embora também levasse perigo ao AZ, principalmente com Maher que bateu uma bola no canto esquerdo que passou rente a trave, da qual Esteban ficou apenas olhando e rezando para a bola não entrar, além de também numa falta cobrada por Depay da qual o goleiro do AZ fez outra grande defesa, num chute bastante violento.

Os visitantes passaram a criar as melhores oportunidades e realmente só não conseguiram empatar o jogo por causa de um dia inspirado do goleiro Jeroen Zoet, que cumpriu bem o seu papel e contou com a sorte também, num lance do qual, o atacante Fernando Lewis pegou a sobra dentro da área e bateu, a bola ia entrando, porém o lateral-direito Arias salvou em cima linha, evitando assim o que seria o gol de empate do AZ.

Já nos acréscimos Lewis teve outra oportunidade muito clara, mas que mandou para fora e no minuto final numa bola rolada para trás dentro da área, Henriksen bateu forte de frente para o gol e Zoet fez um verdadeiro milagre ao fazer a defesa em dois tempos, garantindo assim os três pontos para a equipe de Eindhoven, que com a vitória subiu para a 6ª posição somando 29 pontos, enquanto os de Alkmaar estão uma posição atrás, em 8º com um dois pontos menos.

