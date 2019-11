Partida entre Groningen e Twente é adiada

O jogo entre FC Groningen e FC Twente, válido pela 20ª rodada da Eredivisie e que seria jogado às 14h30 (Horário de Amsterdam) e às 11h30 (Horário de Brasil) foi adiada devido ao mau tempo.

Durante a tarde/noite de ontem (25), nevou bastante na província de Groninga e conseguentemente no Estádio Euroborg também. O gramado ficou completamente coberto de neve no dia anterior ao jogo. E hoje (26), durante uma inspeção no gramado foi constatado a falta de condições mínimas para uma partida em alto nível devido gramado, que ficou muito ruim por causa da neve.

Os clubes irão se reunir amanhã para buscarem uma outra data e/ou até um outro local para que partida seja jogada no mais rápido possível, para que não atrase muito o andamento do campeonato.

"Não podemos garantir a integridade física dos jogadores. Então, não vamos jogar futebol esta tarde", disse o árbitro da partida Richard Liesveld.

Gramado do Euroborg na noite anterior a partida (Foto: FCGroningen.nl)

Nos ultimos anos deste confronto, o FC Twente leva grande vantagem. O time de Enschede está invicto há 12 jogos em partidas válidas pela Eredivisie. No ultimo encontro entre os dois times, os Tukkers golearam pelo placar de 5 a 0.

Para a partida, O FC Twente contava com um time praticamente completo, o único "desfalque" era o volante Wout Brama, que já está no Departamento Médico desde o começo da temporada. No FC Groningen, os desfalques são maiores. O treinador Erwin van de Looi não poderia contar com Luciano da Silva, Van der Velden, Bakker e Bos, além do suspenso Hateboer.