Caracas e Lanús fazem confronto equilibrado pela primeira fase da Libertadores

Nas próximas duas quintas-feiras (30 e 6), o venezuelano Caracas e o argentino Lanús disputam uma vaga no Grupo 3 da Copa Libertadores da América, que é composto por Cerro Porteño, Deportivo Cali e O'Higgins. Sem dúvida alguma, quem vencer tal partida já entra no grupo com uma condição de destaque, muito ajudados pelos recentes resultados em competições de âmbito sul-americano.

Com quatro participações na Copa Libertadores, o Lanús teve sua melhor campanha em 2008 e 2012. Em 2008, os argentinos enfrentaram o Atlas, do México, nas oitavas de final. Na primeira partida, em casa, o Lanús perdeu por 1 a 0. Em desvantagem, o Granate foi ao México precisando vencer por dois gols de diferença, porém, não conseguiu nada além de um empate por 2 a 2.

Já em 2012, o Lanús foi eliminado pelo Vasco, novamente nas oitavas.. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, os brasileiros venceram por 2 a 1. Já na segunda partida, na Argentina, o Lanús conseguiu o mesmo resultado no tempo normal, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis.

O Caracas, no entanto, tem 15 participações na Libertadores. Em 2009, os venezuelanos tiveram sua melhor participação, quando chegaram às quartas-de-final e foram eliminado pelo Grêmio. Na ida, empate por 1 a 1 na Venezuela e, na volta, empate por 0 a 0 no Brasil, tendo como consequência a eliminação.

Histórico de confrontos

Lanús e Caracas se enfrentaram apenas duas vezes na história. A duas equipes integraram o Grupo 7 da Libertadores de 2009. Os argentinos ficaram em último, os venezuelanos se classificaram em primeiro. Na Venezuela, o Caracas venceu por 3 a 1 e, na Argentina, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Prováveis escalações

As duas equipes jogam da mesma maneira. Uma linha de quatro e duas de três, com muita velocidade, mas também com bastante marcação. Do bom time que conquistou a Sul-Americana de 2012, o Lanús só perdeu o lateral esquerdo Luciano Balbi.

Fique de Olho

Santíago Silva: o atacante é bastante conhecido. Forte, alto e bom de cabeça, Santíago foi um dos destaques dos argentinos na conquista da Sul-Americana de 2012.

Félix Cásseres: o meio-campista joga pela esquerda e é bastante rápido. O jogador faz uma bela dupla com Curé e pode dar muito trabalho aos argentinos do Lanús.

A partida de ida do confronto ocorre nesta quinta-feira (30), às 23h15, na Venezuela. Já a volta, ocorrerá na semana que vem, na Argentina.