Stuttgart x Bayern de Munique, Bundesliga

MAIS LÍDER DO QUE NUNCA! Com a vitória de hoje, o Bayern chega aos 50 pontos, abrindo 13 de vantagem sobre o vice-líder Leverkusen. Já o Stuttgart segue em 10º com 19 pontos, a cinco da zona da repescagem.

MAIS LÍDER DO QUE NUNCA! Com a vitória de hoje, o Bayern chega aos 50 pontos, abrindo 13 de vantagem sobre o vice-líder Leverkusen. Já o Stuttgart segue em 10º com 19 pontos, a cinco da zona da repescagem.

FIM DE JOGO NA MERCEDES-BENZ ARENA! Substituições de Guardiola surtiram efeito e o Bayern, no sufoco, vence o Stuttgart pelo placar de 2 a 1!

É GOL BRASILEIRO! Ótima jogada de Rafinha que cruza e Thiago acerta um lindo voleio, matando o jogo!

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO BAYERN!

ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO STUTTGART! Sai: Abdellaoue, entra: Sararer.

+3 minutos de acréscimo! Vamos até os 48.

86' ALTERAÇÃO TAMBÉM NO BAYERN! Apagado em campo, Götze sai para a entrada de Contento.

85' MEXE O STUTTGART! Sai: Werner, entra: Traoré.

Na confusão, o zagueiro Boateng, do Bayern, também foi punido com cartão.

83' CARTÃO AMARELO para Harnik, por falta dura em Dante. O zagueiro brasileiro esboçou uma reclamação pra cima do meia suábio e por pouco também não foi amarelado. Se fosse punido, seria expulso.

Com o gol de hoje, Pizarro se torna o nono maior artilheiro da Bundesliga com 168 gols. Lenda!

79' DAAAAAAAAANTE! O zagueiro brasileiro salva o Bayern de sofrer a virada.

Em bola alçada na área, o peruano de 35 anos testou pro fundo das redes de Ulreich, que até tocou na bola mas não evitou o empate dos bávaros. Últimos 15 minutos de jogo prometem!

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! PIZARRO!

74! ULREICH DE NOVO! Dessa vez, Muller arriscou e o goleiro do Stuttgart defende mais uma!

Bayern vai com tudo pro ataque, deixando espaço para os rápidos contra-ataques do Stuttgart.

72' DEFESAÇA! Em finalização de Thiago, Ulreich faz uma excelente defesa, evitando o empate. Bom jogo!

66' QUASE, BAYERN! Alaba faz boa jogada pela esquerda e a bola quase chega para Muller marcar.

65' ALTERAÇÃO NO STUTTGART! Sai: Sakai, entra: Boka.

63' Com a entrada de Mandzukic e Pizarro, o Bayern vai com força máxima em busca do gol de empate.

61' Kroos não gostou nem um pouco de ser substituído e saiu muito bravo de campo.

MEXE O BAYERN! SAEM: Shaqiri e Kroos, ENTRAM: Pizarro e Mandzukic.

57' MAIS UMA INFRAÇÃO! Dessa vez Sakai comete falta e também é punido com cartão amarelo. Jogo bastante pegado!

56' CARTÃO AMARELO para Dante, por falta em Abdellaoue.

53' QUASE, STUTTGART! Werner tenta o chute e Boateng salva o Bayern.

50' CARTÃO AMARELO dessa vez para Rüdiger. O defensor do Stuttgart cometeu falta em Shariqi e foi punido.

49' CARTÃO AMARELO para Toni Kroos, por falta dura em Khedira.

46' BOBEARAM! Rafinha e Dante não se entendem e Ibisevic rouba a bola e finaliza! Quase o segundo do Stuttgart.

Começa o segundo tempo!

Times voltam a campo. Vai começar a segunda etapa!

Nos minutos iniciais de jogo, o time da casa foi melhor e chegou ao ataque com mais objetividade. O Bayern manteve a posse de bola mas não foi tão arisco. Com o gol marcado, o Stuttgart cresceu no jogo e além de seguir em busca do segundo gol, se posicionava bem defensivamente, impedindo as chegadas do forte ataque bávaro. Bom primeiro tempo até aqui!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Stuttgart 1x0 Bayern de Munique. Gol marcado pelo bósnio Ibisevic aos 28 minutos.

44' Shaqiri avança e finaliza, a bola passa à direita de Ulreich. Logo em seguida, o Stuttgart responde com Abdellaoue. A bola passou por cima do gol defendido por Neuer.

43' Bayern toca a bola e espera uma brecha da defesa do Stuttgart, que fecha bem os seus espaços, sem dar oportunidades do time bávaro chegar.

40' UUUUUUUUUUUUUH! Thiago finaliza e Ulreich espalma! Quase o empate do Bayern.

37' Alaba arranca pelo lado esquerdo do ataque e toca para Muller. O atacante é desarmado e a bola acaba nas mãos do goleiro Ulreich.

34' Bayern segue em busca do gol de empate e pressiona o Stuttgart. Após o gol dos suábios, a partida começou a ficar movimentada.

30' O Stuttgart quer mais! Harnik carrega pelo setor esquerdo, avança, mas Dante corta o ataque. Escanteio!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO STUTTGART! IBISEVIC! Jogador bósnio recebe bola de Abdellauoe e manda para o fundo das redes! Stuttgart na frente!

27' Kroos tenta enfiar bola para Thiago, mas é interceptado.

24' O Stuttgart tenta sair para o jogo, mas é sufocado pela equipe bávara.

23' Bayern vai administrando a posse de bola no campo defensivo.

"Foi pênalti do Rafinha. O jogador do Bayern afastou a bola com o braço esquerdo totalmente aberto, sendo que era para estar junto ao corpo. Se estivesse com os braços encolhidos, o que deveria ter feito, a bola passaria, a jogada prosseguiria e até poderia pintar um gol suábio. Errou Manuel Gräfe" - Bruno Secco, editor de futebol alemão da VAVEL Brasil.

21' CARTÃO AMARELO PARA LEITNER, por falta em Kroos.

19' Bayern troca passes no seu campo de defesa.

16' Bayern tem 71% da posse da bola, enquanto o Stuttgart tem 29%. Mesmo com o domínio de bola do time bávaro, os suábios foram mais precisos em suas chegadas ao ataque.

12' Torcida do Stuttgart pede toque de mão de Rafinha. O árbitro manda o jogo seguir.

11' RESPONDEU O BAYERN! Cruzamento de Alaba e a defesa do Stuttgart tira, na sobra, Shaqiri finaliza por cima.

8' CHEGOU O STUTTGART! Em jogada de Harnik, Werner, cara a cara com Neuer, perde a chance de abrir o placar.

6' Shaqiri recebe bom passe mas já havia marcado o impedimento.

4' Bayern toca a bola em seu campo. Nenhum dos times chegaram a uma finalização até o momento.

Começa a partida!

Lembrando que, caso o Bayern vença, abre 13 pontos de vantagem para o segundo colocado Bayer Leverkusen. Se der Stuttgart, os suábios se distanciam da zona de rebaixamento.

Torcida do Stuttgart fazendo a festa na Mercedes-Benz Arena. Logo mais a bola vai rolar!

Faltam 30 minutos para mais uma partida da Bundesliga. Fique conosco!

16h32 - Já Thomas Schneider, treinador do Stuttgart, mandou a campo um time bastante ofensivo com Abdellaoue e Ibisevic formando a dupla de ataque. O romeno Maxim, um dos destaques dos suábios na temporada, é opção no banco.

16h29 - Pep Guardiola optou por colocar Muller como falso 9 e Mandzukic entre os reservas. Robben ainda não está totalmente recuperado e não foi relacionado para a partida de hoje.

16h28 - Banco do Stuttgart: Kirschbaum, Niedermeier, Boka, Traoré, Sararer, Yalcin, Maxim.

16h25 - Reservas do Bayern: Starke, Contento, Weiser, Sallahi, Hojbjerg, Pizarro, Mandzukic.

16h16 - STUTTGART TAMBÉM ESCALADO! Ulreich, Schwaab, Sakai, Rüdiger, Rausch; Leitner, Khedira, Harnik, Werner, Abdellaoue; Ibisevic.

Mercedes-Benz Arena, palco da partida de daqui a pouco entre Stuttgart e Bayern de Munique.

16h07 - BAYERN ESCALADO! Neuer; Rafinha, Dante, Boateng, Alaba; Lahm, Thiago, Shaqiri, Kroos, Götze; Müller.

15h53 - DESFALQUE DE ÚLTIMA HORA! Gentner, volante e capitão do Stuttgart, não foi relacionado para a partida de logo mais. Ele foi vetado pelo departamento médico devido a problemas no músculo da coxa.

15h24 - Será o centésimo jogo entre Stuttgart e Bayern de Munique na história. Ao total, foram 18 vitórias dos suábios contra 61 triunfos do time bávaro, além de 20 empates. Na Mercedes-Benz Arena, a superioridade nos confrontos são dos bávaros. Foram 28 vitórias contra seis do Stuttgart e dez empates.

15h23 - Para Lahm, vitória contra Stuttgart deixa o Bayern "praticamente inalcançável" na Bundesliga

15h20 - Com os resultados, os suábios foram ultrapassados por Hannover e Werder Bremen e agora estão na 12ª colocação, rondando a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Bayern segue firme na liderança e com a derrota do vice-líder Bayer Leverkusen frente ao Freiburg, abriu dez pontos de vantagem em relação aos aspirinas.

15h17 - Na rodada passada, o Stuttgart recebeu o Mainz 05 e foi derrotado pelo placar de 2 a 1. Enquanto isso, o Bayern visitou o Borussia Mönchengladbach e saiu vitorioso de campo, 2 a 0 para os bávaros.

15h13 - Lembrando que a partida de logo mais é um jogo adiado, já que o time bávaro viajou até o Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes, onde se sagrou tricampeão.

15h00 - Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a mais uma transmissão da Bundesliga 2013/14, em partida válida pela 17ª rodada da competição. Hoje, Stuttgart e Bayern de Munique se enfrentam na Mercedes-Benz Arena e você acompanha aqui conosco!