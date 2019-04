Oliver Kahn diz que Abramovich "comprou" a Champions League de 2012 para o Chelsea

É inegável o quanto o Chelsea cresceu nos últimos anos, impondo mais respeito aos adversários. Por outro lado, Roman Abramovich, dono do clube, sofre diversas acusações quanto à origem da sua grana: é acusado de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, desvio de verbas - quando era governador do distrito russo de Chukotka - e até mesmo de contrabando de diamantes na África. Devido a tais fatos, muitas são as alfinetadas que o investidor leva. A mais recente veio de Oliver Kahn, ex-goleiro do Karlsruher, do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, aposentado em 2008.

Ídolo do futebol de seu país, Kahn colocou em xeque a conquista da edição 2011-2012 da UEFA Champions League, algo até então inédito para o CFC. Àquela ocasião, os ingleses derrotaram o favorito Bayern München na Allianz Arena, casa dos bávaros, na decisão por pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

"O poderio financeiro é o fator decisivo. Para um clube ser promovido à Bundesliga, precisa de um orçamento de 20 a 25 milhões de euros. Para vencer a Liga dos Campeões, tem de ter 300 milhões de euros. Abramovich comprou o título, mas em que é que o Chelsea é diferente do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona ou do Bayern?", questionou o ex-jogador, em entrevista à revista alemã Kicker.

A declaração do veterano de 44 anos, jogador do FCB entre 1994 e 2008, mostra como o revés ainda dói nos alemães, tendo em vista toda a dramaticidade que tomou conta daquela final. Apesar de ter chegado à fatídica marca de dois vice-campeonatos nos últimos três anos, o Bayern deu a volta por cima na temporada seguinte, ao bater o compatriota Borussia Dortmund por 2 a 1, no lendário Estádio de Wembley, e conquistar seu quinto título da Liga dos Campeões.

A UEFA Champions League 2011-2012 é o título mais importante da Era Abramovich no Chelsea, bem como da história do clube britânico (Foto: web.orange.co.uk)

Desde o ano de 2003, o bilionário russo é proprietário do Chelsea Football Club, um dos times mais populares da cidade de Londres, bem como de todo o Reino Unido. De lá para cá, a fortuna de Abramovich ajudou os Blues a conquistarem diversos títulos. Foram nada mais e nada menos que 13 taças conquistadas: três edições da Premier League, quatro da FA Cup, duas da Football League Cup, mais duas da FA Community Shield e, por fim, dois títulos continentais, sendo um da UEFA Champions League e um da UEFA Europa League.