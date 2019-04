Milan anuncia contratação por empréstimo de Adel Taarabt

Nesta quarta-feira (29), o Milan chegou a um acordo com o Fulham e anunciou a contratação por empréstimo do meia-atacante Adel Taarabt, que tinha co-propriedade do Queens Park Rangers (ING). Havia a possibilidade de o clube rossonero envolver o jogador Cristian Zaccardo na negociação, porém, a hipótese foi descartada após o lateral-direito não concordar com os termos contratuais propostos pela equipe inglesa.

De acordo com o Milan Channel, canal oficial do clube italiano, o jovem marroquino, de 24 anos, irá assinar um contrato de seis meses com opção de compra no final da temporada. O valor fixado para uma aquisição definitiva é de sete milhões de euros. Taarabt desembarcará amanhã no aeroporto de Linate, em Milão, às 13h30 (de Brasília) e em seguida irá realizar exames médicos.

O meia marroquino é o quarto reforço do Milan na janela de transferências de janeiro. O clube milanês contratou também o zagueiro francês Adil Rami, que estava no Valencia, e os meio-campistas Keisuke Honda, ex-CSKA, e Michael Essien, que estava no Chelsea.