Tottenham x Manchester City, Premier Leagu

19:50 Encerramos nossa transmissão. Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo pela Premier League.

19:45 Tottenham segue irregular na briga por Champions. Já o City, assume a liderança e enfrenta o Chelsea na próxima rodada, provavelmente sem Agüero.

19:42 Mais notícia boa pro City. Mesmo em Stanford Bridge, West Ham segura o empate com o Chelsea.

FIM DE JOGO EM LONDRES! Com uma sonora goleada, o Manchester City vence o Tottenham e assume a liderança da Premier League.

90' Escanteio cobrado, Lloris faz boa defesa e na sobra Kompany manda pra dentro! 5 a 1!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO CITY! CINCO! É DE KOMPANY!!

41' QUASE CITY! Navas faz boa arrancada pela direita, cruza errado para Jovetic que não consegue o chute. Na sobra, Kolarov finaliza com perigo.

40' Partida vai chegando ao fim e o City à liderança.

36' Dzeko, que faz bom jogo mas erra muito, tenta finalizar e isola.

33' Em contra-ataque, Fernandinho serve Jovetic, que, com imensa categoria marca o quarto!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!!!!!!!!! É DE JOVETIC

31' Jogo esfria. Tottenham não arrisca, pra não levar nova goleada e City é cauteloso.

26' City troca passes, faz passar o tempo. Dzeko arrisca de longe e Lloris pega fácil.

23' UH! Fernandinho lança Zabaleta, que toca pra trás e Dzeko desperdiça.

18' Dzeko recebe bom passe, mas isola. Segue 3 a 1

14' Em escanteio, defesa do City marca mal e zagueiro aproveita para diminuir!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TOTTENHAM! CAPOUE

13' Tottenham toca a bola e achar um gol pra voltar pra partida.

8' David Silva faz o que quer na área perde gol incrível. No rebote, Dzeko faz o terceiro gol dos citizens.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!!!! EDIN DZEKOOOOO

6' Time de Manchester consegue aumentar sua vantagem em lance duvidoso. Touré que não tem nada com isso, balançou as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL YAYA TOURÉ!

Dzeko recebe bom passe, se prepara pra finalizar e é calçado por Rose, que é expulso.

3' PENALTI PRO CITY!

Tottenham mexeu. Entrou Capoue na vaga de Dembélé.

0' Segundo tempo em andamento!

18:38 Nas outras partidas pela Premier League: Chelsea 0x0 West Ham, West Brom 3x3 Aston Villa, Sunderland 1x0 Stoke City.

Intervalo em Londres. Manchester City vai vencendo o Tottenham por 1 a 0, gol de Kun Agüero.

44' Agüero sai lesionado. Entra Jovetic em seu lugar. Preocupante, já que o City enfrenta o Chelsea segunda-feira.

40' Agüero também recebe amarelo. Incrível.

39' Demichelis recebe cartão amarelo por falta em Adebayor.

37' Tottenham melhora, mas na base do abafa e jogada aérea. Com a bola no chão, visitantes seguem melhor.

35' GOL ANULADO! Eriksen manda muito forte pra área e Dawson desvia pro gol. Corretamente, o impedimento é marcado.

34' Falta perigosa para o Tottenham! Rose se joga, mas árbitro marca. Na lateral da área.

33' Cartão amarelo para Yaya Touré.

31' David Silva chegou a 11 assisitências em 22 partidas na temporada. Agüero, autor do gol, chegou a 50 gols na Premier League - 80 jogos.

30' Rose tenta cruzamento e Kompany corta.

28' Na cobrança, Dzeko finaliza e a bola esbarra em defensor do Tottenham. Jogadores pedem pênalti mas nada é marcado.

28' David Silva arrisca, bola desvia e é escanteio.

VIDEO: confira o gol de Agüero, que coloca os citizens em vantagem até aqui

22' QUASE AGÜERO! Em duas oportunidades, o argentino quase marca. Primeiro de cabeça, depois com o pé esquerdo.

20' LLORIS ESPETACULAR! Clichy chega bem no fundo, cruza e Agüero cabeceia, exigindo o goleiro francês.

19' Na cobrança de Eriksen, Adebayor desperdiça boa chance de empate.

19' Adebayor consegue boa jogada e arranca um escanteio.

18' Tottenham segue nervoso em campo. Eriksen sumido. Quando aparece, erra.

16' Agüero chega a 7 gols desde que voltou de lesão (5 jogos).

15' Que belo gol! David Silva dá grande passe para AGÜERO, que dá um toque sútil por cima de Lloris abrindo o placar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER CITY!!!!!!!!!!

12' Posse de bola: Tottenham - 35% Manchester City 65%

10' QUASE! Dzeko faz boa jogada individual, tem a chance de tocar pro meio, mas tenta resolver sozinho e manda pra fora.

8' Dzeko recebe passe longo, se atrapalha com a bola e comete falta.

7' Dembele erra passe bobo no meio campo.

5' City tem mais posse de bola. David Silva muito participativo.

4' NA TRAVE! Fernandinho toca para Agüero, que faz linda jogada individual e manda no poste de Lloris.

2' David Silva tenta tabelar com Navas, perde a bola e bandeira marca lateral pro time da casa.

1' Tottenham faz a saída, desperdiça. City tenta seu primeiro ataque mas a defesa dos Spurs corta.

0' BOLA ROLANDO EM LONDRES!

17:37 Manchester City conta com Negredo no banco de reservas. Excelente opção pra segunda etapa. Kolarov, que vinha sendo titular nas partidas mais importantes, fica no banco e Clichy vai pro jogo.

17:35 Tottenham conta com velocidade e técnica em seu ataque, mas em contrapartida sofre com a lentidão de seus zagueiros. Marcar Agüero e Navas não será tarefa fácil.

17:21 Tottenham e Manchester City medem forças e boas fases

17:18 Em caso de empate, o Manchester City também assume a liderança, desde que o Chelsea tropece diante do West Ham, em derby londrino.

17:10 Visão das tribunas de White Hart Lane neste momento, para o jogão de logo mais.

17:05 Reservas do City: Pantilimon, Lescott, Nastasic, Kolarov, Rodwell, Negredo, Jovetic

17:03 Reservas do Tottenham: Friedel, Naughton, Capoue, Chadli, Holtby, Defoe, Soldado

FIQUE DE OLHO: Apesar de muitas vezes constestado, Edin Dzeko vem fazendo uma boa temporada. E o Tottenham é sua principal vitima desde que chegou a Manchester. Em cinco jogos, o atacante bósnio já marcou cinco vezes - 4 de uma só vez, há 2 anos, em Londres.

FIQUE DE OLHO: Desde a saída de Villas-Boas, Adebayor foi reintegrado ao elenco principal do Tottenham e tem sido de vital importância para a reação dos Spurs. Com gols, atacante ofuscou ainda mais o espanhol Soldado.

MANCHESTER CITY ESCALADO: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy; Navas, Fernandinho, Yaya Touré, Silva; Agüero, Dzeko.

TOTTENHAM ESCALADO: Lloris, Walker, Chiriches, Dawson, Rose, Lennon, Bentaleb, Dembele, Sigurdsson, Eriksen, Adebayor

16:50 Retrospecto - Confira os números do confronto entre Tottenham e Manchester City, pelos principais torneios ingleses.

Jogos Tottenham Empates Manchester City Total 142 57 33 52 Premier League 125 48 30 47 Copa da Liga 3 3 0 0 FA Cup 14 6 3 5

16:47 Quem agradeceu o tropeço do Arsenal foram os rivais na briga pelo titulo Manchester City e Chelsea. Em caso de ambos vencerem, os Gunners caem para a terceira colocação. Comandados de Mourinho enfrentam o West Ham. As outras partidas desta quarta são: Aston Villa x West Brom e Sunderland x Stoke.

16:45 Já tivemos bola rolando nesta 23ª rodada da Premier League. Confira abaixo os resultados das partidas realizadas na terça-feira:

Manchester United 2 x 0 Cardiff

Norwich 0 x 0 Newcastle

Southampton 2 x 2 Arsenal

Swansea 2 x 0 Fulham

Crystal Palace 1 x 0 Hull

Liverpool 0 x 0 Everton

VIDEO: Na última vez que se enfrentaram em White Hart Lane, o Tottenham despachou o time de Manchester com show do até então craque dos Spurs Gareth Bale.

16:42 Para se tornar líder, basta uma vitória simples do City. E para isso o time contará com o retorno de David Silva entre os titulares e Negredo entre os relacionados. Javi Garcia e Milner seguem vetados pelo Departamento Médico.

16:40 Ainda vivo em todas as competições que disputa, o City tem a expectativa de faturar titulos importantes nesta temporada. Já classificado para a final da Capital One Cup, equipe de Pellegrini também pensa em ir o mais longe possível na FA Cup e Champions League.

VIDEO: No primeiro turno, Manchester City e Tottenham mediram forças no Etihad e o time da casa não teve piedade. Avassalador, os citizens aplicaram uma goleada por 6 a 0, com destaque para Agüero e Jesus Navas, com dois gols cada.

16:36 Já o Manchester City encará uma incrível marca de 19 partidas sem ser derrotado. A última vez que a equipe de Pellegrini saiu de campo sem pontuar, foi ainda em 2013, diante do Sunderland fora de casa pela Premier League.

16:34 No momento, a única pretenção que o time londrino pode ter é lutar com Liverpool e Everton pela quarta posição - classificando-se assim para a Champions League. Atualmente na quinta posição, Tim Sherwood deve contar com a volta de dois jogadores importantes: Paulinho e Vertonghen.

16:32 Em boa fase depois da saída de Andre Villas Boas e agora sob o comando de Tim Sherwood, o Tottenham vem para o jogo com uma excelente forma recente. Na Premier League, os Spurs estão sem perder há seis partidas, sendo cinco vitórias e um empate.

16:30 Bem vindos a VAVEL Brasil, onde acompanharemos o tempo real da partida entre Tottenham e Manchester City, pela Premier League. Em caso de vitória, os citizens assumem a liderança. Fique conosco!