Último dia da janela de transferências,

21h03 Lembrando que anúncios ainda podem ser feitos, desde que tenham sido comunicados à Fifa.

21h03 Manchester United emprestou o jovem Will Keane ao Queens Park Ranger.

21h Heitinga, que estava encostado no Everton, foi confirmado no Fulham.

21h A JANELA DE TRANSFERÊNCIAS ESTÁ FECHADA!

20h06 Mais cedo o Arsenal acertou a contratação de Kim Kallstrom. Leia mais detalhes aqui.

20h Janela fechada na Itália!

20h Diego, novo reforço do Atlético de Madrid: "Só penso em trabalhar para ajudar a equipe a seguir ganhando. Estou muito emocionado, volto a uma equipe onde fui muito feliz".

19h59 FECHOU! Senderos deixa o Fulham e irá defender as cores do Valencia, da Espanha.

19h49 Além de Òliver Torres no Villarreal, o Atlético de Madrid acertou o empréstimo de Josuha Guilavogui ao Saint-Étienne. Também especula-se que Mário Suárez vá ao Everton.

19h42 Mais reforço? Segundo o Daily Mail o Valencia fez proposta pelo zagueiro Senderos, do Fulham.

19h41 Hoje mais cedo tudo indicava que as negociações entre Konoplyanka e Liverpool estavam encerrados e o atleta permaneceria no Dnipro. Mas ao que parece, as negociações foram retomadas.

19h38 Chelsea confirma o empréstimo de Gaël Kakuta para a Lazio. Jogador estava no Vitesse.

19h33 Foto oficial de Dimitar Berbatov no Monaco





19h28 Twitter do Atlético de Madrid confirma o retorno do brasileiro Diego ao clube.

(ALLÁ VA EL TUIT QUE ESPERÁBAIS) ¡Es oficial! @ribasdiego10 es rojiblanco #BienvenidoDiego http://t.co/EGG8EieP5F pic.twitter.com/AUko54BPZV — Atlético de Madrid (@Atleti) 31 janeiro 2014

19h26 Foto: Hernanes confirmado na Interzionale.

19h22 Segundo o Lancenet!, Ibson rescindiu com o Corinthians e será jogador do Bologna, da Itália.

19h17 Especulado no West Ham, Besiktas e outros clubes ingleses, o zagueiro do Manchester City Lescott confirmou em seu twitter a permanência no clube. Na próxima janela, o jogador estará com o passe livre.

A loan move was never on the cards for me it had nothing to do with wages just simply a chance to win 4 trophy's with #City this season — Joleon Lescott (@JoleonLescott) 31 janeiro 2014

19h12 De acordo com a imprensa espanhola, ter Stegen chegará ao Barcelona no próximo verão por um valor de 12 milhões de euros.

19h09 FECHADO! Berbatov deixa o Fulham e é o novo reforço do Monaco. Jogador será importante para substituir Falcao Garcia, lesionado.

19h07 Oleksandr Iakovenko, da Fiorentina, foi emprestado ao Málaga até o fim da atual temporada.

19h03 OFICIAL: Em entrevista a uma radio mineira, o diretor de futebol do Cruzeiro Alexandre Mattos confirmou a venda de Vinicius Araújo para o Valencia por 3,5 milhões de euros.

18h55 Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, Berbatov está assinando com o Mônaco nesse momento

18h48 Victor Obinna, o que não é melhor que o Eto'o, irá para o Chievo por empréstimo

18h43 O atacante búlgaro Dimitar Berbatov está muito perto de jogar no Mônaco

18h42 Afellay rejeitou a proposta do Villarreal e vai continuar no Barcelona

18h40 O Barcelona confirmou que Victor Valdés sairá do clube no próximo verão

18h23 - Lazio e Parma chegaram a um acordo para a contratação deBiabiany. A Lazio teria que pagar €4,5 milhões. Falta agora convencer o jogador.

18h19 - Foto de Marquinho oficializando o seu acordo com o Hellas Verona.

18h15 - Em entrevista a BBC, presidente do Crystal Palace não descarta a chegada de Tom Ince por empréstimo junto ao Blackpool.

18h13 - Foto do zagueiro brasileiro Rafael Tolói assinando contrato com aRoma. Jogador pertence ao São Paulo e ficará por seis meses no clube da capital italiana.

18h11 - Segundo o Daily Mail, o Liverpool tentou a contratação do zagueiro e lateral espanhol Chico Flores, do Swansea, mas ambos os times não entraram em um acordo.

18h05 - AS crava Chicharito Hernández como novo reforço doValencia. Atacante chegaria por empréstimo até o final da temporada.

17h56 - O Hellas Verona fechou com o meia Marquinho, da Roma, até o final da temporada.

17h48 - Celtic apresentou oficialmente o atacante escocês Leigh Griffiths, que estava no Wolverhampton. Contrato de quatro anos.

17h44 - CONFIRMADO! Arsenal anunciou a contratação por empréstimo do meia Kim Källström, que pertence ao Spartak Moscou. O jogador sueco ficará nos Gunners até o final da temporada.

17h39 - Especulado no Bologna e no Cagliari, o atacante Belfodil, que pertence a Inter, acertou sua ida para o Livorno. Valor de € 400.000.

17h34 - O Cardiff City fez uma oferta para o atacante Adam le Fondre, que pertence ao Reading.

17h32 - O Arsenal ainda busca um atacante no mercado e o principal nome éMiroslav Klose, da Lazio. Os Gunners teriam feito uma proposta de dois milhões de euros pelo empréstimo do centroavante alemão, que foi recusada pelo clube italiano.

17h26 - O Celta de Vigo anunciou a contratação do atacante brasileiroWelliton, do Spartak Moscou, por empréstimo até o final da temporada.

17h21 - A Fiorentina oficializou a contratação por empréstimo do zagueiroModibo Diakité até o fim da temporada. O jogador pertence ao Sunderland.

17h19 - Segundo a Sky Sports, o Swansea iniciou as negociações com oMiddlesbrough buscando a contratação de Marvin Emnes e com o Crystal Palace pelo meia escocês Barry Bannan.

17h08 - O Valencia é um dos times mais ativos nesta janela de transferências. Após anunciarem as saídas de Postiga, Guardado, Pabón e Canales, além das contratações de Keita e Vargas, os Chotos devem oficializar as chegadas deOtamendi, zagueiro do Porto e Vinícius Araújo, atacante do Cruzeiro.

17h01 - Bologna e Cagliari buscam a contratação do atacante Belfodil, daInter, por empréstimo até o término da temporada.

17h00 - Birmingham deve anunciar a contratação por empréstimo do atacante Frederico Macheda, que pertence ao Manchester United, até o fim da temporada.

16h57 - Segundo a BBC, o volante Lee Catermole não deixará o Sunderlandrumo ao Stoke City.

16h54 - Foto de Patrick Owomoyela já com a camisa do Hamburgo, seu mais novo clube.

16h50 - O meio-campista Hernán Pérez deixou o Villarreal e deve assinar com o Olympiakos, da Grécia.

16h47 - O meia brasileiro Hernanes passou nos exames médicos e deve ser anunciado como novo reforço da Inter nas próximas horas.

16h45 - Oliver Cabrera, empresário de Konoplyanka: "Nós temos uma relação muito boa com o presidente do Dinipro e ele não quer vender o jogador" o meia-atacante ucraniano foi especulado nos ingleses Liverpool e Tottenham.

16h42 - Villarreal acerta empréstimo com o jovem atacante Óliver Torres, do Atlético de Madrid, até o final da temporada.

16h38 - Negociação entre o Arsenal e Salomon Kalou fracassou e o atacante deve permanecer no Lille.

16h36 - Segundo o Corriele Dello Sport, o Milan desistiu da contratação deBiabiany, que pertence ao Parma. Lazio demonstra interesse em contar com o futebol do atacante.

16h34 - Yeovil Town contrata Ton Lawrence por empréstimo até o fim da temporada. Jogador pertence ao Manchester United.

16h26 - FECHOU! A Real Sociedad anunciou oficialmente a contratação do meia espanhol Sergio Canales, que pertencia ao Valencia. Contrato até 2018.

16h25 - O lateral-esquerdo Benoit Tremoulinas foi apresentado oficialmente pelo Saint-Etienne. O jogador pertence ao Dínamo Kiev e assinou empréstimo até o fim da temporada com o time francês.

16h19 - Osvaldo já está em Turim para assinar c