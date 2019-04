Ajax empresta atacante ao PAOK da Grécia

De acordo com o jornal Telesport, o atacante Danny Hoesen foi emprestado pelo Ajax ao PAOK (GRE), a negociação foi bastante facilitada pelo fato do treinador do clube grego ser o holandês Huub Stevens, ex-jogador do PSV e da Seleção Holandesa.

A decisão de emprestar o jogador não é apenas uma maneira de mante-lo vinculado com o clube, mas também uma forma de dar a ele experiência internacional e melhorar o desenvolvimento do jogador de apenas 23 anos de idade.

O técnico do Ajax, Frank de Boer optou por emprestar o atleta, pelo fato de já contar com outros três jogadores para a mesma posição, Siem de Jong, Kolbeinn Sigthórsson e Bojan Krkic. Com isso, Hoesen entrava pouco nas partidas, cerca de cinco a dez minutos, o que deixava o jogador insatisfeito.

O PAOK negociou um empréstimo de 6 meses, com opção de compra do atacante pelo valor de 2,5 milhões de Euros. Hoesen tem contrato com o clube de Amsterdam até a metade de 2015, com opção de renovação de vínculo por mais um ano.

As perspectivas para Hoesen dentro Ajax podem melhorar a partir da próxima temporada, com a provável saída de Siem de Jong para o Newcastle e o retorno de Bojan para o Barcelona no meio deste ano, além de Sigthórsson estar bem cotado no mercado da Liga Inglesa.