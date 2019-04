Feyenoord e Vitesse empatam no De Kuip

Nesta sexta-feira (31) um grande jogo ocorreu pela Eredivisie no De Kuip em Roterdã, o jogo envolveu o quarto colocado da Liga, Feyenoord, e o segundo colocado, Vitesse. Diante de muita expectativa, um mero empate acabou beneficiando o atual líder da competição, o Ajax que jogará na rodada contra o Utrecht num clássico que envolve brigas de torcidas. No jogo de Rotterdã, a partida foi bem disputada, onde as defesas se sobressairam aos ataques, além disso a faltaria de pontaria dos rotterdammers também não favoreceu a equipe.

Diante de um De Kuip com grande público, o Feyenoord, que buscava ultrapassar o Twente e se aproximar do Vitesse, teve dificuldades na partida, sem contar com Mathijsen que está lesionado o treinador Ronald Koeman deu uma chance ao jovem Terence Kongolo de atuar na partida.

Em um jogo que trazia boas lembranças para a torcida do time da casa, que não via o Vitesse vencendo lá há quase 10 anos, sem contar com Theo Janssen, o treinador Peter Bosz, do Vitesse, mandou a campo um time ofensivo, com Pröpper, Atsu, Piazón, Havenaar, Ibarra e Vejinovic. Eram ingredientes de um jogo que obviamente pegaria fogo dentro de campo afinal foi o primeiro jogo de Leerdam com a camisa do Vitesse contra o Feyenoord no De Kuip, o jogador perdeu espaço em Roterdã após a chegada de Mathijsen e acabou indo para Arnhem.

Quando a bola rolou, a fanática torcida do Feyenoord começou a apoiar a equipe que se debateu com um Vitesse bem armado e que saia em velocidade para o contra-ataque, mesmo com um jogo truncado no meio campo a partida era boa e a primeira chance de gol surgiu com o Feyenoord após um chute de Boëtius que acabou indo pra fora.

Atsu foi quem primeiro arriscou pelo lado do Vitesse, mas não obteve sucesso, mesmo após um contra-ataque rápido que acabou com ele na entrada da área de cara com Mulder. No entanto, o meia tentou chutar de primeira e mandou por cima do gol, Pröpper tentou de longe mas o chute fraco ficou fácil para Mulder fazer a defesa.

O Feyenoord voltou a assustar apenas aos 27 minutos, quando num cruzamento para a área a bola passou por Pellè e Vilhena cabeceou, no entanto a bola passou a esquerda da meta defensida por Velthuizen. O gol do Feyenoord saiu aos 39 minutos de jogo, quando Boëtius cobrou fez jogada na esquerda e cruzou a bola para Pellè, que se adiantou a marcação e, de cabeça, colocou a bola dentro da rede e fez o De Kuip tremer, após o gol o Feyenoord seguiu melhor até o fim do primeiro tempo no entanto não conseguiu marcar novamente.

No segundo tempo as equipes voltaram com as mesmas formações para o campo de jogo, o Vitesse voltou determinado a marcar e até mesmo fazer uma reviravolta sobre o Feyenoord, Atsu seguia dando trabalho com seus chutes enquanto Graziano Pellè ficava no quase cabeceando bolas contra o gol de Velthuizen, não levou muito tempo para o empate sair, aos 57 minutos, quando o equatoriano Renato Ibarra fez jogada pela direita do ataque e cruzou para a área onde encontrou o zagueiro Guram Kashia que de cabeça mandou a bola no canto sem dar chances a Mulder. Após o gol, ambas equipes seguiram pressionando e tentando marcar, mas nenhum time conseguiu e o resultado (ruim para os dois) foi apenas um empate.

Esse resultado deixa o Feyenoord na quarta colocação, sete pontos a frente do quinto colocado o Heerenveen (que ainda joga na rodada), já o Vitesse segue na segunda-colocação e pode ver o Ajax abrir quatro pontos de vantagem caso consiga os três pontos no domingo (2). Vale destacar pelo Feyenoord o atacante Graziano Pellè que com o gol contra o Vitesse chegou a 16 gols na competição sendo o vice-artilheiro isolado.